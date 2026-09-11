/21 देश, आधी दुनिया और कई मतभेद...पश्चिमी ताकतों को पछाड़ पाएगा BRICS? एक्सपर्ट्स ने समझाया नया वर्ल्ड ऑर्डर

भारत में हो रहे ब्रिक्स 2026 सम्मेलन ने दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या अब अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबदबा कम हो रहा है? शुक्रवार को ब्रिक्स बिजनेस फोरम के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि आज दुनिया की अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स देश कितने ताकतवर हो चुके हैं. इसके बाद जानकारों ने भी माना है कि दुनिया अब पुराने ढर्रे से निकलकर नए दौर में जा रही है. इस बड़े मंच से भारत को क्या फायदा मिलेगा? क्या वाकई दुनिया में अमेरिकी डॉलर का दबदबा खत्म हो सकता है? 21 देशों के इस विशाल संगठन के सामने असल चुनौतियां क्या हैं? इन्हीं सभी सवालों के आसान जवाब हमारे एक्सपर्ट्स पैनल ने दिए हैं.
'ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री' के अध्यक्ष और वरिष्ठ अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ हरवंश चावला के अनुसार, यह सम्मेलन भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर गेम-चेंजर साबित हो सकता है. उन्होंने बताया कि दुनिया का लगभग 48 प्रतिशत तेल व्यापार ब्रिक्स देशों के बीच होता है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलती है. उन्होंने बताया कि इस समिट के दौरान सदस्य देशों के पास आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर आम सहमति बनाने का सीधा और बड़िया मौका है.
हरवंश चावला कहते हैं कि भारत में आयात अधिक और निर्यात कम है. इसलिए अपने ट्रेड डेफिसिट (व्यापार घाटे) को पाटने और देश में विदेशी निवेश लाने के लिए ब्रिक्स से बेहतर कोई मंच नहीं हो सकता. भारत की कोशिश यही है कि वो देश में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाए.
एक सवाल ये भी है कि क्या अमेरिकी डॉलर के दबदबे को खत्म किया जा रहा है? इस तरह की चर्चाओं पर हरवंश चावला कहते हैं कि मौजूदा समय में दुनिया का करीब 98% व्यापार डॉलर में होता है, यानी वैश्विक ट्रेड पर अमेरिका का कंट्रोल बना हुआ है. डॉलर को पूरी तरह हटाना इतना आसान नहीं है और इसे अगले 30 से 50 साल में भी पूरी तरह लागू करना मुश्किल दिखता है.
ब्रिक्स में अब 21 देश हैं, किसी भी साझा मुद्रा या वैकल्पिक व्यवस्था को लागू करने के लिए हर देश की संसद और कानूनी तंत्र से मंजूरी लेनी होगी, इसलिए इस समिट में डी-डॉलराइजेशन पर कोई संयुक्त घोषणा या बड़ा साझा बयान आने की संभावना नहीं है.
पूर्व राजनयिक जे.के. त्रिपाठी का मानना है कि दुनिया इस समय एक बड़े बदलाव के दौर (ट्रांजिशन पीरियड) से गुजर रही है. उन्होंने कहा कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने अपने फायदे के लिए जो वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था, वह 80 साल बाद अब विघटन के कगार पर पहुंच चुका है. आज की जमीनी हकीकत बदल चुकी है. ग्लोबल साउथ और मिडिल ईस्ट की उभरती ताकतों को अब अंतरराष्ट्रीय मंचों और संयुक्त राष्ट्र (UN) में बराबरी की जगह चाहिए. हालांकि, अमेरिका और पश्चिमी देश अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहते, जिससे वैश्विक कूटनीति में एक बड़ा टकराव और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है.
नया वर्ल्ड ऑर्डर का मतबल दुनिया को चलाने वाली ताकतों और नियमों का बदलना से है. अब तक दुनिया के ज्यादातर बड़े फैसले, व्यापार और नियम अमेरिका और पश्चिमी देश तय करते थे, यानी ताकत उनके हाथ में थी. अब भारत, चीन और रूस जैसे नए देश आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत हो चुके हैं, वे चाहते हैं कि दुनिया सिर्फ एक-दो देशों की मर्जी से न चले, बल्कि नियम ऐसे बनें जिनमें सबकी बराबरी की हिस्सेदारी हो.
इंडोनेशियाई कारोबारी और बाकरी ग्रुप के सीईओ अनिंद्य बाकरी के मुताबिक, ब्रिक्स का भविष्य बहुत मजबूत है, इस संगठन में 21 देश शामिल हैं, जिनमें दुनिया की आधी आबादी रहती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 40% हिस्सा आता है, लेकिन ताकत बढ़ने के साथ मुश्किलें भी कम नहीं हैं.
समूह के सभी 21 देशों की सरकारें, नियम-कायदे और राजनीतिक व्यवस्थाएं एक जैसी नहीं हैं. अंतरराष्ट्रीय तनाव और देशों के आपसी मतभेदों के बावजूद लेन-देन और बिजनेस को बिना रुकावट जारी रखना सबसे बड़ी चुनौती है. जब तक इन देशों के बीच आपसी भरोसा कायम रहेगा और साझा फायदे की बात होगी, तब तक इन चुनौतियों से आसानी से निपटा जा सकता है.
भारतीय मूल के रूसी विधायक अभय कुमार सिंह का कहना है कि ब्रिक्स की असली ताकत रूस, भारत और चीन की तिकड़ी में है. रूस इस दोस्ती को बहुत खास मानता है, क्योंकि यह रिश्ता 80-90 साल पुराना है और पीढ़ियों से चला आ रहा है. उनके मुताबिक, ब्रिक्स सिर्फ व्यापार का जरिया नहीं है, बल्कि यह संस्कृति, पुरानी दोस्ती और कूटनीति के दम पर दुनिया के देशों को आपस में जोड़ने वाला एक मजबूत पुल बन चुका है.