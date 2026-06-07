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विनाश नहीं... विकास का विस्फोट, कश्मीर में 9 जून को 'ब्रेक-थ्रू' ब्लास्ट से क्या हो जाएगा? PAK-चीन की अभी से बढ़ रही धड़कनें

Where is Zojila Tunnel Being Built: विनाश नहीं... विकास का विस्फोट, कश्मीर में 9 जून को जोजिला टनल में 'ब्रेक-थ्रू' ब्लास्ट होगा. यह विनाश नहीं, विकास का विस्फोट होगा. इस विस्फोट की आहट से PAK-चीन की धड़कनें अभी से क्यों बढ़ रही हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 07, 2026, 06:03 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:06 AM IST
विनाश नहीं... विकास का विस्फोट, कश्मीर में 9 जून को 'ब्रेक-थ्रू' ब्लास्ट से क्या हो जाएगा? PAK-चीन की अभी से बढ़ रही धड़कनें

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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