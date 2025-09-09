Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पर छलका दर्द; क्या है कनेक्शन?

Manisha Koirala on Nepal Violence: बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने नेपाल में हो रही हिंसा को लेकर अब अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस की हिंसक कार्रवाई की कड़ी आलोचना की. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक जूते की तस्वीर जिसमें खून लगा हुआ है शेयर करते हुए लिखा, 'आज नेपाल के लिए एक काला दिन है.' मनीषा की इस पोस्ट के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स उनके समर्थन में आए हैं और सरकार से इस हिंसा की जवाबदेही मांगी है.

नेपाल में सोशल मीडिया बैन के बाद वहां की जेनरेशन Z का गुस्सा फूट पड़ा और सरकार के नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हजारों युवा न सिर्फ काठमांडू सहित कई शहरों की सड़कों पर ही उतरे बल्कि वहां की संसद में भी अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंच गए. प्रदर्शनकारी सरकार से लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहे थे. इसके साथ ही वे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त और ठोस कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं. इन विरोध प्रदर्शनों ने देशभर में नई ऊर्जा और जागरूकता को जन्म दिया है, जहां युवा लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर खुलकर अपनी आवाज उठा रहे हैं.

नेपाल के लिए बताया 'काला दिन'

नेपाल की ओली सरकार द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित कई लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद देशभर में युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है. खासतौर पर 18 से 28 वर्ष की आयु के Gen-Z युवा काठमांडू समेत कई शहरों में बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस घटनाक्रम के बीच बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर खून से सने जूते की एक मार्मिक तस्वीर साझा करते हुए इस संकट को 'देश के लिए काला दिन' करार दे दिया.

सोशल मीडिया पर मनीषा ने क्या पोस्ट किया?

मनीषा ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'आज नेपाल के लिए एक काला दिन है जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों की आवाज और न्याय की मांग पर गोलियों से जवाब दिया जाता है.' उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और नेपाल में हो रही घटनाओं पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर रही है. मनीषा ने इंस्टाग्राम पर नेपाली भाषा में लिखा, 'आजको दिन नेपालका लागि कालो दिन हो जब जनताको आवाज, भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश र न्यायको मागलाई गोलीले जवाफ दिइयो.'

मनीषा कोइराला का क्या है नेपाल कनेक्शन?

दरअसल मनीषा कोइराला मूल रूप से नेपाल की ही रहने वाली हैं. उनका जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था. मनीषा के बाबा विशेश्वर प्रसाद नेपाल के प्रधानमंत्री और उनके पिता प्रकाश नेपाल की कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं. मनीषा ने साल 1989 में नेपाली फिल्म 'फेरी भेटौला' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वो मुंबई आ गईं और सुभाष घई की फिल्म सौदागर से बॉलीवुड मे डेब्यू किया. मनीषा इस समय कई सामाजिक कामों में लगी हुई हैं इनमें से उनका मुख्य फोकस नेपाली लड़कियों की तस्करी और उनके वेश्यावृत्ति में जाने से रोकने पर है.

