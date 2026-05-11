Advertisement
trendingNow13213024
Hindi Newsदेशबांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग, रोजगार और आयुष्मान भारत...CM बनते ही एक्शन में सुवेंदु, लिए 6 बड़े फैसले

बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग, रोजगार और आयुष्मान भारत...CM बनते ही एक्शन में सुवेंदु, लिए 6 बड़े फैसले

Suvendu Adhikari Cabinet Meeting: बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद सुवेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग बुलाई. इस दौरान उन्होंने राज्य में इन 6 महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 11, 2026, 04:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग, रोजगार और आयुष्मान भारत...CM बनते ही एक्शन में सुवेंदु, लिए 6 बड़े फैसले

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार ( 11 मई 2026) को अपनी पहली कैबिनेट बैठक का आयोजन किया. इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के 6 महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया. मुख्यमंत्री ने कहा,'  बंगाल में पहली बार बिना किसी जानमाल के खतरे से मुक्त और बिना किसी धमकी के चुनाव संपन्न हुए. हम जनता और इलेक्शन कमीशन के आभारी हैं. साथ ही, हम कार्यकर्ताओं, CAPF, पर्यवेक्षकों, पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस को भी धन्यवाद देते हैं.' सीएम सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी से लेकर रोजगार तक इन 6 महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की. 

बॉर्डर सिक्योरिटी 

सुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश के साथ सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को 600 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने की औपचारिक मंजूरी दी. उन्होंने कहा,' 45 दिनों के अंदर हम BSF को जमीन सौंप देंगे. कैबिनेट में इस संबंध में फैसला पास हो चुका है.'   

जनगणना  

सुवेंदु अधिकारी ने बैठक के बाद जनगणना का काम आज से शुरू करने की बात कही.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने पिछली सरकार पर जानबूझकर जनगणना रोकने का आरोप लगाते हुए कहा,' जनगणना को रोकने का उनका एकमात्र मकसद पीएम द्वारा परिसीमन को लागू करने और खासतौर से हमारी माताओं और बहनों के लिए आरक्षण प्रदान करने के प्रयासों में बाधा डालना था. हम इस मामले की गहन जांच के लिए एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी का गठन करेंगे.'   

ये भी पढ़ें- महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का X अकाउंट भारत में बैन, अलगाववादी कंटेंट को लेकर चला चाबुक

 

आयुष्मान भारत योजना 

मुख्यमंत्री ने बंगाल को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का लाभ देने का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा,' पीएम जन आरोग्य योजना और पीएम की सभी योजनाएं यहां तुरंत शुरू की जाएंगी.' 

पीड़ितों के लिए सामाजिक सुरक्षा

सुवेंदु कैबिनेट ने अत्याचारों से पीड़ित परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने और उनकी पूरी जिम्मेदारी लेने का निर्णय लिया.   

ये भी पढ़ें-  'माफ कर दीजिए, प्लीज मीलॉर्ड...,' खूब गिड़गिड़ाया फिर भी नहीं पिघले जज, वायरल हुआ कोर्ट रूम केस; बीच सुनवाई वकील को भिजवाया जेल

रोजगार भर्ती 

बीते सालों में भर्ती के अवसर से वंचित रहे उम्मीदवारों के लिए पांच साल तक की आयु की छूट की घोषणा की गई. 

BNS 

मुख्यमंत्री ने बंगाल में भारतीय न्याय संहिता (BNS) को तत्काल लागू करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने BNS को लागू नहीं किया था. इसे आज से अपनाया जा रहा है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

suvendu adhikari

Trending news

महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का X अकाउंट बैन, अलगाववादी कंटेंट को लेकर चला चाबुक
iltija mufti
महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का X अकाउंट बैन, अलगाववादी कंटेंट को लेकर चला चाबुक
'देरी नहीं चलेगी', जमानत याचिकाओं पर SC सख्त, सभी HC को दी डेडलाइन तय करने की हिदायत
Supreme Court
'देरी नहीं चलेगी', जमानत याचिकाओं पर SC सख्त, सभी HC को दी डेडलाइन तय करने की हिदायत
PM मोदी की अपील से बदलेगी सोच, परिवार बोले—'कम सोने में भी हो सकती है शादी'
Gold
PM मोदी की अपील से बदलेगी सोच, परिवार बोले—'कम सोने में भी हो सकती है शादी'
ऑपरेशन सिंदूर का खौफ, जैश ने खुद कबूला तबाही का दर्द; बोला- 'आसमान से बरस रही थी आग'
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर का खौफ, जैश ने खुद कबूला तबाही का दर्द; बोला- 'आसमान से बरस रही थी आग'
सुकेश से गिफ्ट लेना पड़ा भारी! जैकलीन की सरकारी गवाह बनने की अर्जी पर ED का विरोध
sukesh chandra
सुकेश से गिफ्ट लेना पड़ा भारी! जैकलीन की सरकारी गवाह बनने की अर्जी पर ED का विरोध
BBM, Threema और Dust…कम्‍युनिकेशन के लिए आतंकी कर रहे 'अदृश्‍य शक्ति' का इस्‍तेमाल
LeT
BBM, Threema और Dust…कम्‍युनिकेशन के लिए आतंकी कर रहे 'अदृश्‍य शक्ति' का इस्‍तेमाल
भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ, अपने गौरव की ओर भी लौटा... सोमनाथ मंदिर में बोले PM Modi
Somnath temple
भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ, अपने गौरव की ओर भी लौटा... सोमनाथ मंदिर में बोले PM Modi
प्रधानमंत्री जब सोमनाथ मंदिर में बैठकर अभिषेक कर रहे थे, ठीक पीछे ये कौन लोग आए?
Narendra Modi news
प्रधानमंत्री जब सोमनाथ मंदिर में बैठकर अभिषेक कर रहे थे, ठीक पीछे ये कौन लोग आए?
दिल्ली को पीछे छोड़ पंजाब बना शिक्षा का सिरमौर, मान बोले- स्कूलों ने बदली तस्वीर
Punjab government
दिल्ली को पीछे छोड़ पंजाब बना शिक्षा का सिरमौर, मान बोले- स्कूलों ने बदली तस्वीर
केरल में कौन बनेगा किंग? मंझधार में फंसे राहुल गांधी
Kerala Assembly Election 2026
केरल में कौन बनेगा किंग? मंझधार में फंसे राहुल गांधी