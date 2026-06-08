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बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को मिली धमकी; YouTube पर वीडियो बनाकर 'दाऊदी बोहरा फैसला' पलटने का दबाव; लंदन में बेटी की तोड़ दी नाक

Bombay High Court Retired Judge GS Patel: बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जीएस पटेल और उनके परिवार को दाऊदी बोहरा समुदाय के उत्तराधिकार पर दिए फैसले के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धमकियां मिल रही हैं. यूके में उनकी बेटी पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें उनकी नाक टूट गई. आरोपी पत्र भेजकर यूट्यूब वीडियो के जरिए फैसला वापस लेने का दबाव बना रहे हैं. आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है...

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 08, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:22 AM IST
बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को मिली धमकी; YouTube पर वीडियो बनाकर 'दाऊदी बोहरा फैसला' पलटने का दबाव; लंदन में बेटी की तोड़ दी नाक
Image Credit: Bombay High Court

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दाऊदी बोहरा फैसले पर जज को धमकी; बेटी की तोड़ी नाक, आदेश पलटने का दबाव
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