मुंबई के लोगों को अब पहले से कम क्यों मिलेगा पानी? BMC ने बताए पानी बचाने के 10 तरीके

Water Crisis: मुंबई महानगर को जल आपूर्ति करने वाले जलाशयों में जल भंडारण में कमी को देखते हुए 15 मई 2026 से मुंबई महानगर में 10 प्रतिशत जल कटौती लागू करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही साथ लोगों को पानी बचाने के उपाय भी बताए गए हैं.
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Mumbai Water Crisis: मुंबई महानगर को जल आपूर्ति करने वाले जलाशयों में जल भंडारण में कमी और अगले साल आने वाला अल नीनो के प्रभाव को देखते हुए 15 मई 2026 से मुंबई महानगर में 10 प्रतिशत जल कटौती लागू करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही BMC द्वारा ये अपील की गई कि सभी नागरिक जल का संयम से उपयोग करें. वर्तमान में केवल 23.52 प्रतिशत उपयोग इस्तेमाल करने लायक पानी ही उपलब्ध है, जिसे देखते हुए BMC जल आपूर्ति पर बारीकी से नजर रख रहा है और प्रतिदिन जल आपूर्ति की योजना बनाई जा रही है. जानिए आखिर प्रशासन ने क्या निर्णय लिया है और लोगों से क्या अपील की है जानते हैं.
मुंबई को भातसा बांध (Bhatsa Dam) के भंडारण से 1,47,092 मिलियन लीटर अतिरिक्त जल और ऊपरी वैतरणा बांध (Upper Vaitarna Dam) के भंडारण से 90,000 मिलियन लीटर जल प्राप्त होगा, इसका मतलब है कि मुंबई के लिए जल भंडारण उपलब्ध है और मुंबई के नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, शुक्रवार, 15 मई, 2026 से, बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा ठाणे, भिवंडी-निजामपुर नगर निगम और अन्य गांवों को दी जाने वाली पानी की सप्लाई में 10 प्रतिशत की कटौती भी लागू हो जाएगी. पानी की यह कटौती तब तक लागू रहेगी जब तक संतोषजनक बारिश नहीं हो जाती और जलाशयों में इस्तेमाल लायक पानी का भंडार बेहतर नहीं हो जाता.
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