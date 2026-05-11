बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग, रोजगार और आयुष्मान भारत...CM बनते ही एक्शन में सुवेंदु, लिए 6 बड़े फैसले

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार ( 11 मई 2026) को अपनी पहली कैबिनेट बैठक का आयोजन किया. इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के 6 महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया. मुख्यमंत्री ने कहा,' बंगाल में पहली बार बिना किसी जानमाल के खतरे से मुक्त और बिना किसी धमकी के चुनाव संपन्न हुए. हम जनता और इलेक्शन कमीशन के आभारी हैं. साथ ही, हम कार्यकर्ताओं, CAPF, पर्यवेक्षकों, पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस को भी धन्यवाद देते हैं.' सीएम सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी से लेकर रोजगार तक इन 6 महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की.

बॉर्डर सिक्योरिटी

सुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश के साथ सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को 600 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने की औपचारिक मंजूरी दी. उन्होंने कहा,' 45 दिनों के अंदर हम BSF को जमीन सौंप देंगे. कैबिनेट में इस संबंध में फैसला पास हो चुका है.'

जनगणना

सुवेंदु अधिकारी ने बैठक के बाद जनगणना का काम आज से शुरू करने की बात कही.

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#WATCH | Howrah: West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari says, "Today, we have issued an administrative order stating that the census operations will commence today. This initiative is finally being implemented after a delay of eleven months." "The previous government, which… pic.twitter.com/gBq5DVicfi — ANI (@ANI) May 11, 2026

उन्होंने पिछली सरकार पर जानबूझकर जनगणना रोकने का आरोप लगाते हुए कहा,' जनगणना को रोकने का उनका एकमात्र मकसद पीएम द्वारा परिसीमन को लागू करने और खासतौर से हमारी माताओं और बहनों के लिए आरक्षण प्रदान करने के प्रयासों में बाधा डालना था. हम इस मामले की गहन जांच के लिए एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी का गठन करेंगे.'

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आयुष्मान भारत योजना

मुख्यमंत्री ने बंगाल को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का लाभ देने का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा,' पीएम जन आरोग्य योजना और पीएम की सभी योजनाएं यहां तुरंत शुरू की जाएंगी.'

पीड़ितों के लिए सामाजिक सुरक्षा

सुवेंदु कैबिनेट ने अत्याचारों से पीड़ित परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने और उनकी पूरी जिम्मेदारी लेने का निर्णय लिया.

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रोजगार भर्ती

बीते सालों में भर्ती के अवसर से वंचित रहे उम्मीदवारों के लिए पांच साल तक की आयु की छूट की घोषणा की गई.

BNS

मुख्यमंत्री ने बंगाल में भारतीय न्याय संहिता (BNS) को तत्काल लागू करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने BNS को लागू नहीं किया था. इसे आज से अपनाया जा रहा है.