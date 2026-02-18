Advertisement
राष्ट्रवाद पर डिबेट और थिएटर प्रतियोगिताओं, देशबंधु कॉलेज में ऐसे मनाया गया सबरंग 2026

राष्ट्रवाद पर डिबेट और थिएटर प्रतियोगिताओं, देशबंधु कॉलेज में ऐसे मनाया गया 'सबरंग' 2026

Sabrang 2026: देशबंधु कॉलेज के वार्षिक उत्सव 'सबरंग' 2026 के दूसरे दिन राष्ट्रवाद पर डिबेट और थिएटर प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ. इस दौरान किरोड़ीमल और हंसराज कॉलेज विजेता रहे

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 18, 2026, 06:43 PM IST
राष्ट्रवाद पर डिबेट और थिएटर प्रतियोगिताओं, देशबंधु कॉलेज में ऐसे मनाया गया 'सबरंग' 2026

Sabrang 2026: देशबंधु कॉलेज के वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव सब रंग 2026 के दूसरे दिन देशबंधु कॉलेज परिसर में रंगारंग कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहा. दूसरे दिन के प्रमुख आकर्षण अंतर्दृष्टि हिंदी प्रतिवाद में "राष्ट्रवाद की परिभाषा सत्ता से नहीं सामाजिक चेतना से आती है" विषय पर छात्रों ने पक्ष और विपक्ष के रूप में डिबेट किया जिसमें किरोड़ीमल कॉलेज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया. जश्न ए थिएटर रंगमंच प्रतियोगिता में हंसराज कॉलेज के लाटसाहब ने प्रथम पुरस्कार जीता. इस मौके पर Mr सबरंग Dev Chauhan aur Miss Sabrang संध्या को चुना गया.

देशबंधु कॉलेज सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष ने किया धन्यवाद
इस मौके पर देशबंधु कॉलेज सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष और सबरंग 2026 की संयोजक प्रोफेसर वर्षा सिंह ने सभी का धन्यवाद किया. उन्होंने देशबंधु कॉलेज छात्रसंघ और यूनियन एडवाइजरी कमिटी योगदान की तारीफ की. यह दो दिवस की सांस्कृतिक समागम में अनुशासन की देखरेख प्रोफेसर सौरव सिंह देव के नेतृत्व में कॉलेज की प्रैक्टिकल कमेटी संभाल रखी है. इस मौके पर कॉलेज के  फैकल्टी मेंबर, नॉन टीचिंग स्टाफ और सुरक्षा की देखरेख के लिए पुलिस बल भी उपस्थित रहे.

