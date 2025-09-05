पोते से प्रेम अपनी जगह, लेकिन दादी को ... हाई कोर्ट का फैसला आपको जानना चाहिए

दादा-दादी की कहानियां सुनकर बच्चे भले ही बड़े होते हों लेकिन उन्हें पोते-पोती की कस्टडी का अधिकार नहीं है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़े फैसले में एक महिला को अपने 5 साल के पोते की कस्टडी उसके जैविक माता-पिता को लौटाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि बच्चे के साथ उनका (दादी) भावनात्मक लगाव जरूर होता है लेकिन यह उन्हें बच्चे की कस्टडी का अधिकार नहीं देता.

इस मामले में बच्चा अपनी दादी के पास रहता था क्योंकि माता-पिता को उसके जुड़वां भाई की देखभाल करनी थी, जो सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है. हालांकि संपत्ति विवाद के चलते बच्चे के पिता ने अपनी 74 साल की मां से बच्चे की कस्टडी सौंपने का अनुरोध किया. जब मां ने इनकार कर दिया तो उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

पिता और दादी में विवाद

बच्चे की दादी ने इस याचिका का विरोध किया और दावा किया कि वह जन्म से ही बच्चे की देखभाल कर रही हैं और बच्चे के साथ उनका भावनात्मक रिश्ता है. जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम ए. की पीठ ने गुरुवार को कहा कि दादी का बच्चे के साथ भावनात्मक रिश्ता हो सकता है लेकिन इस तरह के जुड़ाव से उन्हें जैविक माता-पिता की जगह कस्टडी का कोई अधिकार नहीं मिल जाता.

हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चे पर जैविक माता-पिता के अधिकारों को केवल तभी सीमित किया जा सकता है जब यह साबित हो कि उन्हें बच्चे की कस्टडी देना बच्चे के हित में नहीं होगा. कोर्ट ने आगे कहा कि बच्चे के माता-पिता के बीच कोई वैवाहिक कलह नहीं है. पिता शहर के नगर निकाय में कार्यरत थे और ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे यह पता चले कि वे बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ थे.

कोर्ट ने क्या कहा

कोर्ट ने साफ कहा कि बच्चे को केवल इसलिए कि उसके माता-पिता और दादी के बीच झगड़ा चल रहा है, पैरेंट्स की देखभाल से वंचित नहीं किया जा सकता. यह भी कहा कि संपत्ति संबंधी विवाद माता-पिता को उनकी वैध कस्टडी से वंचित नहीं करता. अदालत ने आगे बड़ी लकीर खींचते हुए कहा कि दादी को अपने पोते की कस्टडी रखने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, खासकर जब वह 74 साल की हों.

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता, बायोलॉजिकल पिता और अभिभावक होने के नाते अपने बच्चे की कस्टडी का दावा करने का निर्विवाद कानूनी अधिकार रखते हैं. अदालत ने दादी की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी भावनात्मक और आर्थिक रूप से जुड़वां बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ हैं. अदालत ने कहा कि इन आरोपों के आधार पर बच्चे की कस्टडी से इनकार नहीं किया जा सकता. अदालत ने दादी को दो हफ्ते के अंदर बच्चे की कस्टडी याचिकाकर्ता को सौंपने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि कस्टडी के मामलों में बच्चे का हित सर्वोपरि है. हालांकि अदालत ने माता-पिता से यह भी कहा है कि वे दादी को बच्चे से मिलने दें.

