वे वही दोहरा रहे हैं...BMC चुनाव में स्याही की जगह मार्कर? राज ठाकरे ने सरकार को घेरा

BMC Elections Voting: BMC चुनाव की वोटिंग हो रही है. वोटिंग के दौरान उंगलियों पर पक्की स्याही की जगह मार्कर का इस्तेमाल करने को लेकर सियासी पारा हाई है. इसे लेकर अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के चीफ राज ठाकरे ने गुस्सा जताया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 15, 2026, 02:11 PM IST
BMC Elections: बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) चुनाव की वोटिंग हो रही है. वोटिंग के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब गुरुवार सुबह वोट डालने वाले कई लोगों ने बताया कि उनकी उंगलियों पर लगी मार्कर स्याही आसानी से मिट सकती है. इससे पूरे शहर में बड़ा विवाद खड़ा हो गया और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के चीफ राज ठाकरे ने इस घटना पर कड़ा गुस्सा जताया.

मीडिया से बात करते हुए, राज ठाकरे ने वोट डालने के बाद आरोप लगाया कि सरकार किसी भी तरह से चुनाव जीतने के लिए दृढ़ हैं. सरकार ने हर कीमत पर ये चुनाव जीतने का फैसला किया है. वे वही दोहरा रहे हैं जो उन्होंने असेंबली चुनावों के दौरान किया था, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे. पहले पक्की स्याही का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इसकी जगह मार्कर का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस निशान को सिर्फ सैनिटाइजर से मिटाया जा रहा है ऐसे फर्जी चुनावों के जरिए सत्ता में आना डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता.

इसके अलावा राज ठाकरे ने सवाल किया कि पावर के गलत इस्तेमाल की एक लिमिट होनी चाहिए, BJP नेता 'डेवलपमेंट (विकास)' की बात करते हैं, क्या दो बार वोट देने के लिए स्याही पोंछना ही उनका डेवलपमेंट है? राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार और इलेक्शन कमीशन पर तीखा हमला किया है, उन पर किसी भी कीमत पर BMC चुनाव जीतने के लिए डेमोक्रेटिक नियमों को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करने का आरोप लगाया है.

उन्होंने वोटिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी पर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री फडणवीस की महाराष्ट्र सरकार जानबूझकर टेक्नोलॉजिकल मैनिपुलेशन के जरिए विपक्ष को साइडलाइन कर रही है. साथ ही साथ राज ठाकरे ने दावा किया कि हम सब देख रहे हैं कि अभी कैसा सिस्टम है. रूलिंग पार्टियों ने किसी भी तरह से जीतने का फैसला कर लिया है. जब हमने डुप्लीकेट वोटर्स का मुद्दा उठाया, तो इलेक्शन कमीशन ने खुद को अलग कर लिया. जब हमने VVPAT मशीनों पर सवाल उठाया, तो हमें इग्नोर कर दिया गया. अब, कमीशन ने काउंटिंग के लिए 'पादु यंत्र' (नतीजों पर असर डालने वाली मशीनें) शुरू की हैं, जिन्हें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिखाया गया है.

उन्होंने ऑफिशियल कैंपेन पीरियड खत्म होने के बाद भी कैंडिडेट्स को घरों में जाने की इजाजत देने के लिए EC की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि यह इजाज़त सिर्फ रूलिंग पार्टी को पैसे बांटने में मदद करने के लिए दी गई थी. इसके अलावा कहा कि पूरा राज्य एडमिनिस्ट्रेशन सत्ता में बैठे लोगों के लिए एक टूल की तरह काम कर रहा है. आज सुबह दादर के छबीलदास स्कूल में एक पोलिंग बूथ पर एक डुप्लीकेट वोटर पकड़े जाने की खबरों के बाद, राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के वर्कर्स (मनसैनिकों) और शिवसेना वर्कर्स से सावधान रहने की सीधी अपील की है उन्होंने सपोर्टर्स से पूरे दिन पोलिंग बूथ पर नजर रखने की अपील की ताकि फ्रॉड वोटिंग को रोका जा सके. (IANS)

