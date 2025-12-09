'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं' फिर चर्चा में आया वो मामला, हाई कोर्ट को सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने लिया सख्त फैसला

'ब्रेस्ट पकड़ना, पायजामे की डोरी तोड़ना... यह रेप का प्रयास नहीं है.' इसी साल मार्च में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था तो देशभर में डिबेट छिड़ गई थी. कुछ दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी. तत्कालीन चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा था कि कोर्ट की टिप्पणियां असंवेदनशील और अमानवीय हैं. एक बार फिर वही मामला चर्चा में है.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाई कोर्ट के उस विवादित फैसले पर जमकर सुनाया. चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अगुआई वाली पीठ ने कहा कि ऐसी बातें पीड़िता को शिकायत वापस लेने या गलत बयान देने के लिए मजबूर कर सकती हैं. नवंबर 2021 का यह मामला यूपी की एक 14 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का है. मां अपनी बेटी के साथ घर लौट रही थी जब रास्ते में तीन लड़कों ने उसके साथ शर्मनाक हरकत की. नाबालिग बच्ची का प्राइवेट पार्ट पकड़ा और पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया.

हाई कोर्ट से राहत पा गए आरोपी

केस दर्ज हुआ तो आरोपी हाई कोर्ट पहुंच गए. वहां से उन्हें राहत मिल गई और रेप की कोशिश का आरोप हट गया. अब चीफ जस्टिस ने स्पष्ट हिदायत देते हुए कहा कि हाई कोर्ट को फैसला लिखते समय या ऐसी सुनवाई के दौरान इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए. ऐसी चीजें पीड़ित के साथ-साथ समाज पर भी भयावह असर डालती हैं. CJI सूर्य कांत की पीठ ने निर्देश दिया है कि इस केस में आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत रेप और रेप की कोशिश के आरोप के तहत सुनवाई होगी. इससे कम कुछ भी नहीं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं' वाली टिप्पणी पर स्टे को बढ़ा दिया है.

कई ऐसे मौके आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की किसी टिप्पणी या आदेश पर जमकर सुनाया हो. अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वह यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में कोर्ट की असंवेदनशील टिप्पणियों से पीड़ितों को होने वाले नुकसान को लेकर गाइडलाइंस जारी कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी (न्यायालय मित्र) और वरिष्ठ एडवोकेट शोभा गुप्ता से देशभर की अदालतों द्वारा की गई इसी तरह की टिप्पणियों के उदाहरण जुटाने को कहा है. इससे गाइडलाइंस के प्वाइंट्स तैयार करने में मदद मिलेगी.

रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर एडवोकेट ने कहा कि इलाहाबाद ही नहीं, दूसरे कई हाई कोर्ट ने भी ऐसी टिप्पणियां की हैं. एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत देत हुए कहा था कि पीड़िता खुद ही मुसीबत को न्योता देकर घटना के लिए जिम्मेदार है. इसमें कहा गया था कि महिला देर रात शराब के नशे में थक गई थी और आराम करने के लिए आरोपी के साथ चली गई.