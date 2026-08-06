/DNA: जंतर मंतर पर मुखर, लेकिन झारखंड प्रदर्शन पर खामोशी... छात्रों के आंदोलन पर क्यों बंटा बॉलीवुड का एक्टिविज्म?

Jharkhand Protest: प्रसिद्ध अभिनेता और गीतकार पीयूष मिश्रा ने छात्र आंदोलन पर जो बात कही है कि उससे देशभर में ये संदेश गया है कि मायानगरी गुड बॉलीवुड और बैड बॉलीवुड में बंट गयी है. आज आंदोलन के 13वें दिन झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सरकार के बीच भी वार्ता का रास्ता खुला. फिल्म इंडस्ट्री में कलाकार लाइट और कैमरा ऑन होने के बाद डायरेक्टर की एक्शन की आवाज का इंतजार करते हैं फिर डॉयलॉग बोलते हैं, लेकिन आज झारखंड के छात्रों के साथ संवाद करते हुए पीयूष मिश्रा ने किसी राइटर का लिखा हुआ डॉयलॉग नहीं बोला बल्कि अपने दिल की बात कही है. जब वो झारखंड के छात्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वो बांबे से बोल रहे हैं, तो उनका मतलब होता है कि वो बॉलीवुड से बोल रहे हैं. पीयूष मिश्रा ने झारखंड के छात्रों से कहा कि बॉलीवुड की तरफ से बोलते हुए उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि बॉलीवुड से अब तक कोई मजबूत आवाज उनके आंदोलन के समर्थन में नहीं उठी है.
पीयूष मिश्रा का ये बयान बॉलीवुड के उन अभिनेताओं के लिए आईना है जो छात्रों से जुड़े मुद्दे और आंदोलन पर भी सेलेक्टिव नजरिया अपनाते हैं. कुछ दिनों पहले ही जंतर मंतर के छात्र आंदोलन में बॉलीवुड के कुछ सितारे पूरी ताकत से छात्रों की आवाज से आवाज मिला रहे थे, लेकिन झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों के लिए कुछ बोलने की बारी आई तो शायद उनका गला बैठ गया. प्रकाश राज जैसे कलाकार तो अपने सारे काम छोड़ कर जंतर मंतर तक पहुंच गए थे. वहां छात्रों के बीच सोते हुए उनकी तस्वीरें भी सामने आई थीं, वो मंच पर चढ़कर छात्रों को संबोधित भी कर रहे थे, लेकिन झारखंड के छात्रों के लिए अब तक प्रकाश राज से एक सोशल मीडिया पोस्ट तक नहीं हुआ.
प्रकाश राज के अलावा उनकी वैचारिक मित्र शबाना आजमी जंतर मंतर में मार्च के दौरान बैरिकेड तक पहुंच गईं थीं. उनकी उम्र लगभग 75 साल है. इस उम्र में उन्होने जंतर मंतर पर खूब उत्साह दिखाया था. शबाना आजमी ने दावा किया था उन्होने छात्रों के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी इससे फायदा नहीं हुआ तो खुद आंदोलन में शामिल होने चली आईं, लेकिन सवाल उठता है कि झारखंड के छात्रों के लिए क्या उनके कलम की स्याही सूख गई है या फिर उनके पास झारखंड के छात्रों की आवाज उठाने के लिए अल्फाज ही नहीं है, जो शबाना आजमी छात्रों के लिए मुंबई से दिल्ली आ सकती हैं वो दिल्ली से रांची का टिकट क्यों नहीं कटवा पा रहीं.
वैसे शबाना आजमी अगर मुंबइ से रांची जाना चाहें तो उनका थोड़ा कीमती वक्त भी बच जाएगा क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए मुंबई से दिल्ली आने में 2 घंटे 15 मिनट लगते है, लेकिन रांची पहुंचने में सिर्फ 2 घंटा लगेगा, लेकिन मुद्दा शायद समय का नहीं सेलेक्टिव सोच का है, इसीलिए मुंबई से दिल्ली का जंतर मंतर करीब लगता है, लेकिन रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम बहुत दूर नजर आता है. पीयूष मिश्रा शायद ऐसे ही बॉलीवुड का जिक्र करते हुए शर्मिंदा हो जाते है. आज पीयूष मिश्रा ने झारखंड के छात्रों को कुछ सलाह और बॉलीवुड को लेकर एक आश्वासन भी दिया है.
झारखंड के छात्रों को बॉलीवुड स्टार्स का समर्थन मिले चाहें ना मिले वो अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं. इसी का नतीजा है, आज झारखंड सरकार परीक्षाओं में सुधार के लिए छात्रों से बात करने के लिए तैयार हो गई. जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने भी राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल चुन लिया. इसमें 8 छात्र एक वकील और दो तकनीकी जानकारों के नाम शामिल हैं. ये लिस्ट सौंपे जाने के बाद अब छात्रों को सरकार के जवाब का इंतजार है. सरकार बैठक का समय और जगह तय करके छात्रों को इसकी सूचना देगी. समय और स्थान तय होते ही सरकार और छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होनी है यानी झारखंड सरकार वार्ता के लिए तैयार है.
सरकार ने वार्ता के लिए एक कमेटी भी बना ली है. छात्रों के प्रतिनिधिमंडल का नाम भी ले लिया गया है, लेकिन आज छात्रों को वार्ता स्थल की जानकारी नहीं दी गई इसलिए वार्ता नहीं हुई, लेकिन कल बातचीत हो सकती है. इस बीच जंतर मंतर पर छात्रों के लिए आवाज उठाने वाले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने झारखंड के आंदोलन पर पहली बार बयान दिया है.
राहुल गांधी से बार बार झारखंड के छात्रों को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे. आज इसी के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार किसी की भी हो बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो छात्रों की बात सभी को सुननी चाहिए. अब जिस पार्टी के सहयोग से झारखंड में सरकार चल रही है उसके सबसे बड़े नेता की बात झारखंड की सरकार कितनी जल्दी सुनेगी इस पर सबकी निगाहें हैं. झारखंड के साथ साथ देश ये भी देख रहा है कि अगर छात्रों की बात नहीं मानी गई तो राहुल गांधी कितना सख्त रुख अपनाते हैं.