तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज, छूमंतर होगा जाम
Mahalaxmi Railway Overbridge: मुंबई में भीड़ को खत्म करने के लिए बीएमसी, महालक्ष्मी रेलवे ट्रैक पर अपना पहला केबल-स्टेड रोड ओवरब्रिज बना रहा है, इस ओवरब्रिज से आवाजाही काफी आसान हो जाएगी, जानिए ये कब तक तैयार हो सकता है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 20, 2025, 08:49 PM IST
Mahalaxmi Cable Stayed Bridge: देशभर के लोगों की चाहत होती है कि वो मायानगरी मुंबई की सैर करें, अपनी लग्जरी लाइफ के लिए फेमस मुंबई जाना बहुत लोगों का सपना होता है, कुछ का सपना पूरा होता है जबकि कुछ का अधूरा रह जाता है. मुंबई की भीड़ को खत्म करने के लिए बीएमसी, महालक्ष्मी रेलवे ट्रैक पर अपना पहला केबल-स्टेड रोड ओवरब्रिज बना रहा है, ये पुल बदलते मुंबई की परिभाषा को प्रदर्शित करेगा,  आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार के साथ. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये पुल 70 मीटर ऊंचा है और अभी यह बन रहा है. साल 2020 में बीएमसी ने इसका ऑर्डर दिया था और फरवरी 2020 से इसका काम भी शुरू हो गया. यह पुल कुल 736 मीटर होगा. ये रेसकोर्स की तरफ से शुरू होकर वेस्टर्न रेलवे की पटरियों को पार करेगा और फिर शिरीन टॉकीज के पास खत्म होगा, मिली जानकारी के मुताबिक बीएमसी का पहला केबल-स्टेड ब्रिज है जिसे खुद बना रही है. बता दें कि केबल-स्टेड डिज़ाइन अपनाने का निर्णय पटरियों पर 165 मीटर लंबे पुल से उत्पन्न तकनीकी चुनौतियों की वजह से लिया गया था.

ये पुल दक्षिण मुंबई क्षेत्र में यातायात को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इस पुल में महालक्ष्मी में रेलवे पटरियों को पार करने के लिए 165 मीटर का केबल-स्टेड स्पैन और 85 मीटर का बैक स्पैन शामिल है. यह पुल 23 मीटर चौड़ा है और इसमें चार लेन हैं, रिपोर्ट के मुताबिक इसका काम काम 30 नवंबर 2026 तक पूरा हो सकता है. पूरी परियोजना पर 389.7 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.शुरुआत में इसे मार्च 2024 तक पूरा करने की योजना थी, लेकिन पुल के किनारे अतिक्रमण और पेड़ों के कारण निर्माण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होने के कारण इसमें देरी हुई है. मौजूदा समय में पुराना महालक्ष्मी आरओबी करीब 100 साल पुराना है, जो ब्रिटिश समय का टी-शेप वाला पुल है. यह वर्ली और हाजी अली को महालक्ष्मी रेसकोर्स के जरिए सात रास्ता से जोड़ता है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

