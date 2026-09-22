स्वास्थ्य संवाद 2026: 'डॉक्टर गूगल' और अंधविश्वास से कैसे बर्बाद हो रही दिमागी सेहत? एक्सपर्ट्स से समझें पूरा सच

सिर में दर्द बना रहे, चीजें याद न रहें या अचानक किसी को दौरा पड़ जाए, तो हम क्या करते हैं? सीधे गूगल पर इलाज खोजने लगते हैं या फिर झाड़-फूंक और अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाते हैं. सच यह है कि हम दिल और पेट का तो पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन दिमाग की सेहत को बिल्कुल भूल जाते हैं. इसी लापरवाही का नतीजा है कि आज दुनिया में 3 अरब से ज्यादा लोग किसी न किसी दिमागी बीमारी से जूझ रहे हैं और हर साल एक करोड़ से ज्यादा लोगों की जान जा रही है.
'स्वास्थ्य संवाद' की इस खास चर्चा में इहबास (IHBAS) की न्यूरोलॉजी हेड डॉ. सुमन कुशवाहा और वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सोनिया लाल गुप्ता ने बताया कि आखिर कैसे देर रात तक काम करने की आदत, बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल और अनकंट्रोल्ड बीपी-शुगर हमारे दिमाग को चुपचाप खोखला कर रहे हैं. डॉक्टरों ने यह भी समझाया कि क्या हर दौरा वाकई मिर्गी होता है, 50 की उम्र में ही लोग भूलने की बीमारी (डिमेंशिया) का शिकार क्यों बन रहे हैं, और स्ट्रोक (लकवा) के लक्षण दिखते ही शुरुआती साढ़े 4 घंटे मरीज को नई जिंदगी कैसे दे सकते हैं.
डॉ. सुमन कुशवाहा बताती हैं कि दिमागी बीमारियां बहुत आम समस्याओं से शुरू होकर बेहद गंभीर रूप ले सकती हैं.
शुरुआती परेशानियां: इसमें सबसे आम उदाहरण माइग्रेन है, जिससे बड़ी संख्या में लोग जूझते हैं. इसके बाद अचानक होने वाला लकवा या स्ट्रोक आता है.
दिमाग का इन्फेक्शन: भारत में टीबीएम (ट्यूबरकुलर मेनिनजाइटिस) और न्यूरोसिस्टीसर्कोसिस (दिमाग में कीड़े की गांठ) के मामले काफी देखने को मिलते हैं.
उम्र से जुड़ी बीमारियां (डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स): इनमें भूलने की बीमारी (डिमेंशिया), पार्किंसंस और उससे जुड़ी दिक्कतें शामिल हैं.
एपिलेप्सी (मिर्गी): यह दिमागी गड़बड़ियों का सबसे आम रूप है.
डॉ. कुशवाहा कहती हैं कि ये सभी बीमारियां इंसान को किसी न किसी तरह की शारीरिक या मानसिक लाचारी की तरफ धकेल देती हैं.
पहले माना जाता था कि डिमेंशिया यानी याददाश्त खोने की बीमारी बुढ़ापे में ही होती है. लेकिन डॉ. सुमन कुशवाहा के मुताबिक, भारत में अब 50 साल की उम्र में भी इसके मरीज सामने आ रहे हैं. उन्होंने इसकी सबसे बड़ी वजह बिगड़ती लाइफस्टाइल को बताया है.
डॉ. कुशवाहा ने नींद की अनदेखी को लेकर सख्त चेतावनी दी. उन्होंने कहा, 'आजकल लोग इस बात को बड़े गर्व से बताते हैं कि वे देर रात तक काम करते हैं, 3-3 बजे उठकर ईमेल चेक करते हैं. इस आदत को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, जो सीधे आपके दिमाग पर वार कर रही है? दिमाग के लिए भरपूर और गहरी नींद बहुत जरूरी है. जब हम गहरी नींद में सोते हैं, तभी दिमाग के टॉक्सिन्स (जहरीले तत्व) बाहर निकलते हैं. नींद ही वह अकेला वक्त है जब दिमाग खुद अपनी सफाई करता है.'
इसका उदाहरण स्ट्रोक है, जो अचानक होता है, इसमें शरीर का कोई एक हाथ या पैर अचानक सुन्न हो जाता है या काम करना बंद कर देता है. इसका मतलब साफ है कि दिमाग के उस हिस्से तक खून की सप्लाई अचानक रुक गई है.
डॉ. कुशवाहा कहती हैं कि मरीज को दोबारा ठीक होने में 6 महीने, साल भर या उससे भी ज्यादा समय लग जाता है. अगर पीड़ित व्यक्ति ही घर का अकेला कमाने वाला हो, तो पूरे परिवार पर पहाड़ टूट पड़ता है. स्ट्रोक के सबसे बड़े विलेन हैं अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज. ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं, जिन्हें नियमित जांच और दवा से आसानी से काबू में रखा जा सकता है. इसके अलावा सड़कों पर होने वाले हादसों (हेड इंजरी) के चलते भी बड़ी संख्या में लोग जीवनभर की दिव्यांगता झेलने को मजबूर हो जाते हैं.
लोगों के मन में यह बहुत बड़ा भ्रम रहता है कि किसी को एक बार भी दौरा पड़ा तो वह मिर्गी का मरीज हो गया. इस पर डॉ. सुमन कुशवाहा ने स्थिति साफ की है. उन्होंने कहा, 'अगर किसी को जीवन में सिर्फ एक बार दौरा पड़ा है, तो उसे केवल 'सीजर' कहा जाता है, मिर्गी नहीं, लेकिन जब दौरे बार-बार आने लगें, लगातार बने रहें और साल-दो साल तक जारी रहें, तब उसे 'एपिलेप्सी' (मिर्गी) का डायग्नोसिस दिया जाता है. अफसोस की बात यह है कि मिर्गी को लेकर हमारे समाज में बहुत ज्यादा अंधविश्वास है. लोग दौरे पड़ने पर डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़-फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे सही वक्त पर इलाज शुरू ही नहीं हो पाता.'
अक्सर देखा जाता है कि घरों के ड्राइंग रूम में बैठकर ही लोग मरीज की बीमारी तय कर देते हैं, कोई इसे 'ऊपरी हवा' बता देता है, तो कोई 'डॉक्टर गूगल' पर सर्च करके खुद ही डॉक्टर बन जाता है. इस पर डॉ. सोनिया लाल गुप्ता चेतावनी देते हुए कहती हैं कि इलाज में देरी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है. उन्होंने कहा, 'दिमाग के मामले में एक-एक सेकंड कीमती है. इलाज में आप जितनी भी देरी करते हैं, उसके हर सेकंड में दिमाग के लाखों न्यूरॉन्स हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं. हम जो अपनी एक उंगली भी हिला पाते हैं, वह दिमाग के इन्हीं न्यूरॉन्स के दम पर संभव है. अगर वह हिस्सा डैमेज हो गया, तो हाथ-पैर पूरी तरह बेकार हो जाएंगे.'
डॉ. सोनिया लाल गुप्ता ने स्ट्रोक के मरीजों के लिए 'गोल्डन ऑवर' का महत्व समझाया. उन्होंने कहा कि अगर किसी को स्ट्रोक (इस्केमिक स्ट्रोक, जहां दिमाग की नस में खून का थक्का जम जाता है) हुआ है और मरीज साढ़े चार घंटे के भीतर अस्पताल पहुंच जाता है, तो उसे क्लॉट घोलने वाली दवाएं दी जा सकती हैं. यह समय पर मिला इलाज मरीज को लकवे और ताउम्र की अपंगता से बचाकर पूरी जिंदगी सुरक्षित कर सकता है. अगर यह कीमती वक्त निकल गया, तो मरीज की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है और वह जीवनभर के लिए दूसरों पर निर्भर हो सकता है.
एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि दिमागी बीमारियों के लक्षण दिखने पर इंटरनेट पर खुद इलाज खोजने या अंधविश्वास में वक्त गंवाने के बजाय सीधे न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें. अपनी नींद पूरी रखें, ब्लड प्रेशर और शुगर को काबू में रखें, और याद रखें कि स्ट्रोक या दौरे के मामले में शुरुआती चंद मिनट मरीज की पूरी जिंदगी तय करते हैं.