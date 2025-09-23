Zubeen Garg Last Rites: गुवाहाटी में पूरा हुआ जुबीन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम, आज होगा अंतिम संस्कार

Zubeen Garg: भारत के दिग्गज गायक जुबीन गर्ग का बीते दिनों सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान देहांत हो गया था. असम में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. बता दें कि सिंगर का गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ( GMCH) में दूसरा पोस्टमार्टम पूरा हो गया है. इसकी पुष्टि SDM दिव्या पाटे की ओर से की गई. पोस्टमार्टम AIIMS के डॉक्टरों की मौजूदगी में किया गया. अंतिम संस्कार से पहले गायक के पार्थिव शरीर को अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाया गया.

गुवाहाटी में हुआ पोस्टमार्टम

बता दें कि अंतिम संस्कार से पहले गायक के पार्थिव शरीर को अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाया गया. इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार 22 सितंबर 2025 को कहा था कि सिंगर का पोस्टमार्टम गुवाहाटी में किया जाएगा. सीएम ने कहा,'लोगों ने असम में भी जुबीन गर्ग के शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की है. पोस्टमार्टम सिंगापुर में हुआ था, लेकिन आज सुबह से ही लोग असम में ही दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहे हैं. केंद्रीय राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग से इस बारे में चर्चा की.'

अंतिम यात्रा में विदाई देंगे फैंस

इस बीच असम के कमरकुची गांव में मंगलवार 23 सितंबर 2026 को अंतिम संस्कार और दाह संस्कार को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. दिवंगत सिंगर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ नेशनल हाईवे के किनारे 10 बीघा जमीन में सुपुर्द ए खाक किया जाएगा. जुबिन को अंतिम विदाई देने के लिए सैकड़ों फैंस अभी से ही वहां पहुंचने लगे हैं. हजारों की संख्या में फैंस अंतिम यात्रा में जुबिन को विदाई देंगे.

सीएम ने लिया जायजा

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार 22 सितंबर 2025 की रात दाह संस्कार स्थल का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'X'पर लिखा,' जुबीन को अंतिम विदाई देने से पहले मैंने दाह संस्कार स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया.' दूसरी ओर अपने फेवरेट सिंगर को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों भावुक प्रशंसक अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इकट्ठा हुए. बता दें कि जुबिन गर्ग के पार्थिव शरीर को सिंगापुर से सीधा दिल्ली लाया गया था.

FAQ

जुबीन गर्ग की मृत्यु कैसे हुई?

जुबीन गर्ग की मृत्यु सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई, जब उन्हें सांस लेने में कठिनाई हुई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार कहां होगा?

जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार असम के कमरकुची गांव में होगा, जहां उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द ए खाक किया जाएगा.