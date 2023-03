Viral Video: 2 लड़कों ने जबरन लड़की को कार में डाला, लोग बनाते रहे वीडियो, मदद किसी ने नहीं की

घटना का वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस घटना पर संज्ञान लेते हुए, दिल्ली पुलिस ने स्वत: कार्रवाई करते हुए लड़की और उसके दो पुरुष मित्रों का पता लगाया. घटना शनिवार देर रात की है.

बाहरी दिल्ली के डीसीपी हरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि उन्हें एक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा इस बारे में एक पीसीआर कॉल मिली, जिसके बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 365 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और इसकी जांच के लिए टीमों का गठन किया गया.

A dramatic video of a girl being kidnapped by two - three occupants of a car from Outer #Delhi's Mangolpuri has surfaced on social media. pic.twitter.com/ppUlshVVYD

