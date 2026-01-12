Advertisement
महाराष्ट्र में महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर, कांग्रेस ने जताई आपत्ति

 BMC Elections: महाराष्ट्र सरकार मकर संक्रांति पर लाडली बहना योजना की दिसंबर-जनवरी की बकाया 3000 रुपये की किस्त देने की तैयारी में है. नगर निगम चुनाव से एक दिन पहले राशि जारी होने पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत कर इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया और किश्तें मतदान के बाद देने की मांग की.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 12, 2026, 01:01 PM IST
Ladli Behna Scheme: महाराष्ट्र सरकार लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में दिसंबर और जनवरी की बकाया किस्तों को मिलाकर 3000 रुपये जमा करने की तैयारी कर रही है. यह राशि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर, 14 जनवरी को दी जाएगी. हालांकि, नगर निगम चुनावों से ठीक एक दिन पहले इस कदम ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है, जिसमें कांग्रेस ने राज्य सरकार पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है.

कांग्रेस ने चुनाव आयोग में की शिकायत

जानकारी के अनुसार, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को औपचारिक शिकायत भेजी है, जिसमें कहा गया है कि मतदान से ठीक पहले धनराशि जारी करना चुनाव नियमों का उल्लंघन है. पार्टी ने कहा कि मतदान 15 जनवरी को होगा और मतदान से ठीक पहले महिला लाभार्थियों के खातों में धनराशि जमा करना मतदान को प्रभावित कर सकता है. कांग्रेस के अनुसार, लगभग एक करोड़ महिलाओं को यह किस्त मिलनी है. पार्टी ने दावा किया कि इस तरह के कदम से सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवारों को फायदा हो सकता है. पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह लाडली बहना योजना का विरोध नहीं करती लेकिन उसका कहना है कि किश्तें मतदान पूरा होने के बाद ही जमा की जानी चाहिए. 

इस बीच, शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को सरकार का रुख स्पष्ट करने को कहा है. आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा ने किस्त का विरोध करने के लिए कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया. सत्ताधारी पार्टी ने कहा कि राजनीतिक कारणों से लाडली बहना योजना के तहत सहायता रोकी नहीं जानी चाहिए.

बता दें, मकर संक्रांति 14 जनवरी को है जबकि बीएमसी चुनावों के लिए मतदान अगले दिन होगा. नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे. कांग्रेस को आशंका है कि मतदान से ठीक पहले धन हस्तांतरण से महिला वोटों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की ओर जा सकता है.

