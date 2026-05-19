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Hindi Newsदेशबुलडोजर कल्चर को महाराष्ट्र में घुसने ना दें, UP या बिहार नहीं है... हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

बुलडोजर कल्चर को महाराष्ट्र में घुसने ना दें, UP या बिहार नहीं है... हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

यूपी- बिहार ही नहीं, उत्तर भारत के कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन की काफी चर्चा होती है. अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ऐसा कुछ कहा, जिसकी काफी चर्चा हो रही है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 19, 2026, 12:16 PM IST
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फाइल फोटो
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पिछले दिनों ट्रेन से बुलडोजरों को ले जाने का एक वीडियो वायरल हुआ था. कहा गया कि यूपी से बंगाल भेजा जा रहा था. अब बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने बुलडोजर कल्चर पर गंभीर टिप्पणी की है. बेंच ने कहा, 'घर बनाना कोई आसान काम नहीं है. हर कोई आपकी और मेरी तरह घर बनाने का खर्च नहीं उठा सकता. बुलडोजर संस्कृति को महाराष्ट्र में घुसने ना दें. यह UP या बिहार नहीं है.'

दरअसल, मामला छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम से जुड़ा था. बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने सोमवार को नगर निगम की आलोचना करते हुए कहा कि उसने AIMIM पार्षद मतीन पटेल और हनीफ खान से जुड़ी संपत्तियों को मनमाने ढंग से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए गिरा दिया.

'मनमानी कार्रवाई से पूरा परिवार बेघर'

जस्टिस सिद्धेश्वर टी. की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने पटेल और खान की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, 13 मई को किए तोड़फोड़ पर कड़ी मौखिक टिप्पणियां कीं. कोर्ट ने कहा कि इसमें अनिवार्य सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 15 दिन की नोटिस अवधि निर्धारित की है. बेंच ने कहा, 'अंतिम नोटिस का कोई पालन नहीं किया गया. यह कार्रवाई मनमानी है. इस कार्रवाई ने पूरे परिवार को बेघर कर दिया है.'

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घर गिराने से पहले अवैध हिस्सा चेक किया था?

कोर्ट ने आगे यह भी सवाल उठाया कि क्या छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम ने इमारतों को गिराने से पहले उनके विशिष्ट अवैध हिस्सों की पहचान की थी. कोर्ट ने साफ कहा कि अधिकारियों को यह जांच करनी चाहिए थी कि घर का कौन सा हिस्सा अवैध था. इस मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी.

इससे पहले नगर निगम की ओर से पेश सरकारी वकील संभाजी टोपे ने तर्क दिया था कि याचिकाएं अब बेमानी हो गई हैं क्योंकि इमारतें पहले ही गिराई जा चुकी हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता निचली अदालत में दीवानी उपचार (civil remedies) की मांग करें. 

बिना सूचना पिता के घर को भी गिरा दिया

नगर निगम ने 13 मई को पटेल के आवास और कार्यालय को गिरा दिया था. साथ ही एक ऐसे घर को भी गिराया था, जिसका कथित तौर पर एक कंपनी का कर्मचारी इस्तेमाल कर रहा था, जो एक आपराधिक मामले में गिरफ्तारी से बच रहा था. इस अभियान के बाद विवाद खड़ा हो गया, जब आसपास की संपत्तियों को भी बिना किसी पूर्व सूचना के गिरा दिया गया. इसमें अमजद खान के स्वामित्व वाली एक निर्माण सामग्री की दुकान और पटेल के पिता के नाम पर एक घर भी शामिल था. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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