Advertisement
trendingNow13082176
Hindi Newsदेशअसम के कोकराझार में हिंसा, आपस में भिड़े बोडो और आदिवासी; 2 लोगों की मौत के बाद इलाके में सेना की तैनाती

असम के कोकराझार में हिंसा, आपस में भिड़े बोडो और आदिवासी; 2 लोगों की मौत के बाद इलाके में सेना की तैनाती

Bodo-tribal tension in Assam: असम में एक एक्सिडेंट के बाद बोडो और आदिवासियों में तनाव पनप गया है. दोनों समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई है. हालात बिगड़ने के बाद इलाके में सेना को तैनात किया गया है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 21, 2026, 10:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

असम के कोकराझार में हिंसा, आपस में भिड़े बोडो और आदिवासी; 2 लोगों की मौत के बाद इलाके में सेना की तैनाती

Bodos and tribals clash in Kokrajhar Assam: असम के कोकराझार जिले में बुधवार शाम हिंसा भड़क गई. बोडो और आदिवासी समुदायों के बीच हुई इस हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई. इस घना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गई, जिसके बाद कई जगहों पर आगजनी और मारपीट की खबरें हैं. हालात को काबू में लाने के लिए संवेदनशील इलाकों में सेना को उतारा गया है.अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल हालात तनावपूर्ण लेकिन काबू में हैं. 

सोमवार देर शाम हुआ एक्सिडेंट

अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार रात देर शाम करिगांव आउटपोस्ट क्षेत्र के तहत आने वाले मानसिंह रोड़ पर एक गाड़ी में 3 बोडो युवक जा रहे थे. उस गाड़ी ने गलती से दो आदिवासी लोगों को टक्कर मार दी. इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसने मंगलवार को दम तोड़ गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस के अनुसार, मृतक एक सड़क निर्माण परियोजना से जुड़े थे. साइट निरीक्षण के बाद वाहन से लौट रहे थे. मृतकों की पहचान सिखना झ्वलाओ बिस्मित उर्फ राजा और सुनील मुर्मू के रूप में हुई है. इस घटना का पता चलते ही स्थानीय आदिवासी ग्रामीण बड़ी संख्या में वहां इकट्ठे हो गए. 

दोनों समुदायों ने लगाया जाम

उन्होंने तीनों बोडो युवकों को पकड़कर जबरदस्त पिटाई कर दी. घटना का पता चलने पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और तीनों घायल बोडो युवकों को निकालकर इलाज के लिए अस्पताल ले गई. इस घटना के खिलाफ मंगलवार को बोडो और आदिवासी समुदायों के लोगों ने करिगांव आउटपोस्ट के पास राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया. इससे इलाके में हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए. लोगों ने टायर जलाए और एक सरकारी कार्यालय में आग लगा दी. इस दौरान एक पुलिस चौकी पर भी हमला किया गया.

भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे. इस दौरान पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए. घटना के बाद कई ग्रामीण हमले के डर से अपने घर छोड़कर भाग गए हैं. स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने करिगांव हाई स्कूल और ग्वाजनपुरी अमनपारा हाई स्कूल में दो राहत शिविर स्थापित किए हैं. साथ ही इलाके में कोकराझार और चिरांग जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं.

'इस्लामिक नाटो' से निपटने के लिए भारत की खतरनाक तैयारी! दुश्मनों को चित करेगा ये सीक्रेट 'मेडिटेरेनियन प्लान'

इलाके में सेना की हुई तैनाती

रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि सेना के जवानों ने मंगलवार रात जिला प्रशासन के साथ मिलकर करिगांव और आसपास के इलाकों में गश्त की. वर्तमान में जिले में सेना की कुल चार टुकड़ियां तैनात हैं. इसके साथ ही कोकराझार और पड़ोसी चिरांग जिले में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. सीएम  हिमंता बिस्वा सरमा ने लोगों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि कानून पर भरोसा करें और हिंसक गतिविधियों में भाग न लें. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Assam News in hindi

Trending news

सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
rabies
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
Kerala News
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!
Maharashtra
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!
यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
sexual harassment
यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
ऑपरेशन सिंदूर में PAK को मिला बड़ा संदेश, वायुसेना चीफ ने बताया कौनसी शक्ति काम आई
air force
ऑपरेशन सिंदूर में PAK को मिला बड़ा संदेश, वायुसेना चीफ ने बताया कौनसी शक्ति काम आई
'कब्र से घसीटकर बाहर निकालूंगा...' SIR पर भड़के TMC विधायक का विवादित बयान
Latest West Bengal News
'कब्र से घसीटकर बाहर निकालूंगा...' SIR पर भड़के TMC विधायक का विवादित बयान
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
Republic Day
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
डर, लाचारी या गुस्सा? इस शहर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर 100 आवारा कुत्तों का मर्डर
Stray dogs
डर, लाचारी या गुस्सा? इस शहर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर 100 आवारा कुत्तों का मर्डर