Advertisement
trendingNow13058263
Hindi Newsदेशशरद पवार की NCP ने BMC चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट की जारी, जानें किसे दिया टिकट

शरद पवार की NCP ने BMC चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट की जारी, जानें किसे दिया टिकट

BMC Elections: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी- शरदचंद्र पवार ने बीएमसी चुनावों के लिए अपने 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की है. बता दें, मुंबई में 227 वार्डों के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा और मतगणना 16 जनवरी को होगी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 30, 2025, 11:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

BMC Elections: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी- शरदचंद्र पवार (एनसीपी-एससीपी) ने सोमवार को आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की. इस सूची में मुंबई के सात वार्डों के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. वार्ड संख्या 43 से अजीत रावराणे, वार्ड 140 (एससी) से संजय भीमराव कांबले, वार्ड संख्या 78 से श्रद्धा जावेद देशपांडे, वार्ड संख्या 48 से गणेश शिंदे, वार्ड संख्या 59 से रोहिणी मदन खानविलकर और वार्ड 112 से मंजू रविंद्र जाधव को उम्मीदवार बनाया गया है.

15 जनवरी को होंगे चुनाव

इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) नेता किशोरी पेडनेकर ने कहा कि उन्हें वार्ड 199 से एबी फॉर्म प्राप्त हुआ है और वह कल इसी वार्ड से नामांकन पत्र दाखिल करेंगी. रविवार को, अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनावों के लिए अपने 37 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की. इस सूची में वार्ड संख्या 3 से मनीष दुबे, वार्ड संख्या 48 से सिरिल पीटर डिसूजा, वार्ड संख्या 62 से अहमद खान, और अन्य वार्डों से कई नाम शामिल हैं जैसे बबन रामचंद्र मदने (वार्ड 76), सचिन तांबे (वार्ड 93), और श्रीमती आयशा शम्स खान (वार्ड 96).

ये भी पढ़ें: BMC चुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प, BJP ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी; जानें किसे मिला टिकट

बता दें, महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने 29 नगर निगमों के चुनाव की घोषणा की है जिनमें बीएमसी, पुणे नगर निगम और पिंपरी-चिंचवड नगर निगम शामिल हैं. मुंबई में 227 वार्डों के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा और मतगणना 16 जनवरी को होगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

BMC Elections 2026

Trending news

शरद पवार की NCP ने BMC चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट की जारी, जानें किसे दिया टिकट
BMC Elections 2026
शरद पवार की NCP ने BMC चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट की जारी, जानें किसे दिया टिकट
अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?
History of Kaundinya
अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?
हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
west bengal vidhan sabha chunav
हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
India Pakistan Border Alert
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
Mumbai News
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
Anjel Chakma Murder Case
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
DNA
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
MEA
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
DNA Analysis
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?