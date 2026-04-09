महिलाओं को किचन में जाने से रोकना है क्रूरता...बॉम्बे हाई कोर्ट को किस मामले पर करनी पड़ी टिप्पणी?

Bombay High Court: बॉम्बे हाई की एक बेंच ने एक मामले की टिप्पणी करते हुए कहा कि महिलाओं को पति के किचन में खाना बनाने से रोकना क्रूरता है. साथ ही कहा ऐसा करना उसकी इज्जत पर चोट करता है.
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Bombay High Court: शादी-विवाह के बाद बहुत सारी लड़कियां अपने ससुराल में खाना बनाती हैं. कुछ लोगों का शौक होता है तो कुछ लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है. हालांकि मुंबई में एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी की जो चर्चाओं में आ गई. हाईकोर्ट की एक बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि महिलाओं को पति के किचन में खाना बनाने से रोकना क्रूरता है. जानिए क्या है पूरा मामला
महिला की नवंबर 2022 में शादी हुई थी. शादी के बाद से ही महिला और पुरुष दोनों के झगड़े शुरू हो गए. इसके बाद पत्नी ने आरोप लगाया कि उसे किचन में जाने से रोक दिया गया. घर में उसके साथ एक सबऑर्डिनेट जैसा बर्ताव किया गया, उसने दावा किया कि घर पर खाना बनाने का उसका अधिकार छीन लिया गया और उसे बाहर से खाना मंगाने के लिए मजबूर किया गया. इसके अलावा, उसने दावा किया कि उसके गहने घर से बाहर फेंक दिए गए, उसे उसके माता-पिता के घर जाने से रोकने के लिए रुकावटें डाली गईं और उस पर तलाक के लिए दबाव डाला गया.
पति की तरफ से दलील दी गई कि शिकायत उसकी तलाक की अर्जी के बदले में दर्ज की गई थी. पत्नी ने यह भी आरोप लगाया था कि पति ने उसकी सास के कहने पर उसे परेशान किया. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि ये आरोप साफ नहीं हैं. ऐसे में सास को इसलिए नहीं दोषी बनाया जा सकता कि वह पति की मां है. कोर्ट ने सास के खिलाफ आरोप को खारिज करने का निर्देश दिया.
जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के की बेंच ने पति के खिलाफ हैरेसमेंट का आरोप खारिज करने से इनकार कर दिया. साथ ही साथकहा है कि किसी महिला को उसके ससुराल में खाना बनाने से रोकना एक तरह का मेंटल टॉर्चर है और यह उसकी इज्जत पर चोट करता है.
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