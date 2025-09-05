पोते से प्रेम अपनी जगह, लेकिन दादी को ... हाई कोर्ट का फैसला आपको जानना चाहिए
Advertisement
trendingNow12909905
Hindi Newsदेश

पोते से प्रेम अपनी जगह, लेकिन दादी को ... हाई कोर्ट का फैसला आपको जानना चाहिए

Bombay High Court News: परिवार में दादी की अहमियत अलग ही होती है. बच्चों का उनसे अलग स्नेह होता है. सुबह से लेकर रात तक बच्चे दादी के करीब रहते हैं लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसले में बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि दादी को पोते की कस्टडी का अधिकार नहीं है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Sep 05, 2025, 04:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पोते से प्रेम अपनी जगह, लेकिन दादी को ... हाई कोर्ट का फैसला आपको जानना चाहिए

दादा-दादी की कहानियां सुनकर बच्चे भले ही बड़े होते हों लेकिन उन्हें पोते-पोती की कस्टडी का अधिकार नहीं है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़े फैसले में एक महिला को अपने 5 साल के पोते की कस्टडी उसके जैविक माता-पिता को लौटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि बच्चे के साथ उनका (दादी) भावनात्मक लगाव जरूर होता है लेकिन यह उन्हें बच्चे की कस्टडी का अधिकार नहीं देता.

इस मामले में बच्चा अपनी दादी के पास रहता था क्योंकि माता-पिता को उसके जुड़वां भाई की देखभाल करनी थी, जो सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है. हालांकि संपत्ति विवाद के चलते बच्चे के पिता ने अपनी 74 साल की मां से बच्चे की कस्टडी सौंपने का अनुरोध किया. जब मां ने इनकार कर दिया तो उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. 

पिता और दादी में विवाद

Add Zee News as a Preferred Source

बच्चे की दादी ने इस याचिका का विरोध किया और दावा किया कि वह जन्म से ही बच्चे की देखभाल कर रही हैं और बच्चे के साथ उनका भावनात्मक रिश्ता है. जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम ए. की पीठ ने गुरुवार को कहा कि दादी का बच्चे के साथ भावनात्मक रिश्ता हो सकता है लेकिन इस तरह के जुड़ाव से उन्हें जैविक माता-पिता की जगह कस्टडी का कोई अधिकार नहीं मिल जाता. 

हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चे पर जैविक माता-पिता के अधिकारों को केवल तभी सीमित किया जा सकता है जब यह साबित हो कि उन्हें बच्चे की कस्टडी देना बच्चे के हित में नहीं होगा. कोर्ट ने आगे कहा कि बच्चे के माता-पिता के बीच कोई वैवाहिक कलह नहीं है. पिता शहर के नगर निकाय में कार्यरत थे और ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे यह पता चले कि वे बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ थे.

कोर्ट ने क्या कहा

कोर्ट ने साफ कहा कि बच्चे को केवल इसलिए कि उसके माता-पिता और दादी के बीच झगड़ा चल रहा है, पैरेंट्स की देखभाल से वंचित नहीं किया जा सकता. यह भी कहा कि संपत्ति संबंधी विवाद माता-पिता को उनकी वैध कस्टडी से वंचित नहीं करता. अदालत ने आगे बड़ी लकीर खींचते हुए कहा कि दादी को अपने पोते की कस्टडी रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, खासकर जब वह 74 साल की हों.

पढ़ें: मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता, बायोलॉजिकल पिता और अभिभावक होने के नाते अपने बच्चे की कस्टडी का दावा करने का निर्विवाद कानूनी अधिकार रखते हैं. अदालत ने दादी की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी भावनात्मक और आर्थिक रूप से जुड़वां बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ हैं. अदालत ने कहा कि इन आरोपों के आधार पर बच्चे की कस्टडी से इनकार नहीं किया जा सकता. अदालत ने दादी को दो हफ्ते के अंदर बच्चे की कस्टडी याचिकाकर्ता को सौंपने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि कस्टडी के मामलों में बच्चे का हित सर्वोपरि है. हालांकि अदालत ने माता-पिता से यह भी कहा है कि वे दादी को बच्चे से मिलने दें.

पढ़ें: ...तो इसमें गलत क्या है?', महिला IPS को अजित पवार की धमकी, इस नेता ने किया बचाव

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

Bombay High Court News

Trending news

माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस सरकार की खास पहल
Assam
माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस सरकार की खास पहल
जल, थल और वायु...दुश्मनों के छूटेंगे पसीने, AI हथियार, युद्धपोत से लैस होगी सेना
armed forces
जल, थल और वायु...दुश्मनों के छूटेंगे पसीने, AI हथियार, युद्धपोत से लैस होगी सेना
कांग्रेस नेता की पिटाई के CCTV से केरल में बवाल, शशि थरूर ने उठाये सवाल
#Congress
कांग्रेस नेता की पिटाई के CCTV से केरल में बवाल, शशि थरूर ने उठाये सवाल
'...तो इसमें गलत क्या है?', महिला IPS को अजित पवार की धमकी, इस नेता ने किया बचाव
Ajit Pawar
'...तो इसमें गलत क्या है?', महिला IPS को अजित पवार की धमकी, इस नेता ने किया बचाव
पोते से दादी का स्नेह अपनी जगह लेकिन... हाई कोर्ट का यह फैसला आपको जानना चाहिए
Bombay High Court News
पोते से दादी का स्नेह अपनी जगह लेकिन... हाई कोर्ट का यह फैसला आपको जानना चाहिए
JK में 2,493 कब्रें विदेशी आतंकवादियों की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई ऐतिहासिक रिपोर्ट!
opration sindoor
JK में 2,493 कब्रें विदेशी आतंकवादियों की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई ऐतिहासिक रिपोर्ट!
'आरएसएस और मुस्लिमों के बीच बातचीत जरूरी'! मौलाना ने क्यों की मोहन भागवत की तारीफ?
Mohan Bhagwat statement
'आरएसएस और मुस्लिमों के बीच बातचीत जरूरी'! मौलाना ने क्यों की मोहन भागवत की तारीफ?
400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे... धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी
mumbai
400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे... धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
Sai Baba
दुबई के भक्त ने शिरडी में ‘ॐ साईं राम’ का स्वर्ण अक्षर किया दान, कीमत 1.5 करोड़ रुपए
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
Halal Lifestyle Township mumbai
मुस्लिमों के लिए बनेगी सोसाइटी, हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री!
;