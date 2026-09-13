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पीएम मोदी के दाएं पुतिन, तो बाएं दिखे जिनपिंग... ब्रिक्स ग्रुप फोटो ने कैसे पूरी दुनिया को दिया पावरफुल मैसेज?

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन दिल्ली के भारत मंडपम में ओपन सेशन की शुरुआत की गई. फोटो सेशन से पहले ब्रिक्स के सदस्य देशों के नेताओं और पार्टनर देशों के नेताओं ने ग्रुप फोटो क्लिक कराई. अब इस ग्रुप फोटो में नेताओं की पोजिशनिंग की चर्चा की जाने लगी है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 13, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 11:50 AM IST
पीएम मोदी के दाएं पुतिन, तो बाएं दिखे जिनपिंग... ब्रिक्स ग्रुप फोटो ने कैसे पूरी दुनिया को दिया पावरफुल मैसेज?
Image Credit: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से भारत ने दुनिया को दिया बड़ा संदेश. (फोटो- IANS)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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