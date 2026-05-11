बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग, रोजगार और आयुष्मान भारत...CM बनते ही एक्शन में सुवेंदु, लिए 6 बड़े फैसले

Suvendu Adhikari Cabinet Meeting: बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद सुवेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग बुलाई. इस दौरान उन्होंने राज्य में इन 6 महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया.
Trending Photos
West Bengal News: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार ( 11 मई 2026) को अपनी पहली कैबिनेट बैठक का आयोजन किया. इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के 6 महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया. मुख्यमंत्री ने कहा,' बंगाल में पहली बार बिना किसी जानमाल के खतरे से मुक्त और बिना किसी धमकी के चुनाव संपन्न हुए. हम जनता और इलेक्शन कमीशन के आभारी हैं. साथ ही, हम कार्यकर्ताओं, CAPF, पर्यवेक्षकों, पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस को भी धन्यवाद देते हैं.' सीएम सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी से लेकर रोजगार तक इन 6 महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की.
सुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश के साथ सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को 600 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने की औपचारिक मंजूरी दी. उन्होंने कहा,' 45 दिनों के अंदर हम BSF को जमीन सौंप देंगे. कैबिनेट में इस संबंध में फैसला पास हो चुका है.'
सुवेंदु अधिकारी ने बैठक के बाद जनगणना का काम आज से शुरू करने की बात कही.
#WATCH | Howrah: West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari says, "Today, we have issued an administrative order stating that the census operations will commence today. This initiative is finally being implemented after a delay of eleven months."
"The previous government, which… pic.twitter.com/gBq5DVicfi
— ANI (@ANI) May 11, 2026
उन्होंने पिछली सरकार पर जानबूझकर जनगणना रोकने का आरोप लगाते हुए कहा,' जनगणना को रोकने का उनका एकमात्र मकसद पीएम द्वारा परिसीमन को लागू करने और खासतौर से हमारी माताओं और बहनों के लिए आरक्षण प्रदान करने के प्रयासों में बाधा डालना था. हम इस मामले की गहन जांच के लिए एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी का गठन करेंगे.'
ये भी पढ़ें- महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का X अकाउंट भारत में बैन, अलगाववादी कंटेंट को लेकर चला चाबुक
मुख्यमंत्री ने बंगाल को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का लाभ देने का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा,' पीएम जन आरोग्य योजना और पीएम की सभी योजनाएं यहां तुरंत शुरू की जाएंगी.'
सुवेंदु कैबिनेट ने अत्याचारों से पीड़ित परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने और उनकी पूरी जिम्मेदारी लेने का निर्णय लिया.
ये भी पढ़ें- 'माफ कर दीजिए, प्लीज मीलॉर्ड...,' खूब गिड़गिड़ाया फिर भी नहीं पिघले जज, वायरल हुआ कोर्ट रूम केस; बीच सुनवाई वकील को भिजवाया जेल
बीते सालों में भर्ती के अवसर से वंचित रहे उम्मीदवारों के लिए पांच साल तक की आयु की छूट की घोषणा की गई.
मुख्यमंत्री ने बंगाल में भारतीय न्याय संहिता (BNS) को तत्काल लागू करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने BNS को लागू नहीं किया था. इसे आज से अपनाया जा रहा है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.