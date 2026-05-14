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Hindi Newsदेशदुनिया में बढ़ते तनाव के बीच BRICS बनेगा गेमचेंजर? युद्ध, आर्थिक संकट के बीच जयशंकर ने कह दी बड़ी बात

दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच BRICS बनेगा गेमचेंजर? युद्ध, आर्थिक संकट के बीच जयशंकर ने कह दी बड़ी बात

BRICS Foreign Ministers Meeting: BRICS विदेश मंत्रियों की यह बैठक 14 और 15 मई तक चलेगी. इसमें सदस्य देशों के बीच वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, विकास से जुड़े मुद्दों और भू-राजनीतिक चुनौतियों पर समन्वय बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी. गौरतलब है कि भारत ने इस साल 1 जनवरी से BRICS की अध्यक्षता संभाली है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 14, 2026, 02:40 PM IST
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दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच BRICS बनेगा गेमचेंजर? (Photo- ANI)
दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच BRICS बनेगा गेमचेंजर? (Photo- ANI)

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को ब्रिक्स 2026 की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में दुनिया तेजी से बदल रही है और ऐसे समय में उभरती अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील देशों की उम्मीदें ब्रिक्स से काफी बढ़ गई हैं. उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्ध जैसे हालात और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स से एक 'रचनात्मक और स्थिरता देने वाली भूमिका' निभाने की अपेक्षा की जा रही है. भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में उद्घाटन भाषण देते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत को 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता मिलने पर सभी सदस्य देशों का सहयोग मिला है और इसी समर्थन की वजह से संगठन लगातार आगे बढ़ रहा है. 

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर जोर देगा. दुनिया इस समय अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है और ऐसे समय में ब्रिक्स देशों की भूमिका पहले से ज्यादा अहम हो गई है. उन्होंने उम्मीद जताई कि BRICS वैश्विक स्तर पर एक 'रचनात्मक और स्थिरता देने वाली ताकत' के रूप में उभरेगा. 

BRICS के विदेश मंत्रियों को जयशंकर का संबोधन

नई दिल्ली में आयोजित BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि दुनिया एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रही है. अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता, व्यापार और तकनीक से जुड़ी मुश्किलें, सप्लाई चेन में बाधाएं और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं. ऐसे माहौल में उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों की नजर BRICS पर टिकी हुई है. 

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कूटनीति को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी

जयशंकर ने कहा कि मौजूदा संघर्षों ने यह साफ कर दिया है कि वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है. उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को भी BRICS देशों की साझा प्राथमिकता बताया. उन्होंने कहा, 'शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे आज भी वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में हैं. हाल के संघर्षों ने बातचीत और कूटनीति के महत्व को और बढ़ा दिया है. आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने में भी सभी देशों की समान रुचि है.'

आर्थिक झटकों से बचाने के लिए भरोसेमंद सप्लाई चेन जरूरी

विदेश मंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, उर्वरक की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाएं और वित्त तक पहुंच जैसे मुद्दे अभी भी कई देशों के लिए बड़ी चिंता बने हुए हैं. उनका मानना है कि BRICS इन समस्याओं से निपटने में विकासशील देशों की मदद कर सकता है. जयशंकर ने आर्थिक मजबूती पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास को बनाए रखने के लिए भरोसेमंद सप्लाई चेन और बाजारों का विविधीकरण बेहद जरूरी है. अगर दुनिया को आर्थिक झटकों से बचाना है तो इन दोनों क्षेत्रों पर गंभीरता से काम करना होगा.

तकनीकें शासन और अर्थव्यवस्था दोनों बदल रहीं हैं

जलवायु परिवर्तन को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि इस पर होने वाली चर्चा केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसमें समानता और 'कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज' यानी साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत का सम्मान होना चाहिए. तकनीक के क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा कि नई तकनीकें वैश्विक शासन और अर्थव्यवस्था दोनों को बदल रही हैं. ऐसे में जरूरी है कि तकनीकी प्रगति का इस्तेमाल समावेशी विकास और बेहतर प्रशासन के लिए किया जाए.

भारत ने चौथी बार संभाली है BRICS की अध्यक्षता

BRICS विदेश मंत्रियों की यह बैठक 14 और 15 मई तक चलेगी. इसमें सदस्य देशों के बीच वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, विकास से जुड़े मुद्दों और भू-राजनीतिक चुनौतियों पर समन्वय बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी. गौरतलब है कि भारत ने इस साल 1 जनवरी से BRICS की अध्यक्षता संभाली है. इससे पहले ब्राजील इस समूह की अध्यक्षता कर रहा था. यह चौथी बार है जब भारत BRICS की कमान संभाल रहा है. इससे पहले भारत 2012, 2016 और 2021 में भी इस संगठन की अध्यक्षता कर चुका है.

यह भी पढ़ेंः नौतपा से पहले बरसे बादल, UP में आंधी-तूफान से 94 की मौत; खौलते समंदर ने बढ़ाई टेंशन!

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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