Explainer: पूर्वोत्तर से क्यों खोला गया ड्रग्स के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा? BRICS के मंच से समझिए भारत की रणनीति, निशाने पर 'गोल्डन ट्रायंगल'

नशे के विरुद्ध ब्रिक्स का युद्ध जारी है. इसी सिलसिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के बैनर तले असम की राजधानी गुवाहाटी में दो दिवसीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें BRICS के सदस्य देशों के एंटी ड्रग चीफ पहुंचे. पूर्वोत्तर में हो रहे इस आयोजन के लिए भारत सरकार ने असम ही क्यों चुना? आइए विस्तार से समझाते हैं.
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर अनुराग गर्ग ने कहा, 'ब्रिक्स के विस्तार से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी हर वैश्विक चुनौती से निपटने की क्षमता बढ़ी है. नशे की तस्करी के सारे नेटवर्क, डार्कनेट प्लेटफॉर्म, सिंथेटिक ड्रग्स और समुद्री रास्तों के जरिए सीमाओं के पार काम करते हैं. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी हो जाता है.'
BRICS की एंटी-ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक मे ब्राजील के लुकास बारबोसा ने कहा, 'BRICS में एंटी-ड्रग वर्किंग ग्रुप का सहयोग का लंबा और पारंपरिक इतिहास रहा है. ड्रग्स एक अंतरराष्ट्रीय खतरा है, जिससे मिलकर निपटा जा सकता है.'
#WATCH | Guwahati, Assam: On the sidelines of the BRICS Heads of Anti-Drug Agencies Meeting 2026, Lucas Barbosa, Focal Point, Ministry of Foreign Affairs of Brazil, says, "We are very pleased to be here in Guwahati, Assam. We are very thankful to the Indian Chair for the… pic.twitter.com/QHG8Gx9mZl
— ANI (@ANI) July 6, 2026
भारत सरकार की जांच एजेंसियों और असम पुलिस के बयानों और दस्तावेजों के मुताबिक बीते पांच साल में असम में नशे की तस्करी की वारदातों में अप्रत्याशित रूप से इजाफा हुआ है. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसी साल की एक जनवरी को बताया था कि असम में बीते पांच सालों में 2,919 करोड़ की नशीली दवाओं और ड्रग्स की जब्ती के साथ नशे के कारोबार से जुड़े 23000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई. असम में पिछले साल 2025 में NDPS के 3013 मामले दर्ज हुए और करीब 4,500 लोगों को गिरफ्तार किया गया.
बीते कई महीनों में लगातार सामने आए नशे की तस्करी के मामलों से पचा चलता है कि भारत को नशे की तस्करी का खतरा पाकिस्तान से सटे पंजाब से ही नहीं बल्कि नार्थ-ईस्ट से भी है, जो एक तरह से ड्रग्स तस्करी का मेन रूट बनता जा रहा है.
साउथ एशिया में ड्रग्स के प्रोडक्शन और नशे का हब म्यांमार, लाओस और थाईलैंड को जोड़ने वाला इलाका गोल्डन ट्रायंगल के नाम से दुनियाभर में बदनाम है.
इस गोल्डन ट्रांयगल से भारत में नशे की खेप आना बड़ी बात नहीं है. भारत के कुछ इलाके इस ट्रायंगल की सीमा के नजदीक हैं, इसलिए वैसा ही मिलता जुलता गोल्डन ट्रायंगल, नॉर्थ ईस्ट में बनाने की साजिश चल रही है.
पाकिस्तान ड्रोन से आए दिन पंजाब और जम्मू-कश्मीर की सीमा से सटे इलाकों में ड्रग्स भेजकर युवाओं को नशे के जाल में फंसाकर अपने नापाक मंसूबे पूरे करना चाहता है. पाकिस्तान इसके अलावा गुजरात की समुद्री सीमा के रास्ते अवैध बोट के जरिए नशे की खेप भेजता रहता है, वो सब अब आसानी से पकड़ में आ जाती है. जम्मू-कश्मीर में भी ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेजता है, वहां भी उसकी उतनी दाल अब नहीं गलती.
इसलिए अब नॉर्थ ईस्ट के रास्ते भारत को नशे के दलदल में डुबाने का इरादा रखने वाले दुश्मन म्यांमार और बांग्लादेश रूट के जरिए नशे की तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय और सेवेन सिस्टर्स यानी पूर्वोत्तर की एजेंसियां और पुलिस मिलकर ड्रग्स के कारोबार को जड़ से उखाड़ फेकने की मुहिम चला रही हैं.
नशे का इपिसेंटर 'गोल्डन ट्रायंगल' म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है. ये इलाके मेकांग और रुआक नदी के संगम पर मिलते हैं. इस इलाके को ड्रग्स प्रोडक्शन का बड़ा हब माना जाता है. चूंकि मणिपुर और मिजोरम सीधे म्यांमार से सटे हैं. इसलिए ये इलाके ड्रग तस्करों के लिए मेन एंट्री प्वाइंट हैं.
नशे के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के दौरान खुलासा हुआ कि 'गोल्डन ट्रायंगल' से आने वाली हेरोइन और थमफेटामाइन टैबलेट्स इन्हीं राज्यों के रास्ते भारत पहुंचती है. नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं भी म्यांमार से लगती हैं. दुर्गम इलाका होने के चलते हेरोईन और ड्रग्स तस्करों के लिए यह रास्ता मुफीद हो जाता है. मणिपुर की अशांति की एक वजह नशे की इंटरनेशनल तस्करी भी हो सकती है.
मणिपुर में अभी 2024-2025 में ऐसी रिपोर्ट्स आई थीं कि दंगाई और गैरकानूनी कामों से शामिल लोग, मेड इन चाइना बाइक जो दुर्गम इलाकों में भी चल सकती है, वो ट्रैवलिंग बैग में पैक होकर आती हैं. अपराधिक तत्व उन्हें असेंबल करके, पेट्रोल डालते हैं और अपराधिक कृत्य करते हैं. उन गाड़ियों का कोई रजिस्ट्रेशन भारत में नहीं होता है, इसलिए अपराधियों का पकड़ में आना मुश्किल हो जाता है.
म्यांमार का 'शान' और 'काचिन' प्रांत तस्करी का मुख्य केंद्र हैं. ये इलाके पूर्वोत्तर से सटे हैं. यहां महज ड्रग्स का काला कारोबार नहीं होता, म्यांमार के कुछ इलाके फाइनेंशियल फ्रॉड के गढ़ बन चुके हैं. भारत समेत कई देश के युवाओं को हैंडसम सैलरी वाली नौकरी देने का लालच देकर युवाओं को बुलाकर वहां उनसे कॉल सेंटर में एआई की मदद से फाइनेंसियल फ्रॉड कराया जाता है. जो भी लोग टारगेट पूरा नहीं करते उनके ऊपर जुल्म किए जाते हैं, लड़कियों का रेप तक कर दिया जाता है. अभी कुछ दिन पहले केरल का एक लड़का जैसे-तैसे बचकर भारत लौटा था. तब अखबारों में इस रैकेट के बारे में काफी खबरें छपी थीं.
गोल्डन ट्रायंगल से नशे की खेप लाने के बाद असम और पश्चिम बंगाल के रास्ते देश के अन्य प्रदेशों तक पहुंचाना आसान हो जाता है. चूंकि ड्रग्स तस्कर बांग्लादेश और आस-पास का समुद्री मार्ग का भी इस्तेमाल करते हैं. इसलिए ब्रिक्स के सदस्य देशों की मदद से भारत ने नशे के इस हब से दुनिया को बचाने के लिए पूर्वोत्तर के अहम राज्य असम से बड़ा मोर्चा खोल दिया है.
मई के महीने में ही मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने दावा किया था मणिपुर को इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी के रूट के तौर पर इस्तेमाल करने की साजिशें चल रही हैं. उन्होंने पोस्ता की खेती, जंगल की कटाई और नशीले पदार्थों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी.
असम पुलिस के मुताबिक, मिजोरम का कोलासिब, चम्फाई और मणिपुर का चुराचांदपुर जिला ड्रग तस्करी के मुख्य रास्तों में शुमार है. ड्रग्स पैडलर से लेकर नशे के बड़े सौदागरों तक सभी तस्कर पहाड़, घने वीरान जंगलों और सीमा पर कम निगरानी का फायदा उठाकर भारत में नशे की खेप ला रहे हैं. इस तरह पूर्वोत्तर के कई इलाके तस्करी का हब बन चुके हैं
मिजोरम का कोलासिब जिला न केवल म्यांमार और बांग्लादेश, बल्कि असम के कछार और हैलाकांडी से जुड़ा है. यह इलाका समुद्री तस्करी के उन रास्तों से भी जुड़ा है, जिनका इस्तेमाल इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क करते हैं.
गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक दो दिवसीय आयोजन में, ब्रिक्स देशों के बीच नियमित खुफिया जानकारी साझा करने, हर छोटी-बड़ी कंसाइमेंट रोकने और संयुक्त कानून प्रवर्तन प्रयासों के आपसी समन्वय के लिए एक समर्पित ब्रिक्स वर्चुअल वर्किंग ग्रुप की स्थापना का प्रस्ताव रखा जा सकता है. सोमवार को बैठक के पहले दिन भारतीय दल ने नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और उसका सख्ती से पालन करने की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला.