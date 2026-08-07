/रूस-चीन पर चला भारत का जादू! BRICS में पास कराया ऐतिहासिक संयुक्त घोषणापत्र

10th BRICS Industry Ministers Meeting: अमेरिका-ईरान संघर्ष और वैश्विक तनाव के माहौल के बीच भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है. राजस्थान के जयपुर में आयोजित 10वीं ब्रिक्स (BRICS) उद्योग मंत्रियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुई. इस दौरान भारत ने रूस और चीन जैसी महाशक्तियों की मौजूदगी में सभी सदस्य देशों को एक मंच पर लाते हुए एक ऐतिहासिक 'संयुक्त घोषणापत्र' पर हस्ताक्षर कराए हैं.
जनवरी 2026 में ब्रिक्स की कमान संभालने के बाद भारत की अगुवाई में इसे एक बड़ी डिप्लोमैटिक जीत के रूप में देखा जा रहा है. सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले सालाना ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले इसे भारत की रणनीतिक क्षमता की एक बड़ी मिसाल माना जा रहा है.
वैश्विक व्यापारिक उथल-पुथल के दौर में BRICS देशों का एक साझा घोषणापत्र पर सहमत होना आसान नहीं था. भारत ने सदस्य देशों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक सहयोग, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पर केंद्रित सहमति बनाई. इस बैठक में औद्योगिक सहयोग को व्यावहारिक रूप देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. ब्रिक्स देशों के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) और स्टार्टअप्स के विकास को गति देने के उद्देश्य से एक विशेष रणनीतिक ढांचा तैयार किया गया है. इसके साथ ही, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर तकनीक और फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री वर्किंग ग्रुप हेतु सख्त नियमों व कार्य योजनाओं पर सहमति जताई गई. औद्योगिक मजबूती को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्रणाली को GIS तकनीक से जोड़ने तथा स्मार्ट सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान को लागू करने पर भी विशेष जोर दिया गया.
बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों को सिर्फ बातों से आगे बढ़कर व्यावहारिक कदम उठाने का आह्वान किया. पीयूष गोयल ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अपनी आकांक्षाओं को व्यावहारिक इनोवेशन और सहयोग में बदलना चाहिए. हमें मजबूत उद्योगों के निर्माण के लिए एक-दूसरे की पूरक ताकतों का लाभ उठाना चाहिए. वहीं, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने ब्रिक्स देशों के बीच औद्योगिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि एक समावेशी औद्योगिक भविष्य के निर्माण में आपसी विश्वास और नवाचार ही सबसे बड़ा आधार है.
Jaipur, Rajasthan: The two-day BRICS Industry and Trade Ministers' Meeting commenced at Sawai Man Mahal, Rambagh Palace, with Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and Union Minister of State Jitin Prasada attending the inaugural session. Ministers and senior… pic.twitter.com/NVJKocgjgK
IANS (@ians_india) August 6, 2026
पीयूष गोयल ने रेखांकित किया कि 'न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर ब्रिक्स पार्टनरशिप' (PartNIR) इस पूरे कूटनीतिक सहयोग का मुख्य स्तंभ बनकर उभरा है. इस बार की बैठक का मुख्य विषय था 'मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण'. वर्ष 2009 में गठित इस संगठन में भारत की पहल ने यह साबित कर दिया है कि वह वैश्विक गुटबाजी के बीच भी विभिन्न विरोधी शक्तियों को एक व्यावहारिक एजेंडे पर साथ ला सकता है.
ब्रिक्स का लगातार होता विस्तार इसे पश्चिमी देशों के दबदबे वाले समूहों (जैसे G7) के मुकाबले एक मजबूत आर्थिक शक्ति बना रहा है. ब्रिक्स समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकी में एक बेहद शक्तिशाली ब्लॉक बनकर उभरा है. दुनिया की लगभग 390 करोड़ की आबादी के साथ यह समूह वैश्विक जनसंख्या का करीब 48 प्रतिशत हिस्सा कवर करता है. आर्थिक क्षमता के मामले में, क्रय शक्ति समानता (PPP) के आधार पर ब्रिक्स देशों की कुल जीडीपी 78 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, जो दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 40 प्रतिशत है.
यह आंकड़ा विकसित देशों के प्रमुख समूह G7 से भी काफी आगे निकल चुका है, जिसकी जीडीपी 61 ट्रिलियन डॉलर (वैश्विक जीडीपी का लगभग 28%) है. इसके अलावा, ऊर्जा संसाधनों के मामले में भी यह समूह बेहद समृद्ध है और दुनिया के लगभग 30 प्रतिशत कच्चे तेल का उत्पादन ब्रिक्स देशों द्वारा किया जाता है. ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे संस्थापक सदस्यों के बाद ईरान, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया और यूएई के शामिल होने से इस ब्लॉक की ताकत और व्यापक हो गई है.