दुश्मनों की ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा ये महाविध्वंसक हथियार

सेना और वायु सेना 16 स्वदेशी ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन सिस्टम के लिए ऑर्डर देने की तैयारी कर रही हैं. ये सिस्टम लेजर का उपयोग करके 2 किमी की दूरी पर मानवरहित हवाई वाहनों को निशाना बना सकते हैं और उन्हें खत्म कर सकते हैं. रक्षा मंत्रालय के डीआरडीओ के इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन सिस्टम (मार्क 2) को मंजूरी देने की उम्मीद है. अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए बताया कि यह संस्करण 10 किलोवाट लेजर से 2 किमी पर दुश्मन ड्रोनों को टारगेट कर सकता है.

पुराना सिस्टम ड्रोनों को केवल लगभग एक किमी तक ही निशाना बना सकता था. सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर में इंटर सर्विस ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन पर जोर देते हुए डीआरडीओ ने एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम का भी परीक्षण किया है जो 5 किमी पर खतरों को निशाना बना सकता है. सशस्त्र बलों के समर्थन से परीक्षण चल रहे हैं. यह 5 किमी रेंज 30 किलोवाट लेजर-आधारित हथियार से आएगी.

भारत ने अप्रैल में पहली बार लेजर हथियारों का प्रदर्शन किया था

अप्रैल में भारत ने पहली बार 30 किलोवाट लेजर हथियार का उपयोग करके फिक्स्ड-विंग विमान, मिसाइलों और स्वॉर्म ड्रोनों को मार गिराने की क्षमता प्रदर्शित की. इस प्रदर्शन के साथ भारत अमेरिका, चीन और रूस जैसे उन कुछ देशों के छोटे समूह में शामिल हो गया जिन्होंने ऐसी ही क्षमता दिखाई है. डीआरडीओ की एक लैब सीएचईएसएस ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुरनूल में वाहन-आरोहित लेजर डायरेक्टेड वेपन डीईडब्ल्यू एमके-आईआई(ए) के लैंड संस्करण का सफल फील्ड प्रदर्शन किया. इसने एक फिक्स्ड-विंग यूएवी और स्वॉर्म ड्रोनों को गिराया, जिससे संरचनात्मक क्षति हुई और उनके निगरानी सेंसर निष्क्रिय हो गए.

एंटी ड्रोन सिस्टम की भारत को जरूरत

रिपोर्ट एंटी-ड्रोन सिस्टम की बढ़ती जरूरत भारत को इन सिस्टम की बड़ी संख्या में जरूरत है क्योंकि हाल के घरेलू और विदेशी संघर्षों ने दिखाया है कि दुश्मन बल ड्रोनों पर कितना अधिक निर्भर करते हैं. डीआरडीओ पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी संख्या में ड्रोनों के उपयोग के बाद लंबी दूरी के लेजर-आधारित सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसे भारतीय बलों ने नाकाम कर दिया. डीआरडीओ प्रमुख डॉ. समीर वी कामत ने कहा था कि संगठन अन्य उच्च-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर भी काम कर रहा है, जिसमें उच्च-ऊर्जा माइक्रोवेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स शामिल हैं, जो भविष्य के उन्नत रक्षा सिस्टम का हिस्सा हैं.

