26/11 के बाद सुरक्षा के नाम पर घेर लिए थे सड़क-फुटपाथ, अब 17 साल बाद ताज होटल को आया 22 करोड़ का नोटिस, मचा हड़कंप

वर्ष 2025 में स्थिति पूरी तरह बदल गई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने फैसला किया कि वह अपना पूरा बकाया चुकाएगा. जिसके बाद निगम के अधिकारियों ने बाकी सभी संस्थाओं को दी गई छूट को एक साथ खत्म करने का फैसला ले लिया. इसके बाद अब ताज महल पैलेस होटल को ताजा नोटिस भेजकर 22.03 करोड़ रुपये का शुल्क तुरंत जमा करवाने का निर्देश दिया गया है. चेतावनी दी गई है कि अगर बकाया तुरंत नहीं चुकाया गया, तो हर महीने 15% का भारी ब्याज भी जुर्माने के तौर पर वसूला जाएगा.