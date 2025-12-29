'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) ने किया तगड़ा हमला, कहा- खाता नहीं खुलेगा

Shiv Sena (UBT) Said Cong playing BJP B-team: चुनाव की तारीख नजदीक आते ही महाराष्ट्र की राजनीति में गरमा-गरमी बढ़ गई है. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) यानी शिवसेना (UBT) ने अपने पुराने सहयोगी कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है. पार्टी का कहना है कि कांग्रेस मुंबई में भाजपा की 'B-टीम' बनकर काम कर रही है और विपक्षी गठबंधन को कमजोर कर रही है.

कांग्रेस पर क्यों भड़की शिवसेना (UBT)?

शिवसेना (UBT) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कांग्रेस ने महत्वपूर्ण समय पर गठबंधन को धोखा दिया है. उन्होंने कहा, "कांग्रेस मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की B-टीम के तौर पर काम कर रही है. कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है. जब उसे पता है कि BMC एक बहुत अहम चुनाव है, तो उसने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया?"

कांग्रेस हमारी नाव लेकर भाग गई

दुबे ने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस को पहले शिवसेना के सपोर्ट से फायदा हुआ था, लेकिन बाद में उसने गठबंधन से मुंह मोड़ लिया. उन्होंने कहा, "2019 से पहले ही कांग्रेस डूब रही थी. हमने उन्हें अपनी नाव में जगह दी और उन्हें बचने में मदद की. एक बार जब वे संभल गए, तो उन्होंने हमारी नाव छीन ली और भाग गए.

कांग्रेस ने हमारा फायदा उठाया?

कांग्रेस ने हमारा फ़ायदा उठाया और ठाकरे ब्रांड का फ़ायदा उठाया. कांग्रेस मुंबई में अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी और सिंगल डिजिट में सिमट जाएगी."दुबे ने आगे अपने बयान में कहा कि मुंबई में कांग्रेस के पास कोई खास ऑर्गनाइजेशनल ताकत नहीं है. उन्होंने कहा, "हमें नहीं लगता कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों में कांग्रेस एक-दो सीटों को छोड़कर कहीं भी चुनी जाएगी. क्योंकि मुंबई में कांग्रेस की कोई असली ताकत नहीं है. मुंबई में कांग्रेस एक टूरिस्ट पार्टी की तरह है, जो आती है, घूमती है और फिर चली जाती है. इसलिए हमारा मानना ​​है कि अमित शाह जो कह रहे हैं वह सही है, कि राहुल गांधी को अभी भी कई टेस्ट और संघर्षों से गुज़रना है."

मेयर हिंदू मराठा ही होगा, हिजाब वाली महिला नहीं

दुबे ने AIMIM लीडर वारिस पठान पर भी निशाना साधा और उन पर BJP की "B-टीम" की तरह काम करने का आरोप लगाया. साथ ही, उन्होंने दोहराया कि शिवसेना (UBT) यह पक्का करेगी कि BMC के टॉप पोस्ट पर कोई मराठी हिंदू मेयर बने. उनकी यह बात पठान के उस बयान के जवाब में आई जिसमें उन्होंने कहा था कि हिजाब पहनने वाली महिला भी मेयर बन सकती है. आगे दुबे ने कहा कि वारिस पठान की ऐसे बयानों की आदत है. अगर उन्हें बुर्का और मुसलमान इतने ही पसंद हैं, तो उन्हें हमारे पड़ोसी देशों में चले जाना चाहिए, जहां लोगों को ये सब चीजें पसंद हैं, वहां वह निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे."

BMC चुनाव कब और कैसे?

महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव एक साथ 15 जनवरी 2026 को होंगे, जिसमें सबसे बड़ा BMC शामिल है. नतीजे 16 जनवरी को आएंगे. मुंबई में 227 वार्ड हैं और करोड़ों रुपये का बजट दांव पर है. ये चुनाव महायुति (भाजपा-शिंदे सेना-अजित पवार) और महा विकास अघाड़ी (कांग्रेस-शिवसेना UBT-एनसीपी शरद पवार) के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है.शिवसेना (UBT) का मानना है कि कांग्रेस का अकेले लड़ना भाजपा को फायदा पहुंचाएगा. दुबे ने अमित शाह के बयान का भी जिक्र किया कि राहुल गांधी को अभी बहुत संघर्ष करना बाकी है. कुल मिलाकर, BMC चुनाव से पहले विपक्षी एकता टूटती नजर आ रही है, जो सत्ताधारी गठबंधन के लिए अच्छी खबर है.