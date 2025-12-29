Advertisement
trendingNow13057255
Hindi Newsदेशजिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई..., शिवसेना (UBT) ने किया तगड़ा हमला, कहा- खाता नहीं खुलेगा

'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) ने किया तगड़ा हमला, कहा- खाता नहीं खुलेगा

BMC polls 2026: मुंबई में 15 जनवरी 2026 को होने वाले BMC चुनाव से पहले शिवसेना (UBT) ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है है. पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कांग्रेस को BJP की 'B-टीम' बताया है और कहा कि वो अकेले लड़कर गठबंधन को नुकसान पहुंचा रही है. उन्होंने दावा किया कि मुंबई में कांग्रेस की कोई ताकत नहीं और वो सिंगल डिजिट तक सिमट जाएगी.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 29, 2025, 01:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) ने किया तगड़ा हमला, कहा- खाता नहीं खुलेगा

Shiv Sena (UBT) Said Cong playing BJP B-team: चुनाव की तारीख नजदीक आते ही महाराष्ट्र की राजनीति में गरमा-गरमी बढ़ गई है. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) यानी शिवसेना (UBT) ने अपने पुराने सहयोगी कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है. पार्टी का कहना है कि कांग्रेस मुंबई में भाजपा की 'B-टीम' बनकर काम कर रही है और विपक्षी गठबंधन को कमजोर कर रही है.

कांग्रेस पर क्यों भड़की शिवसेना (UBT)?
शिवसेना (UBT) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कांग्रेस ने महत्वपूर्ण समय पर गठबंधन को धोखा दिया है.  उन्होंने कहा, "कांग्रेस मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की B-टीम के तौर पर काम कर रही है. कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है. जब उसे पता है कि BMC एक बहुत अहम चुनाव है, तो उसने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया?"

कांग्रेस हमारी नाव लेकर भाग गई
दुबे ने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस को पहले शिवसेना के सपोर्ट से फायदा हुआ था, लेकिन बाद में उसने गठबंधन से मुंह मोड़ लिया. उन्होंने कहा, "2019 से पहले ही कांग्रेस डूब रही थी. हमने उन्हें अपनी नाव में जगह दी और उन्हें बचने में मदद की. एक बार जब वे संभल गए, तो उन्होंने हमारी नाव छीन ली और भाग गए.

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस ने हमारा फायदा उठाया?
कांग्रेस ने हमारा फ़ायदा उठाया और ठाकरे ब्रांड का फ़ायदा उठाया. कांग्रेस मुंबई में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी और सिंगल डिजिट में सिमट जाएगी."दुबे ने आगे अपने बयान में कहा कि मुंबई में कांग्रेस के पास कोई खास ऑर्गनाइजेशनल ताकत नहीं है. उन्होंने कहा, "हमें नहीं लगता कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों में कांग्रेस एक-दो सीटों को छोड़कर कहीं भी चुनी जाएगी. क्योंकि मुंबई में कांग्रेस की कोई असली ताकत नहीं है.  मुंबई में कांग्रेस एक टूरिस्ट पार्टी की तरह है, जो आती है, घूमती है और फिर चली जाती है. इसलिए हमारा मानना ​​है कि अमित शाह जो कह रहे हैं वह सही है, कि राहुल गांधी को अभी भी कई टेस्ट और संघर्षों से गुज़रना है."

मेयर हिंदू मराठा ही होगा, हिजाब वाली महिला नहीं
दुबे ने AIMIM लीडर वारिस पठान पर भी निशाना साधा और उन पर BJP की "B-टीम" की तरह काम करने का आरोप लगाया. साथ ही, उन्होंने दोहराया कि शिवसेना (UBT) यह पक्का करेगी कि BMC के टॉप पोस्ट पर कोई मराठी हिंदू मेयर बने. उनकी यह बात पठान के उस बयान के जवाब में आई जिसमें उन्होंने कहा था कि हिजाब पहनने वाली महिला भी मेयर बन सकती है. आगे दुबे ने कहा कि वारिस पठान की  ऐसे बयानों की आदत है. अगर उन्हें बुर्का और मुसलमान इतने ही पसंद हैं, तो उन्हें हमारे पड़ोसी देशों में चले जाना चाहिए, जहां लोगों को ये सब चीजें पसंद हैं, वहां वह निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे." 

BMC चुनाव कब और कैसे?
महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव एक साथ 15 जनवरी 2026 को होंगे, जिसमें सबसे बड़ा BMC शामिल है. नतीजे 16 जनवरी को आएंगे. मुंबई में 227 वार्ड हैं और करोड़ों रुपये का बजट दांव पर है. ये चुनाव महायुति (भाजपा-शिंदे सेना-अजित पवार) और महा विकास अघाड़ी (कांग्रेस-शिवसेना UBT-एनसीपी शरद पवार) के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है.शिवसेना (UBT) का मानना है कि कांग्रेस का अकेले लड़ना भाजपा को फायदा पहुंचाएगा. दुबे ने अमित शाह के बयान का भी जिक्र किया कि राहुल गांधी को अभी बहुत संघर्ष करना बाकी है. कुल मिलाकर, BMC चुनाव से पहले विपक्षी एकता टूटती नजर आ रही है, जो सत्ताधारी गठबंधन के लिए अच्छी खबर है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

BMC polls

Trending news

'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) का आरोप
BMC polls
'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) का आरोप
कांग्रेस से आखिरकार क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह? संघ-मोदी पोस्ट के अंदर की कहानी
digvijay singh news
कांग्रेस से आखिरकार क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह? संघ-मोदी पोस्ट के अंदर की कहानी
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, 5 प्वाइंट्स में समझें SC ने क्या कहा?
Unnao rape case
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, 5 प्वाइंट्स में समझें SC ने क्या कहा?
रातों-रात नहीं आती नफरत...एंजेल चकमा की मौत पर BJP पर बरसे राहुल गांधी
Rahul Gandhi
रातों-रात नहीं आती नफरत...एंजेल चकमा की मौत पर BJP पर बरसे राहुल गांधी
सनातन को ऊपर उठाने का समय... भागवत बोले- सुपर पॉवर के साथ विश्व गुरु भी बनना होगा
Mohan Bhagwat
सनातन को ऊपर उठाने का समय... भागवत बोले- सुपर पॉवर के साथ विश्व गुरु भी बनना होगा
Aravalli: SC ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक, सरकार से कहा- पहले भ्रम दूर करो फिर...
Supreme Court
Aravalli: SC ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक, सरकार से कहा- पहले भ्रम दूर करो फिर...
सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, कहा- ये डरावना मामला
kuldeep singh sengar
सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, कहा- ये डरावना मामला
किस असमंजस में फंसे हैं राज ठाकरे? BMC चुनाव को लेकर कर रहे MNS की बार-बार बैठक
BMC Election 2026
किस असमंजस में फंसे हैं राज ठाकरे? BMC चुनाव को लेकर कर रहे MNS की बार-बार बैठक
अब संगठन की याद तब कांग्रेस को पावरफुल बनाने से चूके दिग्विजय, जनसंघ कनेक्शन भी!
digvijay singh news
अब संगठन की याद तब कांग्रेस को पावरफुल बनाने से चूके दिग्विजय, जनसंघ कनेक्शन भी!
वे अशांति चाहते हैं... नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
वे अशांति चाहते हैं... नजरबंदी और छात्रों के प्रदर्शन पर भड़के फारूक अब्दुल्ला