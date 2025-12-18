Advertisement
गोवा-अहमदाबाद फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी,140 यात्री सवार; एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप

गोवा-अहमदाबाद फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी,140 यात्री सवार; एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप

Goa-Ahmedabad Flight Bomb Threat: विमान के अहमदाबाद पहुंचने पर उसे आइसोलेशन बे पर ले जाया गया, जहां यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित उतार लिया गया. इसके बाद बम निरोधक दस्ते और सुरक्षा बलों ने विमान की गहन तलाशी ली. शुरुआती जांच में किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 18, 2025, 10:36 PM IST
गोवा-अहमदाबाद फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी,140 यात्री सवार; एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप

Bomb Threat: गोवा से अहमदाबाद आ रही एक पैसेंजर फ्लाइट को गुरुवार (18 दिसंबर) को बम से उड़ाने की धमकी मिली. इस धमकी के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (SVPIA) पर अफरा-तफरी मच गई. धमकी की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं और एयरपोर्ट पर आपात सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए. इस विमान में कुल 140 यात्री सवार थे.

विमान के अहमदाबाद पहुंचने पर उसे आइसोलेशन बे पर ले जाया गया, जहां यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित उतार लिया गया. इसके बाद बम निरोधक दस्ते और सुरक्षा बलों ने विमान की गहन तलाशी ली. शुरुआती जांच में किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. घटना के चलते कुछ समय के लिए एयरपोर्ट पर परिचालन प्रभावित रहा, हालांकि सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद हालात सामान्य हो गए. धमकी देने वाले व्यक्ति या स्रोत की पहचान के लिए जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल कर रही हैं.

फ्लाइट की जांच के बाद किसी भी आपात स्थिति की पुष्टि नहीं
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गोवा से आने वाली एक फ्लाइट की गुरुवार शाम करीब 7 बजे सुरक्षित लैंडिंग हुई. लैंडिंग के तुरंत बाद सीआईएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियातन विमान में मौजूद सभी यात्रियों और उनके सामान की स्क्रीनिंग की. एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, फिलहाल तय सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत फ्लाइट की विस्तृत जांच की जा रही है. अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है और किसी भी आपात स्थिति की पुष्टि नहीं की गई है.

लैंडिंग के बाद विमान की जांच की गई
अहमदाबाद एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि गोवा (GOX) से अहमदाबाद (AMD) आ रही एक फ्लाइट में सुरक्षा खतरे से जुड़ा एक नोट मिला है. एहतियातन विमान की शाम 7:00 बजे सुरक्षित लैंडिंग कराई गई. लैंडिंग के बाद तय सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत विमान की गहन जांच की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, इस दौरान एयरपोर्ट के सामान्य संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा है और सभी सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं.

4 दिसंबर को भी मिली थी फ्लाइट में बम की धमकी
ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी फ्लाइट में बम की धमकी मिली हो. इसके पहले 4 दिसंबर को भी इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट में बम की धमकी मिली थी. जिसके बाद फ्लाइट को अहमदाबाद में डायवर्ट कर दिया गया था. एयरलाइन ने बताया था कि ये फ्लाइट मदीना से हैदराबाद रूट की थी. इसे अहमदाबाद में डायवर्ट किया गया और सभी स्टैंडर्ड सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद सभी को सुरक्षित उतार लिया गया था. 

यह भी पढ़ेंः पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल

 

