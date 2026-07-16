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26/11 के बाद सुरक्षा के नाम पर घेर लिए थे सड़क-फुटपाथ, अब 17 साल बाद ताज होटल को आया 22 करोड़ का नोटिस, मचा हड़कंप

BMC Notice to Taj Mahal Palace Hotel: मुंबई में 2008 में हुए 26/11 के बाद ताज महल पैलेस होटल ने सुरक्षा के नाम पर सड़क-फुटपाथ घेरकर वहां बैरिकेडिंग लगा दी थी. अब 17 साल बाद ताज होटल को इसके लिए 22 करोड़ रुपये चुकाने का नोटिस मिला है. यह नोटिस बीएमसी ने भेजा है, जिसके बाद होटल प्रबंधन में हड़कंप मचा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 17, 2026, 12:04 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:04 AM IST
26/11 के बाद सुरक्षा के नाम पर घेर लिए थे सड़क-फुटपाथ, अब 17 साल बाद ताज होटल को आया 22 करोड़ का नोटिस, मचा हड़कंप

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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