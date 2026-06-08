बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को मिली धमकी; YouTube पर वीडियो बनाकर 'दाऊदी बोहरा फैसला' पलटने का दबाव; लंदन में बेटी की तोड़ दी नाक

Dawoodi Bohra judgement controversy: भारतीय न्यायिक इतिहास में दबाव और खौफ की एक ऐसी सनसनीखेज दास्तान सामने आई है जिसने पूरी कानूनी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है. बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जीएस पटेल और उनके परिवार को दाऊदी बोहरा समुदाय के उत्तराधिकार से जुड़े एक ऐतिहासिक फैसले को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धमकियों और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है. हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि ब्रिटेन (UK) में रह रही उनकी बेटी पर नकाबपोश हमलावर ने जानलेवा हमला किया, जिसमें उनकी नाक टूट गई.
अराजक तत्वों द्वारा रिटायर्ड जज पर अजीबोगरीब और असंवैधानिक दबाव बनाया जा रहा है. उनसे मांग की जा रही है कि वे एक YouTube वीडियो रिकॉर्ड करके 23 अप्रैल, 2024 को दिए गए अपने कानूनी फैसले को वापस लें. किसी संवैधानिक अदालत के जज को डराने-धमकाने का ऐसा दुस्साहस भारतीय कानूनी इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया है.
धमकी और हिंसा का यह अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क बेहद सुनियोजित तरीके से काम कर रहा है. इसी महीने 5 जून को लंदन में जस्टिस पटेल की बेटी अदिति पटेल को एक गुमनाम चिट्ठी मिली, जिसने पूरे परिवार को खौफ से भर दिया.
Dye Sun Ent: Die Soon Enterprises नामक एक फर्जी संस्था द्वारा जर्मनी से भेजी गई इस चिट्ठी में लिखा था कि आपको काफी चेतावनी दी गई थी. गैंग को पैसे दे दिए गए हैं. अगला कदम आपका और आपके परिवार का अंतिम संस्कार करना है. अगर आप पिछली चिट्ठी में बताई गई बात मान लें, तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जा सकता है. साथ में एक चिप है जिसमें दिखाया गया है कि बात न मानने पर क्या होता है.
इस चिट्ठी के साथ एक SD कार्ड (चिप) भी भेजा गया था, जिसे हर्टफोर्डशायर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. वायरस या सिस्टम हैक होने के डर से परिवार ने उसे कंप्यूटर पर नहीं खोला. इससे पहले, इसी साल 22 अप्रैल को जब अदिति स्कूल के काम से बाहर निकली थीं, तब एक नकाबपोश शख्स ने पीछे से उन पर हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया था. इस हमले की जांच अब वेस्ट हर्टफोर्डशायर की काउंटर-टेररिज्म यूनिट (आतंकवाद विरोधी दस्ता) कर रही है.
खौफ का यह सिलसिला पिछले साल अगस्त में शुरू हुआ था जब जस्टिस पटेल की पत्नी मालाश्री पटेल को मुंबई स्थित घर पर एक पत्र मिला था. उसमें साफ लिखा था कि वे दाऊदी बोहरा समुदाय का एक शक्तिशाली समूह हैं जिन्होंने लंदन में चेतावनी देने के लिए एक खतरनाक सिंडिकेट को काम पर रखा है. इन पत्रों में रिटायर्ड जज को बकायदा निर्देश दिए गए हैं कि वे एक YouTube वीडियो रिकॉर्ड करें. उस वीडियो में वे यह कहें कि उन्हें वह फैसला सुनाने के लिए मजबूर किया गया था, और फिर उस वीडियो को मीडिया तथा बॉम्बे बार एसोसिएशन में फैलाया जाए. इस मामले में मुंबई की गामदेवी पुलिस ने एक नॉन-कॉग्निजेबल (NC) शिकायत दर्ज की है.
इस गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए रिटायर्ड जस्टिस जीएस पटेल ने कहा कि मैं अप्रैल 2024 से रिटायर हो चुका हूं. बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को किसी YouTube वीडियो के जरिए वापस नहीं लिया जा सकता. ये मांगें कानूनी तौर पर किसी सुधार के लिए नहीं, बल्कि न्यायिक भ्रष्टाचार के झूठे सबूत गढ़ने और अपील को प्रभावित करने के लिए दबाव बनाने का जरिया हैं. अगर जजों के परिवारों को ऐसी धमकियां मिलेंगी, तो कोई जज क्यों बनना चाहेगा?
जस्टिस पटेल ने इस संबंध में भारत के चीफ जस्टिस, लंदन में भारतीय हाई कमिश्नर और बॉम्बे हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई है.
यह पूरा विवाद जस्टिस पटेल के उस ऐतिहासिक फैसले से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने लाखों की आबादी वाले दाऊदी बोहरा समुदाय के असली आध्यात्मिक प्रमुख (Supreme Leader) की गद्दी का फैसला किया था. साल 2014 में समुदाय के 52वें गुरु सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन की मृत्यु के बाद उनके बेटे सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को अगला 'दाई अल-मुतलक' नियुक्त किया गया था. इस नियुक्ति को उनके चाचा खुजैमा कुतुबुद्दीन ने चुनौती दी थी. उनके निधन के बाद यह केस चचेरे भाई ताहिर फखरुद्दीन ने आगे बढ़ाया. 23 अप्रैल, 2024 को जस्टिस पटेल ने कुतुबी बोहरा गुट के दावों को खारिज करते हुए सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को ही सही 53वां सर्वोच्च नेता माना. फिलहाल इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील लंबित है.
इस मामले में एक और चौंकाने वाला एंगल सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट में दाऊदी बोहरा समुदाय में महिलाओं के खतना (Female Genital Mutilation - FGM) की प्रथा के खिलाफ एक अहम मामले ('सुनीता तिवारी बनाम भारत सरकार') की सुनवाई चल रही है. जस्टिस पटेल को भेजी गई धमकियों में इस केस का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि उनके फैसले की वजह से प्रतिवादी गुट को समुदाय के लोगों पर दबाव बनाने और FGM जैसी प्रथाओं को जारी रखने का मौका मिल गया है.
दूसरी तरफ, चुनौती देने वाले गुट के नेता ताहिर फखरुद्दीन के भाई अजीज भाईसाहब कुतुबुद्दीन ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि इन हरकतों का मकसद उनके गुट को बदनाम करना और कानूनी अपील की प्रक्रिया को बाधित करना है. फिलहाल भारत और यूके की पुलिस इस अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का पर्दाफाश करने में जुटी है.