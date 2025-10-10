Advertisement
trendingNow12955431
Hindi Newsदेश

Varinder Singh Ghuman: 'टाइगर-3' के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में किया हंगामा

बॉडी-बिल्डर वरिंदर सिंह घुमन के निधन के बाद अमृतसर के अस्पताल के बाहर परिजनों और उनके फैंस ने जमकर हंगामा किया. उनकी मौत के लिए अस्पताल को जिम्मेदार ठहराया गया है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 10, 2025, 10:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Varinder Singh Ghuman: 'टाइगर-3' के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में किया हंगामा

Varinder Singh Ghuman Death: सलमान खान की फिल्म 'टाइगर-3' में काम कर चुके फेमस एक्टर और बॉडी-बिल्डर वरिंदर सिंह घुमन का 9 अक्टूबर को  हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया. वो 53 साल के थे, हर कोई उनके चले जाने पर हैरान और सकते में है. हालांकि उनके परिवार के लोगों ने इसको लेकर अस्पताल को जिम्मेदार ठहराया है.

अस्पताल में हंगामा
मिडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वरिंदर घुम्मण के निधन के बाद अमृतसर केफोर्टिस अस्पताल में हंगामा होने की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि घुम्मण के परिजन और फैंस ने अस्पताल परिसर में जमकर विरोध किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया. जानकारी के मुताबिक, वरिंदर घुम्मण की मौत के बाद उनके परिजन और समर्थकों ने अस्पताल डॉक्टरों तथा स्टाफ को घेर लिया. परिजनों का आरोप है कि घुम्मण की पूरी बॉडी नीली पड़ गई थी, जिससे ये शक जताया जा रहा है कि उनकी मौत डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हुई है. इस घटना के बाद परिवार ने ऑपरेशन थिएटर की वीडियो और इससे जुड़े रिकॉर्ड्स की मांग की, लेकिन फोर्टिस अस्पताल का स्टाफ इसे देने में टाल-मटोल करता दिखाई दिया.

यह भी पढ़ें- 'टाइगर 3' फेम स्टार की हार्ट अटैक से मौत, 53 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, सलमान खान के साथ भी कर चुके काम
 

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार ने मंगा इंसाफ
दरअसल अमृतसर से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है, जिसमें घुम्मण के परिजनों की तरफ डाक्टरों से जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर उनकी मौत हुई कैसे. परिवार का कहना है कि वो इंसाफ चाहते हैं और घुम्मण की मौत के पीछे की असली वजह का पता लगना चाहिए. बता दें घुम्मण के निधन ने न सिर्फ उनके चाहने वालों को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि उनके समर्थक अब इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.  

कैसे हुई घुम्मण की मौत?
वरिंदर घुम्मण, जिन्हें 'आयरनमैन' के नाम से जाना जाता था, अपने पेशेवर करियर में बॉडीबिल्डिंग और फिल्म इंडस्ट्री दोनों में काफी फेमस थे. उनके अचानक निधन ने पंजाब और बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है. बताया गया था कि वरिंदर बाइसेफ इंजरी का माइनर ऑपरेशन करवाने के लिए अस्पताल गए थे. इसके लिए वरिंदर अकेले ही घर से निकल गए थे क्योंकि वो एक माइनर सा ऑपरेशन था. जिसके बाद उन्हें आज वापस लौटना था, लेकिन अचानक उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया और फिर उनकी उसी वक्त मौत हो गई. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Varinder GhumanVarinder Singh Ghuman

Trending news

टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
Surrogacy law
सरोगेसी कानून पर SC का ऐतिहासिक फैसला, बच्चे के लिए इन कपल्स पर नहीं लगेगी आयु सीमा
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
taliban minister in india
दिल्ली में Taliban के मंत्री...उधर काबुल में आधी रात को बमबारी; किसे हो रही है तकलीफ
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
Zubeen Garg
अमर रहेंगे जुबीन गर्ग, सिंगर की याद में बनाया जाएगा ट्रस्ट, सैकड़ों को मिलेगी मदद
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
Weather
AC-कूलर पर लगा दें ताला, सताने आ रही कड़कड़ाती ठंड, यहां बारिश-बर्फबारी से आफत
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
DNA
मुत्ताकी की भारत यात्रा से PAK में घबराहट क्यों? तालिबान का 'देवबंद' से जानें रिश्ता
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
DNA
JK में एंटी बुलडोज़र बिल लाकर किसे फायदा पहुंचाना चाहती हैं महबूबा? समझें पूरा प्लान
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
ED
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ED का MLA KC वीरेंद्र पर बड़ा एक्शन, 103 करोड़ की संपत्ति जब्त
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
Siddaramaiah
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज