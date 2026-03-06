सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से निकलीं बॉक्सर किरण बिश्नोई को CISF समारोह में सम्मान, अमित शाह ने उपलब्धियों को सराहा

What is Subhash Chandra Foundation: ओडिशा के मुंडाली में हुए CISF के 57वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिला मुक्केबाज किरण बिश्नोई को सम्मानित किया है. वे हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर क्षेत्र की रहने वाली हैं और 81 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में खेलती हैं. वे सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के आदमपुर ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण पाकर यहां तक पहुंची हैं. बैंकॉक में आयोजित इंटरनेशनल ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप और ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में वे सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर चुकी हैं.

7 साल पहले सीखने शुरू किए थे मुक्केबाजी के गुर

किरण बिश्नोई ने 7 साल पहले सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के आदमपुर ट्रेनिंग सेंटर में मुक्केबाजी सीखनी शुरू की थी. इसके बाद वे धीरे-धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं. वर्तमान में वे खेल कोटे से CISF में हवलदार के पद पर कार्यरत हैं. शुक्रवार को उनके जीवन का वह सुखद पल आया, जब CISF के स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें सम्मानित किया. सुभाष चंद्रा फाउंडेशन एक सामाजिक और खेल प्रोत्साहन करने वाली संस्था है. खासकर हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में यह संस्था बेहतरीन काम कर रही है.

समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, '57 सिर्फ आंकड़ा नहीं है. ये पुरुषार्थी यात्रा की गाथा है. हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने का जज्बा सीआईएसएफ के जवानों ने दिखाया है. आज मैं परेड का निरीक्षण कर रहा था. दृढ़ता को कम किए बिना आपके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जो दिखाती है कि आप सिविलियन इलाकों में काम करते हैं. सीआईएसएफ हमेशा राष्ट्र की ढाल बनकर मजबूती से खड़ी है. हमने अभी-अभी फैसला किया है कि सारे बंदरगाहों की रक्षा भी हम सीआईएसएफ को सौंप कर इस मामले में निश्चिंत हो जाएंगे.'

'56 सालों में CISF ने जीते 13700 मेडल'

उन्होंने आगे कहा, '56 सालों में सीआईएसफ ने 13700 पदक हासिल करके बल के नाते अपनी दक्षता का परिचय दिया है. मौजूदा वक्त में सीआईएसएफ 70 हवाई अड्डों समेत 361 महत्वपूर्ण संस्थानों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है. ड्रोन सुरक्षा में भी सीआईएसएफ को नोडल एजेंसी की भूमिका दी गई है.'

देश की भावी सुरक्षा योजनाओं का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा, 'हमने 4 साल पहले सीआईएसएफ को हाईब्रिड मोड में प्राइवेट औद्योगिक संस्थानों को भी सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया था. इसके बाद एक शानदार हाईब्रिड मॉडल तैयार हुआ है. जल्द ही इस बारे में काम शुरू हो जाएगा.'

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलमुक्त बनाने का है. इस मिशन में भी सीआईएसएफ ने अहम भूमिका निभाई है. मार्च के आखिर तक रेड कॉरिडोर का स्वप्न देखने वाले लोगों को पूर्ण रूप से परास्त करके हमारे सुरक्षाबल अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे. आज हम इस मोड़ पर हैं कि यह देश अब नक्सलवाद से हमेशा के लिए आजाद होने जा रहा है.