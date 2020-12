नई दिल्‍ली: शादी को लेकर कई बार लोग अजीब शर्तें रख देते हैं, ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के एक लड़के ने किया. उसने शर्त रख दी कि वो तब तक शादी नहीं करेगा, जब तक कि उसे नया स्‍मार्टफोन (Smartphone) नहीं मिल जाता. बस, फिर क्‍या था उसकी ये अनूठी डिमांड सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो गई. इतना ही नहीं उसे तोहफे में मनचाहा मोबाइल (Mobile) भी मिल गया, वो भी मोबाइल कंपनी की तरफ से.

मांगा था Mi 10T Pro

लड़के ने ऐसे वैसे मोबाइल की भी नहीं बल्कि हाल ही में लॉन्‍च हुआ Mi 10T Pro मोबाइल की डिमांड की थी. उसकी इस पोस्‍ट की खबर मोबाइल कंपनी तक पहुंची और कंपनी ने भी कमाल का एक्‍शन लेते हुए उसे मोबाइल तोहफे में भेज दिया. इतना ही नहीं भारत में शाओमी के वाइस प्रेसिडेंट और एमडी मनु कुमार जैन ने उसे स्‍मार्टफोन भेजने के बाद मजेदार रिप्‍लाई भी दिया.

Finally received this monster. The Mi 10T Pro display is indeed impressive. Most gorgeous phone. The amazing #108MP flagship #Mi10TPro . So many features. Under 40K, #Mi10T Pro is pretty good value for a phone. Thank you so much @manukumarjain @XiaomiIndia

कमाल अहमद नाम के इस लड़के ने फोन मिलने के बाद ट्वीट किया, 'फाइनली मुझे मॉन्‍स्‍टर मिल गया.' इस पर शाओमी के एमडी ने रिप्‍लाई किया, 'हाहा! मुझे लगता है कि अब आप शादी के लिए तैयार हैं.'

haha! I think you are now ready to get married

On a serious note, #Mi10TPro is probably the best flagship phone in India right now. I hope you like it. Please do try out the #108MP camera and share your feedback with us.

I #Mi #Mi10 #Mi10T https://t.co/fsrOsQfVZP pic.twitter.com/mKVvZw9SH6

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) December 21, 2020