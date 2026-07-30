/स्कॉर्पियो से हो रहा पीठ दर्द? BMC नेताओं का दावा! नई लग्जरी गाड़ियों के लिए मांगा ₹1.5 करोड़ का बजट

मुंबई महानगरपालिका (BMC) में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए खरीदी गई सरकारी गाड़ियों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. इसी साल जनवरी में उपलब्ध कराई गई महिंद्रा स्कॉर्पियो-N को लेकर अब कुछ पदाधिकारियों ने असंतोष जताया है. उनका कहना है कि लंबी दूरी की यात्रा के दौरान यह वाहन पर्याप्त आरामदायक नहीं है और इससे कमर दर्द जैसी दिक्कतें हो रही हैं.
इसी वजह से अब हाउस लीडर, डिप्टी मेयर और कुछ अहम समितियों के अध्यक्षों के लिए टोयोटा इनोवा क्रिस्टा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. बीएमसी के सामने रखे गए प्रस्ताव के अनुसार नई इनोवा क्रिस्टा गाड़ियों की खरीद पर लगभग 1.5 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इन गाड़ियों का इस्तेमाल हाउस लीडर, डिप्टी मेयर, विपक्ष के नेता और स्टैंडिंग, इम्प्रूवमेंट तथा एजुकेशन कमेटी के चेयरपर्सन करेंगे. फिलहाल मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े के लिए पहले से ही इनोवा हाईक्रॉस हाइब्रिड वाहन उपलब्ध कराया गया है, जिसकी कीमत लगभग 30 से 35 लाख रुपये बताई जाती है.
इस प्रस्ताव का सबसे पहले विरोध बीएमसी की विपक्ष की नेता किशोरी पेडणेकर ने किया. उन्होंने कहा कि उन्हें खुद इस साल की शुरुआत में नई स्कॉर्पियो दी गई थी और उन्होंने उसे बदलने की कोई मांग नहीं की है. पेडणेकर का कहना है कि जब वाहन बिल्कुल नए हैं तो कुछ ही महीनों में उन्हें बदलना नगर निगम के खजाने पर अनावश्यक बोझ डालने जैसा होगा.
मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि कई समिति अध्यक्ष दहिसर, कांदिवली और बोरीवली जैसे दूरदराज के उपनगरों से आते हैं. ऐसे में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और अधिक आरामदायक वाहन उनकी जरूरत बन जाते हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नई गाड़ियों के लिए अलग से टेंडर निकालने की आवश्यकता नहीं होगी. केवल पहले से प्रस्तावित वाहनों के स्थान पर दूसरे मॉडल की खरीद की जाएगी.
नई गाड़ियों से जुड़ा प्रस्ताव जल्द ही नगर आयुक्त अश्विनी भिडे के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. यदि स्वीकृति मिलती है तो संबंधित पदाधिकारियों को स्कॉर्पियो-N की जगह इनोवा क्रिस्टा उपलब्ध कराई जाएगी.
बीएमसी के एक अधिकारी के अनुसार स्कॉर्पियो गाड़ियां बेकार नहीं होंगी. जिन्हें नई इनोवा मिलेगी, उनकी स्कॉर्पियो वार्ड स्तर के उन अधिकारियों को दे दी जाएगी जो अभी तक पुराने वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं. अधिकारी ने बताया कि बीएमसी ने स्कॉर्पियो गाड़ियां पांच साल के उपयोग को ध्यान में रखकर खरीदी थीं. कुछ वाहन समिति अध्यक्षों को दिए गए थे, जबकि बाकी वार्ड अधिकारियों के लिए थे. अब वाहन बदलने की स्थिति में उनका पुनर्वितरण किया जाएगा.
बीएमसी हाउस लीडर गणेश खांकर ने भी पुष्टि की कि समूह नेताओं की बैठक में गाड़ियां बदलने का मुद्दा उठाया गया था. उनका कहना है कि स्कॉर्पियो-N लंबी यात्राओं के लिए अपेक्षित आराम नहीं देती, इसलिए वाहन बदलने की मांग रखी गई है. फिलहाल अंतिम फैसला नगर आयुक्त की मंजूरी पर निर्भर करेगा. हालांकि, इस प्रस्ताव ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या कुछ महीने पहले खरीदे गए सरकारी वाहनों को बदलना उचित है, या फिर सार्वजनिक धन के उपयोग में अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए.