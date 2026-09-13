/पीएम मोदी के दाएं पुतिन, तो बाएं दिखे जिनपिंग... ब्रिक्स ग्रुप फोटो ने कैसे पूरी दुनिया को दिया पावरफुल मैसेज?

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन ब्रिक्स नेताओं ने फैमिली फोटो क्लिक कराई. वैसे तो ग्रुप फोटो प्रोटोकॉल का हिस्सा है, लेकिन भारत मंडपम से सामने ये तस्वीर एक बड़ा मैसेज दे रही है. ग्रुप फोटो में नेताओं की पोजिशनिंग ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. ये देखने में भले ही एक सामान्य प्रक्रिया हो, लेकिन इसकी मदद से दुनिया को एक बड़ा संदेश देने का काम किया गया.
दरअसल, रविवार (13 सितंबर) को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का दूसरा यानी आखिरी दिन है. नई दिल्ली के भारत मंडपम में ओपन सेशन के लिए ब्रिक्स सदस्य और पार्टनर देश के नेता जुटे. सभी का पीएम मोदी ने बारी-बारी से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. इसके बाद सभी नेताओं ने एक साथ फोटो क्लिक कराई. ग्रुप फोटो में नेताओं की पोजिशनिंग के माध्यम से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है.
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से आज सामने आई इस पावरफुल इमेज पर दुनिया भर में चर्चा होने लगी है. इस ग्रुप फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल सेंटर में खड़े हैं. सबसे खास है पीएम मोदी के दाएं ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बाएं ओर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खड़े नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत, रूस और चीन यही एक साथ आ जाएं, तो दुनिया की एक बड़ी ताकत होगी.
#WATCH | BRICS Summit 2026 | Delhi: Prime Minister Narendra Modi poses for a Family Photo with world leaders at Bharat Mandapam on Day 2 of the BRICS Summit.
(Source: DD News) pic.twitter.com/JW0iAqFIJb
— ANI (@ANI) September 13, 2026
इस ग्रुप फोटोशूट के बाद पीएम मोदी ने ब्रिक्स के ओपन सेशन को संबोधित किया. उन्होंने आज दुनिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है, जिसका आम लोगों की जिंदगी पर काफी बुरा असर पड़ रहा है. महामारी, जलवायु आपदाओं और सप्लाई चेन में रुकावटों ने यह दिखा दिया है कि आज की आपस में जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहता. इसलिए, हमने BRICS ग्रुप में मुश्किल हालात से निपटने की क्षमता बढ़ाने पर खास जोर दिया है.
उन्होंने आगे कहा कि चुनौतियों की समय रहते पहचान करना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कदम उठाना भी उतना ही जरूरी है. इसी सोच के साथ, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए 'BRICS इंटीग्रेटेड अर्ली वॉर्निंग सिस्टम' पर सहमति बनी है. साथ ही, आपदा प्रबंधन के लिए 'अर्ली वॉर्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइंस' भी तैयार की गई हैं.