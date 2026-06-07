विनाश नहीं... विकास का विस्फोट, कश्मीर में 9 जून को 'ब्रेक-थ्रू' ब्लास्ट से क्या हो जाएगा? PAK-चीन की अभी से बढ़ रही धड़कनें

इस टनल में लोगों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई अहम इंतजाम किए जा रहे हैं. प्रत्येक 250 मीटर पर इस टनल में पैदल क्रॉस पैसेज और हर 750 मीटर पर वाहन क्रॉस पैसेज होगा. गाड़ी खराब होने पर इसमें पार्किंग के लिए स्पेशल स्पेस होगा. आग से बचाव के लिए ऑटोमैटिक फायर डिटेक्शन और वेंटिलेशन सिस्टम होगा. सेफ्टी के लिए लिहाज से CCTV और इमरजेंसी टेलीफोन की सुविधा होगी. बर्फीले तूफानों से बचाव के लिए बाहरी हिस्सों में स्नो गैलरी, कैच डैम आदि भी बनाए जाएंगे. भूकंप के खतरों से निपटने के लिए स्पेशल स्टील और तकनीक भी लगाई जा रही है.