/DNA: जंतर मंतर पर मुखर, लेकिन झारखंड प्रदर्शन पर खामोशी... छात्रों के आंदोलन पर क्यों बंटा बॉलीवुड का एक्टिविज्म?

Jharkhand Protest: प्रसिद्ध अभिनेता और गीतकार पीयूष मिश्रा ने छात्र आंदोलन पर जो बात कही है कि उससे देशभर में ये संदेश गया है कि मायानगरी गुड बॉलीवुड और बैड बॉलीवुड में बंट गयी है. आज आंदोलन के 13वें दिन झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सरकार के बीच भी वार्ता का रास्ता खुला. फिल्म इंडस्ट्री में कलाकार लाइट और कैमरा ऑन होने के बाद डायरेक्टर की एक्शन की आवाज का इंतजार करते हैं फिर डॉयलॉग बोलते हैं, लेकिन आज झारखंड के छात्रों के साथ संवाद करते हुए पीयूष मिश्रा ने किसी राइटर का लिखा हुआ डॉयलॉग नहीं बोला बल्कि अपने दिल की बात कही है. जब वो झारखंड के छात्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वो बांबे से बोल रहे हैं, तो उनका मतलब होता है कि वो बॉलीवुड से बोल रहे हैं. पीयूष मिश्रा ने झारखंड के छात्रों से कहा कि बॉलीवुड की तरफ से बोलते हुए उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, क्योंकि बॉलीवुड से अब तक कोई मजबूत आवाज उनके आंदोलन के समर्थन में नहीं उठी है.