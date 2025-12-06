Advertisement
trendingNow13031336
Hindi Newsदेश

ऑफिस टाइम के बाद अब परेशान नहीं करेगी बॉस की फोन कॉल, छुट्टी में ईमेल का नहीं देना होगा जवाब! लोकसभा में आया बिल

Right to Disconnect Bill 2025: ऑफिस टाइम के बाद अब बॉस की फोन कॉल आपको परेशान नहीं करेगी और न ही छुट्टी में दफ्तर के ईमेल का जवाब देना होगा. इस संबंध में लोकसभा में बिल पेश किया गया है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 06, 2025, 03:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑफिस टाइम के बाद अब परेशान नहीं करेगी बॉस की फोन कॉल, छुट्टी में ईमेल का नहीं देना होगा जवाब! लोकसभा में आया बिल

What is Right to Disconnect Bill 2025: ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद अब आपको बॉस के अनचाहे कॉल, मैसेज या ईमेल परेशान नहीं करेंगे. लोग अपने कामकाज और निजी जिंदगी में बैलेंस बना सकें.इसके लिए एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में 'राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025' पेश किया गया है. इस बिल का मकसद ऑफिस आवर के बाद कर्मचारियों को दफ्तर के तनाव से निजात दिलाना है. जिससे वे अपनी निजी जिंदगी बिना तनाव के जी सकें. 

छुट्टियों के दौरान नहीं देना होगा ईमेल का जवाब

सुप्रिया सुले की ओर से लोकसभा में पेश इस बिल के तहत कर्मचारियों को कई तरह के अधिकार मिल सकेंगे. उन्हें यह हक मिलेगा कि वे ऑफिस ऑवर के बाद या छुट्टियों के दौरान काम से जुड़े फोन कॉल, ईमेल और मैसेज का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किए जाएंगे. अगर कोई कर्मचारी इन समयों में कॉल या मैसेज का जवाब नहीं देता है, तो उसके खिलाफ कोई सजा, जुर्माना या दूसरी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी. इसका मकसद काम और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाना है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बिल में एक अहम प्रावधान 'एम्प्लॉयी वेलफेयर अथॉरिटी' बनाने का भी है. यह एक तरह की निगरानी संस्था होगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन न हो. अगर किसी कंपनी या संस्थान की ओर से कर्मचारियों पर ऑफिस टाइम के बाद भी काम का दबाव डाला जाता है, तो कर्मचारी इस अथॉरिटी के पास शिकायत कर सकेंगे. इससे कंपनियों पर भी यह दबाव बनेगा कि वे कर्मचारियों की निजी ज़िंदगी का सम्मान करें.

वर्क फ्रॉम होम में स्टाफ का शोषण

बताते चलें कि कोविड महामारी के बाद भारत समेत दुनियाभर में वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ा, लेकिन इसके साथ ही कर्मचारियों पर काम का बोझ भी बढ़ गया. पहले जहां ऑफिस का काम ऑफिस तक सीमित रहता था. वहीं वर्क फ्रॉम होम करने पर ऑफिस आवर का कोई समय ही नहीं रह गया. इससे कई कर्मचारी देर रात तक ऑनलाइन रहने को मजबूर हैं. लगातार स्क्रीन के सामने बने रहने और हर वक्त उपलब्ध रहने की वजह से लोग मानसिक थकान, तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं. ऐसे में यह बिल करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की उम्मीद लेकर आया है.

ऐसा नहीं है कि यह कानून पहली बार भारत में ही पेश हो रहा है. दुनिया में इस तरह के कानून कई देशों में पहले से बने हुए हैं. इस तरह का का कानून सबसे पहले फ्रांस में 2017 में लागू किया गया था. उस कानून के तहत 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों पर वह बंधनकारी था. इसके बाद स्पेन समेत कई देशों में इस तरह के कानून बने और सफलतापूर्वक अब तक लागू हो रहे हैं. इस तरह के कानून में कंपनियों को साफ-साफ गाइडलाइन बनानी होती है, ताकि कर्मचारियों पर डिजिटल दबाव न बने. इससे वहां कामकाजी लोगों को काफी मानसिक राहत मिली है.

क्या संसद में पास हो पाएगा ये बिल?

हालांकि भारत में यह बिल पास हो पाएगा या नहीं, इस बारे में अभी संशय है. इसकी वजह ये है कि यह एक प्राइवेट मेंबर बिल है और ऐसे अधिकतर बिल सरकारी जवाब के बाद वापस ले लिए जाते हैं. फिलहाल सरकार की ओर से इस बिल पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. अगर सरकार इस बिल पर गंभीरता से चर्चा कर कानून का रूप देने को तैयार होती है तो इससे देश का वर्क कल्चर काफी हद तक बदल जाएगा. जॉब करने वाले लोग अपने ऑफिस और परिवार में संतुलन बिठाकर तनाव से खुद को बचा सकेंगे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Right to Disconnect Bill 2025supriya Sule

Trending news

जब तक दुनिया रहेगी बाबरी मस्जिद... '6 दिसंबर' पर असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर
Babri Masjid
जब तक दुनिया रहेगी बाबरी मस्जिद... '6 दिसंबर' पर असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर
IndiGo flight ने दिया धोखा, रेलवे ने थामा यात्रियों का हाथ, हावड़ा-CSMT स्पेशल ट्रेन
IndiGo flight cancellation
IndiGo flight ने दिया धोखा, रेलवे ने थामा यात्रियों का हाथ, हावड़ा-CSMT स्पेशल ट्रेन
बंगाल में हुमायूं ने रखी बाबरी की नींव, कहा- मुसलमानों के रहते कोई हिला न सकेगा ईंट
Babri Masjid
बंगाल में हुमायूं ने रखी बाबरी की नींव, कहा- मुसलमानों के रहते कोई हिला न सकेगा ईंट
मराठी गाने पर जमकर थिरके अजीत-रोहित पवार; फैमिली फंक्शन में भूल गए राजनीतिक मतभेद
Ajit Pawar
मराठी गाने पर जमकर थिरके अजीत-रोहित पवार; फैमिली फंक्शन में भूल गए राजनीतिक मतभेद
'यह मेरे लिए चौंकाने वाला है...', किस नोटिस पर विवश हुए डीके शिवकुमार?
DK Shivakumar
'यह मेरे लिए चौंकाने वाला है...', किस नोटिस पर विवश हुए डीके शिवकुमार?
भारत-रूस नजदीकी से परेशान अमेरिका! जयशंकर बोले- 'किससे रिश्ता रखना है हम तय करेंगे'
india us trade deal
भारत-रूस नजदीकी से परेशान अमेरिका! जयशंकर बोले- 'किससे रिश्ता रखना है हम तय करेंगे'
हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकी मत समझो...दिल्ली हमले पर उमर अबदुल्ला बोले- हम भी रोए थे
Delhi Blast 2025
हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकी मत समझो...दिल्ली हमले पर उमर अबदुल्ला बोले- हम भी रोए थे
'नेहरू को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें ...', किस बात पर भड़कीं सोनिया गांधी?
sonia gandhi
'नेहरू को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें ...', किस बात पर भड़कीं सोनिया गांधी?
हम भारत हैं, हमारे नियम हैं: ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर का बड़ा बयान, आसिम मुनीर पर...
S Jaishankar
हम भारत हैं, हमारे नियम हैं: ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर का बड़ा बयान, आसिम मुनीर पर...
पाकिस्तान बना चीन का 'वकील', भारत बोला- ‘नक्शे बदलने से हकीकत नहीं बदलती’
China Arunachal Pradesh Claim
पाकिस्तान बना चीन का 'वकील', भारत बोला- ‘नक्शे बदलने से हकीकत नहीं बदलती’