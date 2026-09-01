/ममता बनर्जी की भतीजी का शव फंदे से लटका मिला, तलाक का चल रहा था केस; शिक्षक भर्ती घोटाले में गई थी नौकरी

ममता बनर्जी के चचेरे भाई निहार मुखर्जी की बेटी बृष्टि मुखर्जी का फांसी पर लटका शव मिलने से बीरभूम के रामपुरहाट में सनसनी फैल गई है. मंगलवार तड़के करीब 9 बजे कुसुम्बा गांव में मौजूद उनके घर की दूसरी मंजिल से उनका शव बरामद हुआ. जानकारी मिलते ही रामपुरहाट पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद किया. हाल ही में उनका अपने पति से तलाक का मामला भी चल रहा था. पुलिस उनकी मौत के सटीक कारणों की जांच कर रही है.
बृष्टि मुखर्जी का नाम पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) की उन ग्रुप-C गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सूची में आया था, जिनकी नियुक्तियां कोर्ट के आदेश के बाद रद्द की गई थीं. 2023 में उनका नाम नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों की लिस्ट में शामिल था. हालांकि, परिवार का कहना था कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से नौकरी ज्वाइन करने के कुछ समय बाद ही इस्तीफा दे दिया था.
#WATCH | Niece of former West Bengal CM Mamata Banerjee found dead at her father's residence in Kusumba village, Rampurhat in Birbhum. Police present at the spot. Further Police action is underway: SP Birbhum
Visuals from the spot. pic.twitter.com/pRYcfRgpqB
— ANI (@ANI) September 1, 2026
कुछ रिपोर्ट्स में परिवार के हवाले यह भी दावा किया जा रहा है कि बृष्टि पिछले कुछ वर्षों से डिप्रेशन से जूझ रही थीं और उनका इलाज चल रहा था. हालांकि, इनमें से किसी भी परिस्थिति को उनकी मौत की वजह मानना अभी जल्दबाजी होगी. जानकारी मिलते ही रामपुरहाट पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद किया. शव को रामपुरहाट सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है. वहां पोस्टमार्टम किया जाएगा. माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारण के बारे में ज्यादा स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी.
पश्चिम बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला 2016 में स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) के जरिए हुई शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्तियों में बड़े पैमाने पर कथित धांधली से जुड़ा मामला है. जांच में OMR शीट में हेरफेर, मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी, कम अंक पाने वालों को नियुक्ति और पैनल से बाहर के उम्मीदवारों को नौकरी देने जैसी अनियमितताएं सामने आईं. अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने करीब 26,000 नियुक्तियां रद्द करते हुए पूरी चयन प्रक्रिया को गंभीर रूप से दूषित माना और नए सिरे से भर्ती का आदेश दिया.