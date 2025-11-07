फिर सुलग उठी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग और थाने में पड़ी रह गई बॉडी

बात सुलगी थी बहुत धीरे से, मगर देखते-देखते पूरे गांव में धुआं भर गया... हूबहू वैसे ही जैसे गुलजार साहब ने अपनी कहानी ‘धुआं’ में लिखा था. फर्क बस इतना था कि वहां चौधरी और चौधराइन थे, यहां मनीष निषाद और उसका धर्म बदल चुका नाम लेकिन सवाल वही था 'अकीदे का, मजहब का और उस मिट्टी का जिसमें आदमी आखिरी बार लौटता है.'

कांकेर जिले के कोड़ेकुर्सी गांव में एक धर्मांतरित व्यक्ति के शव को दफनाने को लेकर ऐसा हंगामा मचा कि इंसानियत एक बार फिर अपनी कब्र से झांकने लगी. रायपुर में बीमारी से मनीष निषाद का 4 नवंबर को निधन हुआ. परिजन शव को गांव लाए, बस इतनी सी बात से हलचल मच गई. ग्रामीणों ने कह दिया,'गांव की मिट्टी में किसी धर्मांतरित का शव नहीं दफनाने देंगे.'

पुलिस ने समझाने की कोशिश की लेकिन माहौल में पहले से फैले ‘अकीदे’ के धुएं ने हर बात को धुंधला कर रखा था. परिजन थक कर शव थाने ले आए जब वहां भी कोई बात नहीं बनी तो परिवार और ईसाई समुदाय के कुछ लोग शव को थाने में ही छोड़कर चले गए. गुलजार साहब की ‘धुआं’ में भी कुछ ऐसा ही है. इसमें एक मुसलमान चौधरी ने मरने से पहले अपनी वसीयत में कहा था कि उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि उसे दफनाने की बजाय जलाया जाए और उसकी राख को गांव की नदी में बहा दिया जाए.

चौधरी हिंदू-मुस्लिम दोनों मजहब को एक ही चश्मे से देखते थे. वो दोनों मजहब के लिए दान भी बराबर करते थे. चौधरी ने गांव की कच्ची मस्जिद पक्की करवा दी थी और तो और हिंदुओं के श्मशान की इमारत भी पक्की बनवा दी थी. मरने से पहले तक हर कोई उसे सम्मान की नजरों से देखता था लेकिन जब चौधरी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की बारी आई तो सब सबकुछ भूल गए.

एक दूसरे के लिए दिल में कोई जगह ही नहीं है. चौधराइन ने लाख कोशिशें कि वो चौधरी की अंतिम इच्छा को पूरी कर पाए लेकिन ऐसा हो ना सका. आखिर में नतीजा यह हुआ इस झगड़े में चौधराइन भी मारी गई और चौधरी का घर भी जला दिया गया, जिसका धुआं सुबह पूरे कस्बे में फैला हुआ था. यहां भी कुछ वैसा ही हुआ. फर्क बस इतना कि किसी ने आग नहीं लगाई लेकिन जिंदा इंसानों के दिल जरूर सुलग उठे. कोड़ेकुर्सी की हवा में आज भी वही धुआं तैर रहा है.