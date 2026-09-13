/1 मंच पर आए 21 देश: BRICS के 5 बड़े फैसले, जानिए दिल्ली सम्मेलन से भारत को क्या मिला?

BRICS Summit 2026: दिल्ली में सजे ब्रिक्स के मंच पर जब 21 देश एक साथ बैठे, तो दुनिया ने ग्लोबल साउथ की असली ताकत देखी. 45 पन्नों के साझा घोषणा-पत्र के जरिए इस महामंथन से 5 ऐसे बड़े फैसले निकले, जो आने वाले वक्त में दुनिया की दिशा तय करेंगे. दुनिया के कई हिस्सों में जंग के बीच भारत ने दुनिया को शांति का संदेश दिया है. इस बैठक में दुनिया की आधी आबादी और 40 फीसदी से ज्यादा जीडीपी का प्रतिनिधित्व करने वाले 21 देश एक साथ शामिल हुए थे. सभी के एकमत होने के बाद ब्रिक्स का साझा घोषणा-पत्र जारी हुआ, 45 पन्नों के घोषणा-पत्र में कुल 140 प्वाइंट्स पर सभी ब्रिक्स देश सहमत हुए.
बैठक में सबसे ज्यादा जोर 'बहुपक्षवाद' पर रहा. इसका सीधा मतलब यह है कि दुनिया किसी एक देश या एक सोच के दम पर नहीं चलनी चाहिए. सभी देश इस बात पर राजी दिखे कि अपने निजी फायदे से ऊपर उठकर दुनिया में एक निष्पक्ष और बराबरी वाला सिस्टम बनाना जरूरी है, हम यहां ये भी जानेंगे कि दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले इस ऐतिहासिक सम्मेलन से भारत की झोली में क्या आया और हमारी कूटनीति को क्या नई मजबूती मिली.
सभी देशों ने मिलकर साफ किया कि आतंक किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा. घोषणा-पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र किया गया. साथ ही सीमा पार से होने वाले हमलों और आतंकियों को मिलने वाले पैसे (टेरर फंडिंग) को पूरी तरह बंद करने पर सहमति बनी.
जंग और तनाव के चलते समुद्र में सामान ले जाने वाले जहाजों पर हमले बढ़ रहे हैं. ब्रिक्स देशों ने तय किया कि समुद्री व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित रखा जाएगा और ऐसे विवादों को लड़ाई के बजाय बातचीत से सुलझाया जाएगा.
कोई भी देश अचानक अपनी मर्जी से बाहर से आने वाले सामान पर भारी टैक्स (टैरिफ) न लगाए, इस पर रोक लगाने की बात हुई. इसके साथ ही 2026 से 2030 के बीच एक-दूसरे के बाजार में कारोबार बढ़ाना और व्यापार को आसान बनाना तय हुआ है.
सूखा, बाढ़ या बिगड़ते मौसम जैसी कुदरती आफत से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के सैटेलाइट मिलकर काम करेंगे. इसके लिए एक साझा सैटेलाइट नेटवर्क समझौते को हरी झंडी दी गई, ताकि पर्यावरण पर सही समय पर नजर रखी जा सके.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का नियम दशकों पुराना हो चुका है. बैठक में मांग उठी कि इसमें जल्द से जल्द बदलाव हो और भारत जैसे विकासशील देशों को इसमें पक्की और वाजिब जगह दी जाए.
1. आतंकवाद पर चीन का झुकना: भारत की सबसे बड़ी जीत यह रही कि जो चीन हमेशा आतंकियों को बचाने की कोशिश करता था, उसने भी पहलगाम हमले की निंदा की और आतंकियों की फंडिंग रोकने वाले कागजात पर दस्तखत किए.
2. सुरक्षा परिषद में पक्की कुर्सी का समर्थन: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत को परमानेंट मेंबर बनाने की मांग को ब्रिक्स के सभी देशों ने खुलकर सही ठहराया.
3. चीन के साथ जमी बर्फ पिघली: सीमा पर लंबे समय से चल रहे तनाव के बाद दोनों देशों के बड़े नेताओं की बातचीत हुई, जिससे रिश्तों में सुधार की नई उम्मीद जगी है.
4. कारोबार और अर्थव्यवस्था को फायदा: रूस ने भारत को अपनी तेज रफ्तार 'इवोल्गा ट्रेन' देने की पेशकश की है. साथ ही अपनी-अपनी करेंसी में व्यापार करने का प्रस्ताव रखा, इसके अमल में आने पर भारतीय कारोबारियों को बड़ा फायदा हो सकता है.
5. दुनिया में भारत का बढ़ा रुतबा: रूस और ईरान जैसे जंग और पाबंदियों में उलझे देशों को एक मेज पर बैठाकर बात कराना, दुनिया में भारत की मजबूत साख को दिखाता है.