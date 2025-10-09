चचेरे भाई हैं जुबीन की मौत का कारण? पत्नी ने बताया क्यों जाना चाहते थे सिंगर के साथ सिंगापुर

Zubeen Garg Death Investigation: सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में अब पांचवी गिरफ्तारी हुई है. सिंगर के चचेरे भाई संदीपन गर्ग को पुलिस ने हिरासत में लिया है.
Trending Photos
Zubeen Garg Death: भारत के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की बीते दिनों सिंगापुर में मौत हो गई थी. सिंगर का असम में अंतिम संस्कार किया गया. जुबीन की मौत को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है. बता दें कि उनके चचेरे भाई संदीपन गर्ग को असम CID की विशेष जांच टीम (SIT) ने गिरफ्तार कर लिया. कामरूप जिले में तैनात असम पुलिस सेवा (APS) के अधिकारी संदीपन जुबीन के करीबी रिश्तेदार थे.
जुबीन की पत्नी गरिमा गर्ग ने संदीपन के बारे में बात करते हुए बताया कि संदीपन ने जुबीन के साथ सिंगापुर जाने की इच्छा जाहिर की थी क्योंकि वह इससे पहले कभी विदेश नहीं गए थे. उन्होंने सिंगापुर का नाम लिए बिना कहा,' संदीपन जुबीन के साथ जाना चाहता था. वह कभी विदेश नहीं गया था इसलिए इस बार उसने कहा कि वह जुबीन के साथ जाना चाहता है और वह उसे अपने साथ ले जाने में खुश है.'
ये भी पढ़ें- ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा, क्या है मकसद?
गरिमा ने कहा कि उन्हें पता है कि संदीपन को समन भेजा गया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उन्होंने आगे कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। जुबीन की पत्नी ने कहा,' हो सकता है कि उनके बयानों से उन्हें कुछ सुराग मिले हों. जांच प्रक्रिया जारी है और अपने आप आगे बढ़ रही है. मैं इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकती.' असम सरकार ने संदीपन की गिरफ्तारी के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से निलंबित कर दिया.
ये भी पढ़ें- यह घटना नहीं, पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर किसने मचाया तहलका?
बता दें कि संदीपन गर्ग को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, जिसके वह जुबीन गर्ग की मौत के सिलसिले में गिरफ्तार होने वाला पांचवा व्यक्ति बन गया है. असम पुलिस के विशेष DGP (CID) और 10 सदस्यीय SIT के प्रमुख एमपी गुप्ता ने कहा,' आज हमने संदीपन को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल अभी जांच चल रही है, इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता.'
जुबीन गर्ग की मौत सिंगापुर में स्विमिंग के दौरान हुई थी.
संदीपन गर्ग जुबीन गर्ग के चचेरे भाई और असम पुलिस सेवा के अधिकारी हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.