विनाश नहीं... विकास का विस्फोट, कश्मीर में 9 जून को 'ब्रेक-थ्रू' ब्लास्ट से क्या हो जाएगा? PAK-चीन की अभी से बढ़ रही धड़कनें

Benefits of Zojila Tunnel to Kashmir-Ladakh: कश्मीर घाटी में 9 जून का दिन जोजिला टनल प्रोजेक्ट में एक ऐतिहासिक पल लेकर आने वाला है. उस दिन वहां पर विनाश नहीं, बल्कि विकास का विस्फोट होगा. विस्फोट भी कुछ ऐसा, जिसे देखने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी वहां पर मौजूद रहेंगे. वे जोजिला टनल के अंतिम ब्रेक-थ्रू ब्लास्ट को ट्रिगर करेंगे. इसके साथ ही कश्मीर और लद्दाख बिना मौसमी रुकावट के लिए हमेशा के लिए एक-दूसरे से जुड़ जाएंगे.
असल में जोजिला टनल के लिए कश्मीर और लद्दाख दोनों तरफ से खुदाई चल रही. इस ब्लास्ट के साथ ही टनल के दोनों सिरे मिल जाएंगे. जिसके बाद किसी भी मौसम में कश्मीर से लद्दाख आना-जाना आसान हो जाएगा.
बताते चलें कि जोजिला टनल भारत की सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक है. यह टनल 13.15 किलोमीटर लंबी है और सिंगल-ट्यूब बाई-डायरेक्शनल रोड तकनीक से बनाई जा रही है. इस सुरंग का निर्माण करीब 11,578 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है. कंप्लीट होने पर यह ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग होगी. यह टनल श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ेगी और जोजिला दर्रे के खतरनाक रास्ते को पूरी तरह बदल देगी.
मौजूदा समय में सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से जोजिला पास पूरी तरह बंद हो जाता है. जिसके चलते कश्मीर और लद्दाख के बीच संपर्क कई महीनों तक टूट जाता है. लेकिन यह टनल बनने के बाद बर्फबारी की रुकावट दूर हो जाएगी. ऊपर जोजिला पास पर जाए बगैर लोग इस टनल का इस्तेमाल कर साल के 365 दिन एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे.
यह टनल कश्मीर के बालटाल को लद्दाख के मीनामार्ग से जोड़ देगी. इससे दोनों जगहों के बीच यात्रा का समय 3-3.5 घंटे से घटकर मात्र 15-20 मिनट रह जाएगा. इस टनल के निर्माण से लद्दाख में भारतीय सेना की उपस्थिति भी मौजूद होगी. वह साल के 365 दिन रसद-सामग्री वहां मौजूद जवानों तक पहुंचा सकेगी. जिससे चीन और पाकिस्तान वहां पर किसी भी तरह का दुस्साहस करने से पहले कई बार सोचेंगे.
जोजिला टनल की खुदाई दोनों तरफ से बराबर चल रही है. 9 जून को जब 5-10 मीटर की खुदाई बाकी रह जाएगी ब्रेक-थ्रू ब्लास्ट होगा. इससे दोनों तरफ की मिट्टी और चट्टानें टूट जाएगी, जिसे मशीनों के जरिए बाहर निकाल लिया जाएगा. इसके साथ ही खुदाई कर रही दोनों टीमें अंदर मिल जाएंगी. इसे हैंडशेक भी कहा जा रहा है. इंजीनियरिंग के लिहाज से इसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है.
इस टनल का निर्माण मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) कर रही है. टनल की कुल लागत 6 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा है. हालांकि, ब्रेक-थ्रू ब्लास्ट के बाद भी यह टनल यातायात के लिए तुरंत शुरू नहीं हो सकेगी. इसके बाद फिनिशिंग, लाइनिंग, वेंटिलेशन, फायर फाइटिंग, इमरजेंसी सिस्टम और रोड वर्क का काम चलेगा. यह सारा काम खत्म होने के बाद फरवरी 2028 में इस टनल को देश को समर्पित कर दिया जाएगा.
इस टनल में लोगों की सुविधा और सुरक्षा के लिए कई अहम इंतजाम किए जा रहे हैं. प्रत्येक 250 मीटर पर इस टनल में पैदल क्रॉस पैसेज और हर 750 मीटर पर वाहन क्रॉस पैसेज होगा. गाड़ी खराब होने पर इसमें पार्किंग के लिए स्पेशल स्पेस होगा. आग से बचाव के लिए ऑटोमैटिक फायर डिटेक्शन और वेंटिलेशन सिस्टम होगा. सेफ्टी के लिए लिहाज से CCTV और इमरजेंसी टेलीफोन की सुविधा होगी. बर्फीले तूफानों से बचाव के लिए बाहरी हिस्सों में स्नो गैलरी, कैच डैम आदि भी बनाए जाएंगे. भूकंप के खतरों से निपटने के लिए स्पेशल स्टील और तकनीक भी लगाई जा रही है.
जोजिला टनल न केवल कश्मीर और लद्दाख को हमेशा के लिए एक कर देगी बल्कि इससे दोनों क्षेत्रों के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी. इससे क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ेगा, जिससे स्थानीय व्यापार फलेगा-फूलेगा. टूरिस्ट आने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. देश की सुरक्षा के लिहाज से रक्षा बलों की साल भर मूवमेंट बनी रहेगी. कुल मिलाकर, 9 जून को नितिन गडकरी के हाथों ट्रिगर होने वाला यह ब्लास्ट पूरे देश के लिए गर्व का क्षण बनने जा रहा है.