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दुनियाभर में बज रहा ब्रह्मोस का डंका... इंडोनेशिया, वियतनाम के अलावा आसमान और भी हैं

BrahMos deal: ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत से दुनिया हैरान है. कई देश अपनी सुरक्षा के लिए भारत के साथ इस 'रामबाण' मिसाइल की डील करके अपने आसमान को सुरक्षित करने की गारंटी मान रहे हैं. वियतनाम और इंडोनेशिया से इतर तुर्किये तक भारत की इस मिसाल की 'मार' यानी मारक क्षमता से परेशान हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 31, 2026, 12:07 AM IST
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दुनियाभर में बज रहा ब्रह्मोस का डंका... इंडोनेशिया, वियतनाम के अलावा आसमान और भी हैं

BrahMos deal with Vietnam Indonesia: भारत डिफेंस सेक्टर में भी तेजी से आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है. मेड इन इंडिया हथियारों को कई देश अपनी सुरक्षा की गारंटी मानने लगे हैं, खासकर ब्रह्मोस मिसाइल की दीवानगी सातों महाद्वीपों में देखने को मिल रही है. वियतनाम के साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का समझौता पहले ही हस्ताक्षरित हो चुका है, जबकि इंडोनेशिया के साथ इसी प्रकार का एक अन्य मिसाइल समझौता अंतिम चरण में है.

सिंगापुर में आयोजित शांग्री-ला डायलॉग के इतर एक मीडिया कार्यक्रम में वियतनाम के एक प्रतिनिधि द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा, 'मेरी समझ के अनुसार इंडोनेशिया और वियतनाम दोनों के साथ समझौते अंतिम चरण में हैं. मेरी जानकारी के मुताबिक वियतनाम के साथ समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं. हालांकि इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह समझौता हो चुका है.'

रिपोर्टों के मुताबिक, वियतनाम के साथ यह समझौता प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक हेल्प समेत करीब 6,000 करोड़ रुपये (629 मिलियन डॉलर) का हो सकता है. 

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तकनीक साझा करने पर बड़ा बयान

सिंगापुर में रक्षा सचिव ने ये भी बताया कि भारत के मित्र देशों के साथ हम तकनीक साझा करने के लिए तैयार हैं. वहीं अन्य देशों को केवल मिसाइल दी जाएगी. उन्हें चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर अन्य तकनीकि सहायताएं समझौते के मुताबिक दी जाएंगी. रक्षा सचिव ने आगे कहा, 'फिलीपींस, भारत-रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का पहला खरीदार था. भारत की आसियान देशों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता रखता है. फिलीपींस को दो साल पहले 2024 में ब्रह्मोस की पहली खेप मिली थी, जबकि दूसरी खेप भारत ने अप्रैल 2025 में सौंपी थी.

उन्नत मिसाइल तकनीकों को साझा करने के व्यापक मुद्दे पर बात करते हुए सिंह ने कहा कि भारत की 11 सदस्यीय आसियान समूह के देशों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता है और भारत आप सभी को मित्रवत देश मानते हैं, जिनके साथ हम उन्नत रक्षा तकनीकों को साझा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी देश आमतौर पर अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां और प्लेटफॉर्म उन्हीं देशों को बेचते हैं जिन्हें वे अपने भरोसेमंद और मित्र साझेदार मानते हैं. खासकर मिसाइल बेचना अलग बात है; तकनीक सबके साथ ट्रांसफर नहीं की जाती है. स्वाभाविक रूप से आप तकनीक उन्हीं लोगों के साथ साझा करते हैं जिन पर आपको भरोसा होता है.'

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, जिन्हें हाल ही में डीआरडीओ (DRDO) के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है, उन्होंने शनिवार को शांग्री-ला डायलॉग के दौरान ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और नीदरलैंड्स के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं. इस कवायद को भारत द्वारा हिंद-प्रशांत और यूरोपीय साझेदारों के साथ रक्षा कूटनीति को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

 

 

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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