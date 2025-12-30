शरद पवार की NCP ने BMC चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट की जारी, जानें किसे दिया टिकट

BMC Elections: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी- शरदचंद्र पवार ने बीएमसी चुनावों के लिए अपने 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की है. बता दें, मुंबई में 227 वार्डों के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा और मतगणना 16 जनवरी को होगी.
BMC Elections: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी- शरदचंद्र पवार (एनसीपी-एससीपी) ने सोमवार को आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की. इस सूची में मुंबई के सात वार्डों के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. वार्ड संख्या 43 से अजीत रावराणे, वार्ड 140 (एससी) से संजय भीमराव कांबले, वार्ड संख्या 78 से श्रद्धा जावेद देशपांडे, वार्ड संख्या 48 से गणेश शिंदे, वार्ड संख्या 59 से रोहिणी मदन खानविलकर और वार्ड 112 से मंजू रविंद्र जाधव को उम्मीदवार बनाया गया है.
पक्षाचे मुंबई विभागीय निवडणूक प्रभारी अध्यक्ष श्री. मिलिंद कांबळे आणि सहअध्यक्ष श्री. सोहेल सुभेदार यांच्या मान्यतेने 'बृहन्मुंबई महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२६' साठी पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करण्यात येत आहे. सर्व उमेदवारांना मनःपूर्वक शुभेच्छा! pic.twitter.com/PS4cG2wnuc
— Nationalist Congress Party - Sharadchandra Pawar (@NCPspeaks) December 29, 2025
15 जनवरी को होंगे चुनाव
इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) नेता किशोरी पेडनेकर ने कहा कि उन्हें वार्ड 199 से एबी फॉर्म प्राप्त हुआ है और वह कल इसी वार्ड से नामांकन पत्र दाखिल करेंगी. रविवार को, अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनावों के लिए अपने 37 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की. इस सूची में वार्ड संख्या 3 से मनीष दुबे, वार्ड संख्या 48 से सिरिल पीटर डिसूजा, वार्ड संख्या 62 से अहमद खान, और अन्य वार्डों से कई नाम शामिल हैं जैसे बबन रामचंद्र मदने (वार्ड 76), सचिन तांबे (वार्ड 93), और श्रीमती आयशा शम्स खान (वार्ड 96).
बता दें, महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने 29 नगर निगमों के चुनाव की घोषणा की है जिनमें बीएमसी, पुणे नगर निगम और पिंपरी-चिंचवड नगर निगम शामिल हैं. मुंबई में 227 वार्डों के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा और मतगणना 16 जनवरी को होगी.
