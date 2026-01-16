Advertisement
BMC, लंदन या न्यूयॉर्क... कहां का मेयर सबसे शक्तिशाली, किसके पास कितनी पावर?

BMC, लंदन या न्यूयॉर्क... कहां का मेयर सबसे शक्तिशाली, किसके पास कितनी पावर?

Mumbai Mayor: भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है. अभी चंद रोज पहले पहले न्यूयॉर्क को अपना नया मेयर मिल चुका है. 34 साल के भारतीय मूल के जोहरान ममदानी के अलावा लंदन के मेयर सादिक खान भी खूब चर्चा में रहते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत, लंदन और न्यूयॉर्क के मेयर कितने शक्तिशाली होते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 17, 2026, 12:02 AM IST
BMC Mayor: महाराष्ट्र निकाय चुनावों के सारे नतीजे आ गए हैं. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का मेयर बीजेपी से होगा ये भी तय हो गया है. इस बीच जिज्ञासुओं के दिमाग में घुमड़ने वाले सवालों की बात करें तो अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में हुए मेयर चुनावों में जोहरान ममदानी ने जीत दर्ज की. उसके कुछ महीने पहले लंदन में सादिक खान तीसरी बार मेयर चुने गए. इसी के साथ एक सवाल उठता है कि भारत के मुंबई के मेयर की तुलना में लंदन या न्यूयॉर्क का मेयर कितना शक्तिशाली होता है? आइए जानते हैं मुंबई, लंदन और न्यूयॉर्क के मेयर की शक्तियों के बारे में अहम जानकारी.

न्यूयॉर्क के मेयर की पावर

न्यूयॉर्क के मेयर शहर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में काम करते हैं. इसका मतलब होता है कि शहर का हर जरूरी काम मेयर की ही देखरेख में होता है. न्यूयॉर्क में मेयर पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग समेत सभी प्रणालियों को सीधे संभालते हैं. यानी यहां इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी को डिसाइड करने के लिए सभी जरूरी कार्य मेयर के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. यानी न्यूयॉर्क के मेयर की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक ये है कि वो शहर के सभी विभागों के प्रमुखों को नियुक्त करने और हटाने की क्षमता रखते हैं. यानी शहर के बजट से लेकर लॉ एंड ऑर्डर की  जिम्मेदारी भी उनके पास होती है. इसलिए न्यूयॉर्क के मेयर के पास पुलिस कमिश्नर के चुनाव से लेकर वित्त विभाग तक का प्रभार होता है. मिसाल के लिए न्यूयॉर्क का सालाना बजट अमेरिका के राज्यों के बजट से भी ज्यादा है. मेयर ही इस बजट को तैयार करता है और लागू करता है. प्रशासकीय शक्तियों के अलावा मेयर के पास विधायिका जैसी शक्ति होती है. जब नगर परिषद कोई विधेयक को पारित करती है तो मेयर उस पर हस्ताक्षर करके उसे कानून बना सकता है या फिर उसे वीटो कर सकता है.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं.

mayor Mumbai mayor BMC Elections results

