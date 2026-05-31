वियतनाम के साथ ब्रह्मोस डील लॉक, इंडोनेशिया के साथ फाइनल स्टेज पर बात, दुनिया में कितना बड़ा है हथियारों का बाजार?

Net Worth of Arms Market in World: भारत का रक्षा निर्यात लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है. फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की सफल सप्लाई के बाद अब वियतनाम के साथ भी ब्रह्मोस सौदे को अंतिम रूप दिए जाने की खबरें हैं. वहीं इंडोनेशिया के साथ भी इस मिसाइल प्रणाली की खरीद को लेकर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. ऐसे में भारत अब वैश्विक हथियार बाजार में आर्म्स इंपोर्टर से एक्सपोर्टर के रूप में बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है.

अगर दुनिया में हथियार और गोला-बारूद से जुड़े बाजार की बात की जाए तो उसे मौजूदा समय में लगभग 59 अरब डॉलर (करीब 4.9 लाख करोड़ रुपये) आंका जाता है. हालांकि, दुनिया में विभिन्न जगहों पर चल रहे संघर्षों, विवादों और विभिन्न देशों के बढ़ते रक्षा बजट के कारण आने वाले वर्षों में इसके 162 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. ऐसे माहौल में ब्रह्मोस जैसी अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों की मांग तेजी से बढ़ना भारतीय हथियारों के प्रति दुनिया का भरोसा दिखाता है.

क्या है ब्रह्मोस, जिससे डरते हैं दुश्मन?

ब्रह्मोस भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से विकसित दुनिया की सबसे तेज स्पीड वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी गति है. यह ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना यानी मैक 2.8 से 3 की रफ्तार से लक्ष्य को भेद सकती है. इसकी मारक क्षमता लगभग 290 से 450 किलोमीटर तक है. हालांकि, इसके नए संस्करणों में ब्रह्मोस की मारक रेंज को 800 किमी तक बढ़ाने की कोशिश हो रही है.

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कभी भी वार नहीं जाता खाली

ब्रह्मोस की एक और खासियत इसकी सटीकता है. यह समुद्र, जमीन और हवा से दागी जा सकती है और बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती है. इसकी 'फायर एंड फॉरगेट' तकनीक इसे और अधिक प्रभावी बनाती है. यानी कि इसका कोई भी वार कभी बेकार नहीं जाता है. यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे भरोसेमंद और घातक क्रूज मिसाइल प्रणालियों में गिना जाता है.

चीन के खिलाफ प्रभावी प्रतिरोधक

भारत के लिए ब्रह्मोस केवल एक हथियार नहीं बल्कि रणनीतिक कूटनीति का भी महत्वपूर्ण साधन बन चुका है. दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना चाहते हैं. ऐसे में ब्रह्मोस उन्हें चीन के खिलाफ एक प्रभावी प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर सकती है.

दुनिया में बढ़ रही भारत की धमक

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ सौदे सफलतापूर्वक पूरे हो जाते हैं तो भारत का रक्षा निर्यात और अधिक बढ़ेगा. इससे न केवल विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि होगी बल्कि भारत की वैश्विक सामरिक स्थिति भी मजबूत होगी. जब दुनिया में भू-राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है तो ऐसे समय में ब्रह्मोस मिसाइल भारत की तकनीकी क्षमता, रक्षा आत्मनिर्भरता और निर्यात शक्ति का प्रतीक बनकर उभरी है. आने वाले वर्षों में यह मिसाइल भारत को वैश्विक रक्षा उद्योग के प्रमुख निर्यातकों की कतार में खड़ा कर सकती है.