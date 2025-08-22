Breach in Parliament security: संसद की सुरक्षा में लगी सेंध, परिसर में शख्स ने कैसे की घुसपैठ?

Parliament Security lapse: संसद भवन की सुरक्षा में एक बार फिर गंभीर चूक सामने आई है. शुक्रवार (22 अगस्त) को एक अज्ञात शख्स ने दीवार फांदकर संसद परिसर में प्रवेश कर लिया. इस घटना के समय परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए युवक को तुरंत दबोच लिया.शुरुआती जांच में पता चला कि युवक ने पहले संसद भवन परिसर से सटे एक पेड़ पर चढ़कर दीवार तक पहुंच बनाई और फिर परिसर में छलांग लगा दी.

इस दुस्साहसिक हरकत के बावजूद युवक ज्यादा दूर नहीं जा सका और सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया. फिलहाल अभी तक इस आरोपी की पहचान उजागर नहीं हो सकी है, न ही यह स्पष्ट है कि उसका संसद परिसर में घुसने का इरादा क्या था? संसद की सुरक्षा में तैनात एजेंसियां आरोपी से पूछताछ कर रही हैं. इस दौरान एक और चौंकाने वाली बात यह रही कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने खुद यह स्वीकार किया कि उन्हें इस घटना की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स से मिली है.

पहले भी 2023 में हुआ था ऐसा मामला

दिल्ली पुलिस तभी मामले की जांच शुरू कर सकेगी जब संसद सुरक्षा एजेंसियां आरोपी को उनके हवाले करेंगी. फिलहाल पूछताछ संसद सुरक्षा टीम द्वारा ही की जा रही है. हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब संसद की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया हो. इसके पहले भी संसद भवन में सुरक्षा चूक के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें दिसंबर 2023 की गैलरी से रंग छोड़ने वाली गैस फेंकने की घटना शामिल है. ऐसे में एक बार फिर संसद सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

मानसिक रूप से कमजोर है आरोपी!

सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक इस शख्स ने पेड़ के सहारे लगी दीवार से कूद कर सुबह लगभग 6:30 बजे संसद भवन में एंट्री मारी. इसके बाद रेलभवन की तरफ से दीवार कूद कर नई संसद भवन के गरुड़ द्वार तक पहुंच गया था. संसद भवन में मौजूद सिक्योरिटी ने आरोपी पकड़ लिया है और उससे पूछताछ कर रही है. आरोपी के पास कोई बैग नहीं पाया गया है. पूछताछ में वो मानसिक रूप से कमजोर दिखाई दे रहा है.

