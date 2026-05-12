मुंबई के लोगों को अब पहले से कम क्यों मिलेगा पानी? BMC ने बताए पानी बचाने के 10 तरीके

Mumbai Water Crisis: मुंबई महानगर को जल आपूर्ति करने वाले जलाशयों में जल भंडारण में कमी और अगले साल आने वाला अल नीनो के प्रभाव को देखते हुए 15 मई 2026 से मुंबई महानगर में 10 प्रतिशत जल कटौती लागू करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही BMC द्वारा ये अपील की गई कि सभी नागरिक जल का संयम से उपयोग करें. वर्तमान में केवल 23.52 प्रतिशत उपयोग इस्तेमाल करने लायक पानी ही उपलब्ध है, जिसे देखते हुए BMC जल आपूर्ति पर बारीकी से नजर रख रहा है और प्रतिदिन जल आपूर्ति की योजना बनाई जा रही है. जानिए आखिर प्रशासन ने क्या निर्णय लिया है और लोगों से क्या अपील की है जानते हैं.

मुंबई को भातसा बांध (Bhatsa Dam) के भंडारण से 1,47,092 मिलियन लीटर अतिरिक्त जल और ऊपरी वैतरणा बांध (Upper Vaitarna Dam) के भंडारण से 90,000 मिलियन लीटर जल प्राप्त होगा, इसका मतलब है कि मुंबई के लिए जल भंडारण उपलब्ध है और मुंबई के नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, शुक्रवार, 15 मई, 2026 से, बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा ठाणे, भिवंडी-निजामपुर नगर निगम और अन्य गांवों को दी जाने वाली पानी की सप्लाई में 10 प्रतिशत की कटौती भी लागू हो जाएगी. पानी की यह कटौती तब तक लागू रहेगी जब तक संतोषजनक बारिश नहीं हो जाती और जलाशयों में इस्तेमाल लायक पानी का भंडार बेहतर नहीं हो जाता.

पानी की बर्बादी से बचें-

-रोजमर्रा की ज़िंदगी में पानी का सोच-समझकर इस्तेमाल करना और बर्बादी से बचना मुमकिन है, इसके लिए, पानी बचाने की आदतें अपनानी चाहिए. बेवजह पानी बहाने से बचना चाहिए, नहाते समय विशेष ध्यान रखना होगा, ब्रश करते समय भी इसका ध्यान रखना होगा.

- गिलास में उतना ही पानी लें जितनी आपको जरूरत हो, शॉवर के बजाय बाल्टी में पानी लेकर नहाना पानी की बहुत बचत करता है. ब्रश करते समय और शेविंग करते समय नल को खुला न छोड़ें.

- घर के काम करते समय नल को खुला न छोड़ें, इसके बजाय, बर्तनों में पानी जमा करें और काम पूरे करें.

- बिना होज का इस्तेमाल किए, किसी बर्तन में पानी लेकर और गीले कपड़े से पोंछकर गाड़ियों को धोना आसान है, घर के फर्श, गैलरी, बरामदे, सीढ़ियों वगैरह को धोने के बजाय, उन्हें गीले कपड़े से पोंछें, पिछले दिन का पानी बासी समझकर फेंक न दें.

- वॉशिंग मशीन में एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा कपड़े धोकर, आप मशीन में पानी के इस्तेमाल को कम कर सकते हैं.

- ऐसे नोजल जो नल और वॉश बेसिन के नल के बहाव को कम करते हैं या पानी को फुहार के रूप में निकालते हैं, बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, नलों पर ऐसे नोजल लगाकर, दो-तिहाई तक पानी बचाया जा सकता है. इसलिए, नागरिकों के साथ-साथ सभी होटलों और रेस्टोरेंट को भी इनका इस्तेमाल करना चाहिए.

- रेस्टोरेंट और होटलों को ग्राहकों को गिलास में पानी तभी देना चाहिए जब उन्हें जरूरत हो, या पानी की बोतलें देनी चाहिए. ताकि पानी से भरे गिलासों का पानी बेवजह बर्बाद न हो.

- सभी घरों और हाउसिंग सोसायटियों में पानी के सिस्टम और पाइपलाइनों की जांच की जानी चाहिए, अगर कोई लीकेज मिलती है, तो उसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए, इससे पानी की बचत भी होती है और पानी दूषित होने से भी बचता है.

- छत पर बनी पानी की टंकियों को भरते समय, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे ओवरफ्लों न हों.

- सभी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल संस्थानों को, जहां पानी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, ऐसी आदतें अपनानी चाहिए जिनसे पानी की बर्बादी रोककर पानी बचाया जा सके.