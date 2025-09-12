दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली; पुलिस कर रही जांच
Advertisement
trendingNow12919170
Hindi Newsदेश

दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली; पुलिस कर रही जांच

दिल्ली उच्च न्यायालय के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को भी बम की धमकी मिली है. जानकारी के बाद मुंबई पुलिस मौके पर पहुंच कर पूरे कैंपस की तलाशी कर रही है. एहतियात के तौर पर सभी न्यायाधीशों, वकीलों, कर्मचारियों और आगंतुकों को तुरंत अदालत परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया है. सुरक्षा दल पूरे इमारत की गहन तलाशी ले रहे हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 12, 2025, 01:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Twitter
Twitter

Bombay High Court Bomb Threat: दिल्ली उच्च न्यायालय के बाद अब बॉम्बे उच्च न्यायालय को भी बम की धमकी मिली. जानकारी के अनुसार, पुलिस ने पूरे न्यायालय को खाली कराना शुरू कर दिया. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए एक वकील ने कहा कि पुलिस ने उन्हें बाहर जाने को कहा है और कहा है कि बम की धमकी की अफवाह है. उन्होंने हमें बताया कि यह मुख्य न्यायाधीश का आदेश है.

 

 

बम की धमकी के बाद तलाशी अभियान चलाया गया है और परिसर को खाली कराया गया. एहतियात के तौर पर सभी न्यायाधीशों, वकीलों, कर्मचारियों और आगंतुकों को तुरंत अदालत परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया है. सुरक्षा दल पूरे इमारत की गहन तलाशी ले रहे हैं. बता दें, मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि धमकी भरे मेल के आधार पर कोर्ट को खाली कराया गया. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि बॉम्बे हाईकोर्ट को कोई अलग धमकी मिली थी या दिल्ली हाईकोर्ट को मिले ईमेल में उसका नाम भी था.

दिल्ली हाई कोर्ट को भी मिला था बम की धमकी वाला मेल

इससे पहले, दिन में दिल्ली हाई कोर्ट में बम की धमकी मिलने से वादियों और न्यायाधीशों में दहशत फैल गई थी जिससे न्यायाधीशों को अचानक उठना पड़ा था. यह अफरा-तफरी एक ईमेल के बाद मची थी जिसके जरिए न्यायालय प्रशासन को उच्च न्यायालय पर हमले की धमकी मिली थी. इसके बाद पुलिस और अन्य एजेंसियों ने तलाशी अभियान शुरू किया था. सूत्रों के अनुसार, यह ईमेल महापंजीयक को सुबह लगभग 8.39 बजे मिला और कुछ न्यायाधीशों को इसकी सूचना दी गई. जब न्यायाधीश कार्यवाही कर रहे थे तभी उनके न्यायालय कर्मचारी आए और उन्हें बम की धमकी वाले ईमेल के बारे में बताया जिसके बाद वे अदालत कक्षों से बाहर आ गए. सूत्रों से मिली ताजा जानकारी के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई धमकी एक अफवाह मात्र थी, पुलिस को तलाशी के दौरान कोई बम जैसी चीज बरामद नहीं हुई. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Bombay High Court Bomb Threat

Trending news

वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से शुरू यात्र
Landslide at Vaishno Devi yatra
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से शुरू यात्र
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
kangana ranaut
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
health news
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
Bombay High Court Bomb Threat
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
nepal violence
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
Gen Z protest
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
CP Radhakrishnan
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
ISIS terror module
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
Bengaluru
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
;