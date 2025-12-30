'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' संजय राउत ने शिंदे गुट पर BJP के सामने झुकने का लगाया आरोप

BMC Elections 2026: BMC चुनावों के लिए महायुति द्वारा सीट-बंटवारे की घोषणा के बाद शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भाजपा के सामने झुकने और समझौता करने का आरोप लगाया. राउत ने कहा कि शिंदे का गुट भाजपा द्वारा आवंटित सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जो उनके लिए चौंकाने और मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है.
BMC Elections: बीएमसी चुनावों के लिए महायुति द्वारा सीट-बंटवारे की घोषणा के बाद शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने भाजपा के सामने झुककर समझौता किया है. राउत ने कहा कि शिंदे का गुट भाजपा द्वारा आवंटित सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जो उनके लिए चौंकाने वाला और मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है.
शिवसेना ने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके: राउत
राउत ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अब तक शिवसेना भाजपा को सीटें देती रही है लेकिन अब अमित शाह की वजह से शिवसेना को सीटें मिल रही हैं. पिछले 60 सालों में शिवसेना ने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके और न ही समझौता किया लेकिन एकनाथ शिंदे का गुट अमित शाह के पास चला गया है यह शर्मनाक है. राउत ने यह भी बताया कि शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के गठबंधन के तहत वे लगभग 140 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और एनसीपी (शरद पवार गुट) को भी सीटें दी जाएंगी. राउत ने यह भी संकेत दिया कि एनसीपी-एससीपी के साथ गठबंधन किया जाएगा और ठाकरे बंधुओं-उद्धव और राज- का साथ आने से भूमिपुत्र का मुद्दा फिर से गरमाया है .
बता दें, महायुति ने बीएमसी चुनावों के लिए सीट बंटवारे की घोषणा की है जिसमें भाजपा 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि शिंदे गुट की शिवसेना 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी. इस बीच, अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने सोमवार को बीएमसी चुनावों के लिए अपनी दूसरी सूची जारी की जिसमें 27 उम्मीदवारों के नाम थे. इससे पहले, एनसीपी ने 37 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी. बता दें, राज्य भर में 29 नगर निगमों के चुनाव, जिसमें मुंबई, पुणे और पिंपरी-चिंचवड शामिल हैं 15 जनवरी को होंगे और मतगणना 16 जनवरी को की जाएगी.
