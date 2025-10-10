Varinder Singh Ghuman: 'टाइगर-3' के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में किया हंगामा

बॉडी-बिल्डर वरिंदर सिंह घुमन के निधन के बाद अमृतसर के अस्पताल के बाहर परिजनों और उनके फैंस ने जमकर हंगामा किया. उनकी मौत के लिए अस्पताल को जिम्मेदार ठहराया गया है.
Varinder Singh Ghuman Death: सलमान खान की फिल्म 'टाइगर-3' में काम कर चुके फेमस एक्टर और बॉडी-बिल्डर वरिंदर सिंह घुमन का 9 अक्टूबर को हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया. वो 53 साल के थे, हर कोई उनके चले जाने पर हैरान और सकते में है. हालांकि उनके परिवार के लोगों ने इसको लेकर अस्पताल को जिम्मेदार ठहराया है.
अस्पताल में हंगामा
मिडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वरिंदर घुम्मण के निधन के बाद अमृतसर केफोर्टिस अस्पताल में हंगामा होने की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि घुम्मण के परिजन और फैंस ने अस्पताल परिसर में जमकर विरोध किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया. जानकारी के मुताबिक, वरिंदर घुम्मण की मौत के बाद उनके परिजन और समर्थकों ने अस्पताल डॉक्टरों तथा स्टाफ को घेर लिया. परिजनों का आरोप है कि घुम्मण की पूरी बॉडी नीली पड़ गई थी, जिससे ये शक जताया जा रहा है कि उनकी मौत डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हुई है. इस घटना के बाद परिवार ने ऑपरेशन थिएटर की वीडियो और इससे जुड़े रिकॉर्ड्स की मांग की, लेकिन फोर्टिस अस्पताल का स्टाफ इसे देने में टाल-मटोल करता दिखाई दिया.
परिवार ने मंगा इंसाफ
दरअसल अमृतसर से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है, जिसमें घुम्मण के परिजनों की तरफ डाक्टरों से जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर उनकी मौत हुई कैसे. परिवार का कहना है कि वो इंसाफ चाहते हैं और घुम्मण की मौत के पीछे की असली वजह का पता लगना चाहिए. बता दें घुम्मण के निधन ने न सिर्फ उनके चाहने वालों को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि उनके समर्थक अब इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
कैसे हुई घुम्मण की मौत?
वरिंदर घुम्मण, जिन्हें 'आयरनमैन' के नाम से जाना जाता था, अपने पेशेवर करियर में बॉडीबिल्डिंग और फिल्म इंडस्ट्री दोनों में काफी फेमस थे. उनके अचानक निधन ने पंजाब और बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है. बताया गया था कि वरिंदर बाइसेफ इंजरी का माइनर ऑपरेशन करवाने के लिए अस्पताल गए थे. इसके लिए वरिंदर अकेले ही घर से निकल गए थे क्योंकि वो एक माइनर सा ऑपरेशन था. जिसके बाद उन्हें आज वापस लौटना था, लेकिन अचानक उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया और फिर उनकी उसी वक्त मौत हो गई.
