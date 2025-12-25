Advertisement
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'

BMC Elections: ठाकरे बंधुओं के राजनीतिक पुनर्मिलन के बाद शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने इसे महाराष्ट्र और राज्य के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के लिए बड़ा दिन बताया. उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के नेतृत्व वाली एमएनएस के साथ गठबंधन की घोषणा की जो 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनावों के लिए है.

 

Reported By:  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 25, 2025, 08:13 AM IST
BMC Polls 2026: ठाकरे बंधुओं के राजनीतिक पुनर्मिलन के बाद शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने इसे महाराष्ट्र और राज्य के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के लिए बड़ा दिन बताया. यह टिप्पणी आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों से पहले आई है जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने गठबंधन किया है. आदित्य ठाकरे ने पत्रकारों से कहा कि यह महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा दिन है और उन सभी लोगों के लिए जो महाराष्ट्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं. जब भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ता है वे धर्म, पैसा और जाति की बातें करने लगते हैं.

 मुंबई का मेयर होगा मराठी मूल का: राज ठाकरे

बता दें, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को मराठी एकता का आह्वान करते हुए अपनी पार्टी द्वारा राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के साथ गठबंधन की घोषणा की. यह गठबंधन 15 जनवरी, 2026 को होने वाले बीएमसी चुनावों के लिए किया गया है जिनके परिणाम 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे. राज ठाकरे ने इस गठबंधन को सिर्फ सीट बंटवारे से अधिक बताया और कहा कि यह उन ताकतों को कुचलने के लिए है जो मुंबई और उसके आसपास मराठी लोगों के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश कर रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई का महापौर मराठी मूल का होगा. मुंबई के मेयर एक मराठी होंगे और हमारे अपने होंगे.

ये भी पढ़ें: बाला साहेब ने जिस जमीन से तैयार की सियासी पिच, बीजेपी ने उखाड़ा; 74000 करोड़ के बजट वाली BMC को कैसे बचाएंगे ठाकरे ब्रदर्स

सीएम फडणवीस ने ठाकरे भाइयों पर साधा निशाना 

इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे बंधुओं के गठबंधन पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि उद्धव और राज ने अपने वैचारिक दृष्टिकोण को त्याग दिया है और अब अवसरवाद की राजनीति में शामिल हो गए हैं. उनका इतिहास भ्रष्टाचार और स्वार्थ से भरा है. मुंबई में कोई भी उनके साथ नहीं आएगा. बता दें, महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने 29 नगर निगमों के चुनावों की घोषणा की है जिनमें बीएमसी, पुणे नगर निगम (पीएमसी), और पिंपरी-चिंचवड नगर निगम (पीसीएमसी) शामिल हैं. मतदान 15 जनवरी को होगा और मतगणना 16 जनवरी को की जाएगी.

