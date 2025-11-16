Advertisement
trendingNow13006640
Hindi Newsदेश

दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; घंटों परेशान रही पुलिस

Hoax Call News: बम की फर्जी सूचनाओं की वजह से आज रविवार को दिल्ली से लेकर मुंबई तक हड़कंप मचा रहा. इसकी वजह से दोनों शहरों में कई घंटों तक तलाशी अभियान चला, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 16, 2025, 09:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; घंटों परेशान रही पुलिस

Fake Bomb Blast Information: देश की राजधानी दिल्ली से लेकर वित्तीय राजधानी मुंबई तक रविवार का दिन झूठी बम सूचनाओं के कारण दहशत और अफरा-तफरी में बीता. सुबह मुंबई में नेवल डॉकयार्ड पर संभावित आतंकी हमले की सूचना ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया, वहीं दोपहर होते-होते दिल्ली की ओर जा रही श्रिधाम एक्सप्रेस में बम की अफवाह से यात्रियों में हड़कंप मच गया.

मुंबई में नेवल डॉकयार्ड पर हमले का फर्जी अलर्ट

मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को सुबह एक व्यक्ति ने फोन कर दावा किया कि नेवल डॉकयार्ड पर आतंकी हमला होने वाला है. सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन कुछ ही घंटों में यह सूचना झूठी निकली. पुलिस के अनुसार, फोन करने वाला व्यक्ति आंध्र प्रदेश से होने का दावा कर रहा था और नशे की हालत में था. उसकी पहचान जहांगीर नामक युवक के रूप में हुई है, जो अपने एक दोस्त के साथ शराब पीने के बाद यह कॉल कर बैठा.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली जा रही श्रीधाम एक्सप्रेस में भी बम की अफवाह

उधर, भोपाल से रेलवे अधिकारियों को सूचना मिली कि 12192 जबलपुर- हजरत निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस के जनरल कोच में बम लगाया गया है. ट्रेन जबलपुर से दिल्ली की ओर बढ़ रही थी, तभी रास्ते के कई स्टेशनों पर उसे रोककर जांच की गई.

मथुरा जंक्शन पहुंचने पर RPF, GRP और डॉग स्क्वॉड की टीमों ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जनरल कोच की पूरी जांच की. सीटें, सामान, कोने-खांचे, सभी जगह तलाशी ली गई. लेकिन किसी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. घंटों की खोज और देरी के बाद ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना किया गया.

स्टेशन डायरेक्टर एनपी सिंह ने बताया कि अलर्ट विशेष रूप से जनरल कोच से जुड़ा था, इसलिए गहन जांच की गई. बाद में इसे भी झूठी सूचना करार दिया गया.

दोनों अलर्ट झूठे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

मुंबई और दिल्ली—दोनों शहरों में अलर्ट झूठे साबित हुए, लेकिन इससे यात्रियों, सुरक्षा बलों और अधिकारियों में पूरे दिन बेचैनी बनी रही. रेलवे और पुलिस अब इन दोनों फर्जी सूचनाओं के स्रोत की जांच कर रही है.

एक ही दिन दो बड़े शहरों में ऐसी अफवाहें फैलने से सुरक्षा एजेंसियों ने भी कहा है कि वे किसी भी सूचना को हल्के में नहीं लेंगी और अलर्ट प्रोटोकॉल सख्ती से लागू किया जाएगा.

बता दें कि दिल्ली बम धमाके के बाद देशभर में इन दिनों सुरक्षा इंतजाम सख्त हैं और एजेंसियां कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है. ऐसे में बम प्लांट किए जाने की झूठी सूचनाएं लोगों में दहशत बढ़ाने के साथ-साथ सुरक्षा एजेंसियों की परेशानी भी बढ़ा रही हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Hoax Call NewsCrime news in Hindi

Trending news

पहलगाम के बाद अब दिल्ली में धमाका, लश्कर का TRF बोला-हमने करवााया लाल किला ब्लास्ट
Delhi blast
पहलगाम के बाद अब दिल्ली में धमाका, लश्कर का TRF बोला-हमने करवााया लाल किला ब्लास्ट
Explainer: बिहार की 'महाभारत' के 2 संजय, 1 ने सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, दूसरे ने...
bihar
Explainer: बिहार की 'महाभारत' के 2 संजय, 1 ने सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, दूसरे ने...
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
weather update
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
Rohini Acharya
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार
ट्रंप ने निकाल डाली पूरी खुन्नस..भारत ने अक्टूबर में रूस से खरीद डाला 'तेल का भंडार'
crude oil
ट्रंप ने निकाल डाली पूरी खुन्नस..भारत ने अक्टूबर में रूस से खरीद डाला 'तेल का भंडार'
'IAS अफसर के बच्चों की तुलना मजदूरों से...', आरक्षण पर फिर जस्टिस गवई का निशाना
reservation
'IAS अफसर के बच्चों की तुलना मजदूरों से...', आरक्षण पर फिर जस्टिस गवई का निशाना
'किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही', लालू परिवार की कलह पर बोला ये मुस्लिम नेता
Bihar chunav results 2025
'किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही', लालू परिवार की कलह पर बोला ये मुस्लिम नेता
दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से गिरफ्तार हुईं डॉक्टर प्रियंका शर्मा? जानिए सच्चाई
Delhi
दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से गिरफ्तार हुईं डॉक्टर प्रियंका शर्मा? जानिए सच्चाई