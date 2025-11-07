Advertisement
trendingNow12992315
Hindi Newsदेश

फिर सुलग उठी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग और थाने में पड़ी रह गई बॉडी

छत्तीसगढ़ के कांकेर में गुलजार की कहानी 'धुआं' का जीता-जागता उदाहरण देखने को मिला है. जहां इंसान धर्मों में बंट जाते हैं और इंसानियत भटकती रह जाती है, वो ना तो दफ्न हो पाती है और ना ही उसका अंतिम संस्कार हो पाता. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 07, 2025, 01:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फिर सुलग उठी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग और थाने में पड़ी रह गई बॉडी

बात सुलगी थी बहुत धीरे से, मगर देखते-देखते पूरे गांव में धुआं भर गया... हूबहू वैसे ही जैसे गुलजार साहब ने अपनी कहानी ‘धुआं’ में लिखा था. फर्क बस इतना था कि वहां चौधरी और चौधराइन थे, यहां मनीष निषाद और उसका धर्म बदल चुका नाम लेकिन सवाल वही था 'अकीदे का, मजहब का और उस मिट्टी का जिसमें आदमी आखिरी बार लौटता है.'

कांकेर जिले के कोड़ेकुर्सी गांव में एक धर्मांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने को लेकर ऐसा हंगामा मचा कि इंसानियत एक बार फिर अपनी कब्र से झांकने लगी. रायपुर में बीमारी से मनीष निषाद का 4 नवंबर को निधन हुआ. परिजन शव को गांव लाए, बस इतनी सी बात से हलचल मच गई. ग्रामीणों ने कह दिया,'गांव की मिट्टी में किसी धर्मांतरित का शव नहीं दफनाने देंगे.'

पुलिस ने समझाने की कोशिश की लेकिन माहौल में पहले से फैले ‘अकीदे’ के धुएं ने हर बात को धुंधला कर रखा था. परिजन थक कर शव थाने ले आए जब वहां भी कोई बात नहीं बनी तो परिवार और ईसाई समुदाय के कुछ लोग शव को थाने में ही छोड़कर चले गए. गुलजार साहब की ‘धुआं’ में भी कुछ ऐसा ही है. इसमें एक मुसलमान चौधरी ने मरने से पहले अपनी वसीयत में कहा था कि उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि उसे दफनाने की बजाय जलाया जाए और उसकी राख को गांव की नदी में बहा दिया जाए. 

Add Zee News as a Preferred Source

चौधरी हिंदू-मुस्लिम दोनों मजहब को एक ही चश्मे से देखते थे. वो दोनों मजहब के लिए दान भी बराबर करते थे. चौधरी ने गांव की कच्ची मस्जिद पक्की करवा दी थी और तो और हिंदुओं के श्मशान की इमारत भी पक्की बनवा दी थी. मरने से पहले तक हर कोई उसे सम्मान की नजरों से देखता था लेकिन जब चौधरी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की बारी आई तो सब सबकुछ भूल गए. 

एक दूसरे के लिए दिल में कोई जगह ही नहीं है. चौधराइन ने लाख कोशिशें कि वो चौधरी की अंतिम इच्छा को पूरी कर पाए लेकिन ऐसा हो ना सका. आखिर में नतीजा यह हुआ इस झगड़े में चौधराइन भी मारी गई और चौधरी का घर भी जला दिया गया, जिसका धुआं सुबह पूरे कस्बे में फैला हुआ था.  यहां भी कुछ वैसा ही हुआ. फर्क बस इतना कि किसी ने आग नहीं लगाई लेकिन जिंदा इंसानों के दिल जरूर सुलग उठे. कोड़ेकुर्सी की हवा में आज भी वही धुआं तैर रहा है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

kankerGulzar

Trending news

फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
good story
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
SIR row
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
russiya
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
best vande mataram
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
Vande Mataram
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
President Droupadi Murmu
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
himachal pardesh congress
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!