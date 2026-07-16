26/11 के बाद सुरक्षा के नाम पर घेर लिए थे सड़क-फुटपाथ, अब 17 साल बाद ताज होटल को आया 22 करोड़ का नोटिस, मचा हड़कंप

Mumbai Taj Mahal Palace Hotel BMC Notice News: मुंबई में 26/11 के हमले का शिकार हुए मशहूर ताज महल पैलेस होटल को सिक्योरिटी के लिए आसपास की सड़कों और फुटपाथों पर बैरिकेडिंग लगाना बहुत भारी पड़ा है. उसे इसके लिए 22.03 करोड़ रुपये का शुल्क चुकाने का नोटिस भेजा गया गया है. यह नोटिस बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने भेजा है. चेतावनी दी गई है कि अगर होटल प्रबंधन ने शुल्क नहीं चुकाया तो उस पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज भी वसूला जाएगा.
रिपोर्ट के मुताबिक, BMC ने अपने नए नोटिस में होटल मैनेजमेंट से कहा है कि वह सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथ के इस्तेमाल के लिए 22.03 करोड़ रुपये का शुल्क (ऑक्यूपेशन चार्ज) तुरंत जमा करें. कॉरपोरेशन का यह नोटिस 26/11 हमले के बाद वर्ष 2009 में होटल प्रबंधन की ओर से आसपास की सड़कों और फुटपाथ पर सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग किए जाने के मामले में आया है.
पिछले 17 साल से उन सड़कों से ये बैरिकेडिंग नहीं हटे है. होटल मैनेजमेंट ने सुरक्षा उपायों के नाम पर करीब 800 वर्ग मीटर पब्लिक रोड़ और 1100 वर्ग मीटर से ज्यादा फुटपाथ घेरे हुआ है. BMC की पिछली स्थायी समिति ने भी दिसंबर 2020 को ताज महल पैलेस होटल और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इसी तरह नोटिस भेजा था. हालांकि बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरतों का हवाला देते हुए सड़क शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट और फुटपाथ शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया था.
वर्ष 2025 में स्थिति पूरी तरह बदल गई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने फैसला किया कि वह अपना पूरा बकाया चुकाएगा. जिसके बाद निगम के अधिकारियों ने बाकी सभी संस्थाओं को दी गई छूट को एक साथ खत्म करने का फैसला ले लिया. इसके बाद अब ताज महल पैलेस होटल को ताजा नोटिस भेजकर 22.03 करोड़ रुपये का शुल्क तुरंत जमा करवाने का निर्देश दिया गया है. चेतावनी दी गई है कि अगर बकाया तुरंत नहीं चुकाया गया, तो हर महीने 15% का भारी ब्याज भी जुर्माने के तौर पर वसूला जाएगा.
वहीं बीएमसी के नोटिस से होटल मैनेजमेंट हैरत में है. उनका कहना है कि होटल के आसपास की बैरिकेडिंग कोई कॉमर्शियल कब्जा नहीं है, बल्कि यह होटल और लोगों की सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए हैं. लिहाजा इस पर निगम को छूट देनी चाहिए. उनका कहना है कि इस मसले पर बीएमसी के अधिकारियों के साथ बातचीत की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा.