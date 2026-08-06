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DNA: जंतर मंतर पर मुखर, लेकिन झारखंड प्रदर्शन पर खामोशी... छात्रों के आंदोलन पर क्यों बंटा बॉलीवुड का एक्टिविज्म?

Bollywood Silence On Jharkhand Protest: दिल्ली के जंतर मंतर में हुए छात्रों के प्रदर्शन में बॉलीवुड ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. कई ने स्टोरी डाली तो कुछ खुद जंतर मंतर पहुंच गए. हालांकि, यही बॉलीवुड वाले झारखंड में हो रहे प्रदर्शन से न केवल गायब हैं, बल्कि उन्होंने चुप्पी भी साधी है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 06, 2026, 11:00 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:00 PM IST
DNA: जंतर मंतर पर मुखर, लेकिन झारखंड प्रदर्शन पर खामोशी... छात्रों के आंदोलन पर क्यों बंटा बॉलीवुड का एक्टिविज्म?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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