देश

83% मुस्लिम आबादी, ISIS कनेक्शन...अपने देश के लिए कैसे खतरा बन गया था भारत का यह गांव?

Borivali Padgha Village: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक गांव है जिसका नाम है बोरीवली-पडघा गांव. यह गांव पिछले कुछ सालों में अपनी आपराधिक गतिविधियों की वजह से काफी चर्चा में रहा है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 13, 2025, 08:34 AM IST
83% मुस्लिम आबादी, ISIS कनेक्शन...अपने देश के लिए कैसे खतरा बन गया था भारत का यह गांव?

महाराष्ट्र के ठाणे जिल में स्थित बोरीवली-पडघा गांव पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है. पिछले 2 सालों में यहां NIA, ED, महाराष्ट्र ATS और ठाणे की पुलिस ने कई बार छापेमारी की है. इसके अलावा साल 2024 और 2025 में यहां बहुत ही बड़े स्तर पर तलाशी अभियान भी चलाए गए थे. बोरीवली-पडघा गांव का इतिहास शिलाहारा राजवंश के समय का है जब यह जगह उत्तरी कोंकण का हिस्सा थी. 12वीं सदी में अरब व्यापारी भिंडवी बंदरगाह पर आए और यहीं बस गए. उन्होंने सबसे पहले बोरीवली में एक बस्ती बसाई जो बाद में पडघा गांव में ही मिल गई. 

गांव का समाज और राजनीति का समीकरण
समय के साथ इस गांव में धीरे-धीरे एक आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग सामने आया जिसमें ज्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय के थे. मुल्ला, नाचन और खोट जैसे बड़े परिवार यहां जमींदार और लकड़ी के व्यापारी बन गए. 2011 की जनगणना के मुताबिक, यहां 5,780 लोग रहते हैं जिनमें से 83 प्रतिशत लोग मुस्लिम हैं. 

यह भी पढ़ें: जिसने रेल की पटरी हटाई, 148 लोगों की मौत...जमानत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा का जिक्र क्यों कर दिया?

गांव की राजनीतिक गतिविधियां
गांव की मुस्लिम महिलाओं ने आजादी के समय विरोध प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया था. उन्होंने बोरीवली के चौक पर ब्रिटिश सामानों को जलाया था और इसमें सरोजिनी नायडू जैसी बड़ी नेता भी शामिल हुई थीं. गांव में वामपंथी कार्यकर्ताओं (Left-Wing Activist) से लेकर इस्लामिक छात्र आंदोलन तक होते रहे हैं. इस गांव में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) की पकड़ा काफी मजबूत थी जिस पर केंद्र सरकार ने 2001 में बैन लगा दिया था. 

2002-03 के बम धमाकों से कनेक्शन
यह गांव पहली बार सुरक्षा एजेंसियों की नजर में तब आया जब 2002-03 में मुंबई के सिलसिलेवार बम धमाकों की जांच हुई. उस समय यहां के 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने कहा कि गांव का रहने वाला साकिब नाचन इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता था. कुछ आरोपियों को दोषी ठहराया गया जबकि बाकियों को छोड़ दिया गया. 

कौन है साकिब नाचन?
साकिब नाचन का जन्म एक कोंकणी मुस्लिम परिवार में हुआ था और उसके पिता का नाम अब्दुल हामिद नाचन था. पढ़ाई पूरी करने के बाद वह सबसे पहले जमात-ए-इस्लामी हिंद से जुड़ा और 1980 में वह छात्र संगठन SIMI में शामिल हो गया. इसके बाद वह SIMI की महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय महासचिव भी बना. 

पाक-अफगान से था नाचन का कनेक्शन
उस समय खुफिया एजेंसियों ने आरोप लगाया था कि साकिब नाचन बार-बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान जा रहा था और उसके आतंकवादी समूहों से भी संबंध थे. 1992 में नाचन को गिरफ्तार किया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को घटाकर 10 साल तक कर दिया. 

गांव में वापसी और दोबारा गिरफ्तारी
सजा पूरी करने के बाद नाचन 2001 में अपने गांव लौट आया लेकिन जब 2002-03 में मुंबई बम धमाकों की जांच शुरू हुई तो नाचन एक बार फिर जांच के घेरे में आ गया. मार्च 2003 में पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी तब पुलिस और गांव के लोगों के बीच झड़प हुई जिसके बाद नाचन ने सरेंडर कर दिया. 

यह भी पढ़ें: नाम बदला, नियम बदले, दिन बढ़े; में क्या-क्या सुधार किए गए और गांवों को क्या मिलेगा नया? जानें डिटेल

नाचन के क्राइम का अंत
इसके बाद 2017 में साकिब नाचन रिहा होकर गांव में रहने लगा लेकिन 2023 में NIA की जांच के दौरान ISIS से संबंध होने का आरोप लगा और उसका नाम फिर सामने आया. उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और इस साल के शुरुआत में दिल्ली के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई. जांच एजेंसियों का कहना था कि नाचन और बाकी आरोपियों ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के इरादे से हमले की योजना बनाई थी.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

