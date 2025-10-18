Advertisement
Hindi Newsदेश

'हर इंच ब्रह्मोस की रेंज...', देश के दुश्मनों को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की कड़ी चेतावनी; थर-थर कांपेंगे चीन और पाक

Rajnath Singh Warning To Pakistan: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के पड़ोसी देश का हर इंच ब्रह्मोस मिसाइलों की रेंज में है. बता दें, ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो जमीन और हवा दोनों से दागी जा सकती है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 18, 2025, 08:02 PM IST
Brahmos Missile: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के पड़ोसी देश का हर इंच ब्रह्मोस मिसाइलों की रेंज में है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को महज एक ट्रेलर बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के पड़ोसी देश का हर इंच ब्रह्मोस मिसाइलों की रेंज में है. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा करते हुए इसे महज एक ट्रेलर बताया.

राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर साधा निशाना

राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस भारत की सुरक्षा के लिए कारगर साबित हुआ. जीतना सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारी आदत बन गई है... ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ, वह तो बस एक ट्रेलर था. हालांकि, उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है, तो मुझे इस बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि वह और क्या कर सकता है. रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि ब्रह्मोस भारतीय सशस्त्र बलों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है और इसने राष्ट्र के इस विश्वास को मजबूत किया है कि सपनों को वास्तविकता में बदला जा सकता है. 

 बता दें, ब्रह्मोस ने ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा 26 लोगों की बर्बर हत्या के जवाब में भारत की प्रतिक्रिया थी. नई दिल्ली द्वारा किए गए इन हमलों में पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (POK) में कई आतंकी शिविरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया. जवाबी कार्रवाई में, पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए, जिन्हें भारत ने सफलतापूर्वक मार गिराया और इस प्रक्रिया में दोनों पड़ोसी देशों के बीच चार दिनों तक भीषण संघर्ष चला जिसके बाद युद्धविराम पर सहमति बनी.

