बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को मिली धमकी; YouTube पर वीडियो बनाकर 'दाऊदी बोहरा फैसला' पलटने का दबाव; लंदन में बेटी की तोड़ दी नाक

यह पूरा विवाद जस्टिस पटेल के उस ऐतिहासिक फैसले से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने लाखों की आबादी वाले दाऊदी बोहरा समुदाय के असली आध्यात्मिक प्रमुख (Supreme Leader) की गद्दी का फैसला किया था. साल 2014 में समुदाय के 52वें गुरु सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन की मृत्यु के बाद उनके बेटे सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को अगला 'दाई अल-मुतलक' नियुक्त किया गया था. इस नियुक्ति को उनके चाचा खुजैमा कुतुबुद्दीन ने चुनौती दी थी. उनके निधन के बाद यह केस चचेरे भाई ताहिर फखरुद्दीन ने आगे बढ़ाया. 23 अप्रैल, 2024 को जस्टिस पटेल ने कुतुबी बोहरा गुट के दावों को खारिज करते हुए सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को ही सही 53वां सर्वोच्च नेता माना. फिलहाल इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील लंबित है.