कौन हैं शाहरुख? पूछने वाले हिमंत बिस्वा सरमा को किंग खान ने मिलाया फोन, फिर हुई ये बातचीत

Himanta Biswa Sarma said who is Shahrukh Khan: बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान पर बयान के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अब उनसे फोन पर बात की है और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन दिया है. दरअसल, असम में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा शाहरुख खान की फिल्म पठान के पोस्टर फाड़े जाने और बवाल करने के बाद हिमंत बिस्वा सरमा ने मीडिया से बातचीत में हैरान करने वाली बात कही थी. उन्होंने कहा था कि कौन हैं शाहरुख खान? मैं किसी शाहरुख खान को नहीं जानता. इसके बाद शाहरुख खान ने उन्हें फोन किया और फिल्म व उसके खिलाफ हुए प्रदर्शन को लेकर दोनों के बातचीत हुई.

दरअसल, शुक्रवार को असम के नरेंगी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक सिनेमा हॉल के बाहर प्रदर्शन किया और फिल्म के खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान उन्होंने पोस्टर भी फाड़ डाले, उन्हें जलाया भी.

'खान कॉल करेंगे तो...'

हिमंत बिस्वा सरमा से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, 'कौन हैं शाहरुख खान? मैं उनके बारे में नहीं जानता हूं, न ही उनकी फिल्म के बारे में जानता हूं. खान ने मुझे कॉल नहीं किया है, लेकिन जब भी ऐसी कोई दिक्कत आई है तो बॉलीवुड के लोगों ने मुझसे बात की है. अगर खान मुझे फोन करते हैं तो मैं इस मामले को भी गंभीरता से लूंगा. अगर कुछ लोगों ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की है तो कार्रवाई होगी. केस भी दर्ज किया जाएगा.'

''Who is Shah Rukh Khan? I don't know anything about him or his film Pathaan'', replies Assam CM Himanta Biswa Sarma to mediapersons’ questions on violent protest by Bajrang Dal activists who stormed theatre at Narengi in Guwahati where “Pathaan” is slated to be screened — Press Trust of India (@PTI_News) January 21, 2023

फोन पर क्या बात हुई?

इसके बाद बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने हिमंत बिस्वा सरमा को फोन लगाया और बात की. फोन पर हुई बातचीत की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट करके दी है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'बॉलीवुड अभिनेता श्री शाहरुख खान ने मुझे फोन किया और हमने आज सुबह 2 बजे बात की. उन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान गुवाहाटी में हुई घटना पर चिंता जताई. मैंने उन्हें कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है और आश्वासन दिया कि हम पूछताछ करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो.'

Bollywood actor Shri @iamsrk called me and we talked today morning at 2 am. He expressed concern about an incident in Guwahati during screening of his film. I assured him that it’s duty of state govt to maintain law & order. We’ll enquire and ensure no such untoward incidents. — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 22, 2023

क्यों है विवाद?

25 जनवरी को रिलीज होने वाली शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' के गाने 'बेशर्म रंग' को लेकर देशभर में हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है. दरअसल, फिल्म के गाने में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को भगवा बिकनी में दिखाया गया है. हिंदूवादी संगठनों के मुताबिक गाने के बोल ऐसे हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि भगवा रंग को बेशर्म बताया गया है. इसी पर विवाद है और फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है.

भारत की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं