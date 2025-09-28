बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत

Zubeen Garg Death: देश के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की बीते दिनों सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते समय मौत हो गई थी. वहीं अब बताया जा रहा है कि सिंगर की मौत की जांच कर रही CID में उनके परिवार की ओर से ऑनलाइन शिकायत दर्ज की गई है. यह शिकायत उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग, भाभी पामी बरठाकुर और उनके चाचा मनोज बोरठाकुर ने दर्ज कराई है.

परिवार ने दर्ज की शिकायत

सूत्रों के मुताबिक इस शिकायत में सिंगापुर यात्रा में शामिल सभी सदस्यों का भी जिक्र है, जिनमें सिंगापुर में रहने वाले असमिया लोग भी शामिल हैं जिन्होंने जुबिन गर्ग को यॉट पार्टी में न्यौता दिया था. परिवार ने प्रशासन से मामले की गहराई से जांच करने की मांग की है. सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने शिकायत स्वीकार कर ली है और CID जल्द इस पर जांच शुरू करने वाली है. परिवार घटना की जांच को लेकर पार्दशिता की मांग कर रहा है.

ये भी पढ़ें- मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी, यहां बाढ़ का खतरा

Add Zee News as a Preferred Source

इन लोगों के खिलाफ जारी समन

बता दें कि 52 साल के जुबिन गर्ग पिछले हफ्ते सिंगापुर के एक समुद्र में स्कूबा डाइविंग करने गए थे. वहां उन्हें पानी में औंधे मुंह तैरते हुए पाया गया था. जुबिन 20 सितंबर 2025 को 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने के लिए सिंगापुर गए था, जिसे सिंगर की मौत के बाद कैंसिल कर दिया गया. सूत्रों के मुताबिक SIT ने इवेंट के आयोजक और जुबिन गर्ग के मैनेजर को 6 अक्टूबर 2025 तक जांच में शामिल होने के लिए समन जारी किया है. इसके साथ ही सिंगर के साथ बोट में मौजूद असम के एक दर्जन बारी लोगों को भी जांच में शामिल होने के लिए समन जारी किया.

ये भी पढ़ें- '2 अक्टूबर पर कोई न कोई खादी...,' मन की बात में पीएम मोदी का लोगों से विशेष आग्रह, गांधी जयंती पर जरूर करें ये खास काम

मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा,' हमने उन्हें 6 अक्टूबर 2025 तक का समय दिया है. समन सिंगापुर स्थित भारतीय दूतावास के जरिए भेजे गए हैं. सिद्धार्थ सरमा और श्यामकानु महंत के खिलाफ इंटरपोल के जरिए लुकआउट नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं ताकि उन्हें किसी अन्य देश में भागने से रोका जा सके.' बता दें कि असम में कई लोग सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में तत्काल गिरफ्तारी और पार्दर्शी जांच की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. सीएम हिमंता ने लोगों को आश्वासन दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

FAQ

जुबीन गर्ग की मृत्यु कैसे हुई?

जुबीन गर्ग की मृत्यु सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई, जब उन्हें सांस लेने में कठिनाई हुई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जुबीन गर्ग के परिवार ने क्या मांग की है?

जुबिन गर्ग के परिवार ने प्रशासन से मामले की गहराई से जांच करने और पारदर्शिता की मांग की है. उन्होंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है जिसमें सिंगापुर यात्रा में शामिल सभी सदस्यों का उल्लेख है.