BoycottTanishq: तनिष्क के नए विज्ञापन पर फूटा लोगों का गुस्सा, कंपनी ने वीडियो हटाया

नई दिल्ली: त्योहारी सीजन से पहले देश के मशहूर ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क (Tanishq) ने अपने प्रमोशन के लिए नया विज्ञापन जारी किया, लेकिन वीडियो सामने आते ही लोगों ने ट्विटर पर तनिष्क को ट्रोल करना शुरू कर दिया. इसके पीछे कारण था विज्ञापन में हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़के से शादी (Interfaith Marriage) का दिखाया जाना. यूजर्स का गुस्सा इतना ज्यादा था कि ट्विटर पर #BoycottTanishq ट्रेंड करने लगा. हालांकि विवाद बढ़ने के बाद तनिष्क ने वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल से हटा दिया.

क्या है तनिष्क के विज्ञापन में

तनिष्क (Tanishq) के नए विज्ञापन में एक हिंदू महिला को दिखाया गया है, जिसकी मुस्लिम परिवार में शादी हुई है. वीडियो में इस महिला का गोदभराई यानि बेबी शावर (Baby Shower) का फंक्शन दिखाया गया है. मुस्लिम परिवार हिंदू कल्चर के हिसाब से सभी रस्मों को करता है. अंत में प्रेग्नेंट महिला अपनी सास से पूछती है, "मां ये रस्म तो आपके घर में होती भी नहीं है न?" इस पर उसकी सास जवाब देती है, "पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है न?" वीडियो में हिंदू-मुस्लिम परिवार को एकजुट दिखाने की कोशिश की गई है.

लोगों को पसंद नहीं आया वीडियो

वीडियो सामने आने के बाद तनिष्क (Tanishq) को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा और उसके बायकॉक की बात करने लगे. लोगों ने हिंदू-मुस्लिम के बारे में बात करते इस ऐड (Advertisement) को पसंद नहीं किया और इसे लव-जिहाद को बढ़ावा देने वाला करार दिया. इसके बाद ट्विटर पर तनिष्क के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई और लोग तनिष्क के गहने ना खरीदने की बात करते हुए इसे बायकॉट करने की मांग करने लगे.

सोशल मीडिया पर आए लोगों के रिएक्शन

Please @TanishqJewelry also show an ad where a muslim woman celebrates eid with her hindu in-laws. Also hire few dozen exxtra security guards around your showrooms and offices because that offense generally tends to become deadly. #BoycottTanishq https://t.co/ImACJ3mFEs — Maddy (@jai_in_) October 12, 2020

This sweet trap cost us our daughters. Until when this will contine in Secular India? LJ support by #Tanishq - disgusting :-( Trust not backed by historical precedence mostly result into cruelty, torture and suitcases.@madhukishwar @ShefVaidya @SanjeevSanskrit pic.twitter.com/SMGtXranXV — सत्य अन्वेषक (@SatyaAnveshak) October 11, 2020

#BoycottTanishq

many brands are doing this why, why they want to destroy Hinduism.

Tanishq jewelry is promoting diwali ad in which hindu girl is married to a muslim and got pregnant and also showing that muslim are peaceful in religion and promoting love jihad openly. — FilmySoup (@FilmySoup) October 12, 2020

Why i see Hindu daughter in law everywhere....why dont you show Muslim daughter in law anywhere. Just Asking #BoycottTanishq — Ranzy Singh (@ranzysingh) October 12, 2020

@TanishqJewelry this is in extremely bad taste. Stop promoting love jihad. Priya Soni whose Muslim husband beheaded her bcos she refused to convert, is still seeking justice and you are promoting 'secularism'. very disappointing from a big brand like Tanishq. #BoycottTanishq https://t.co/PSkHxkz6k9 — Stop Hindu Hate Advocacy Network (SHHAN) (@HinduHate) October 11, 2020

